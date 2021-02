Múlt héten írtunk arról, hogy február 12-e után új világ jött el a tb-járulékot nem fizetők számára. Azoknak, akik hat hónapnál régebb óta nem fizették a járulékot, érvénytelenítik a TAJ-számot is. Előző cikkünkben arról kérdeztünk orvosokat, hogy innentől fogva mire számítson tőlük egy olyan beteg, akinek nincs rendezve a tb-je. A mostaniban ugyanakkor azt vettük sorra, hogy kikről van egyáltalán szó, hol tartják majd számon a tartozásukat és ki fogja ezt rajtuk behajtani.

A múlt héten életbe lépett változások akkora hullámokat kavartak, hogy a miniszterelnök is reagált arra, mi lesz azokkal, akiknek a tartozásuk miatt érvénytelenné válik a TAJ-számuk. Orbán Viktor hétfőn a parlamentben egy kérdésre válaszolva beszélt azokról a számadatokról is, amelyek eddig nem szerepeltek a Pénzügyminisztérium tájékoztatásában, vagyis hogy az államkincstár által név szerint nyilvántartott 80 ezer tb-adós közel fele “nincs jelen a magyar munkaerőpiacon”, 13 százalékuk pedig semmilyen aktivitást nem mutat. A miniszterelnök meg nevezett elemzésekre hivatkozva azt mondta, a 80 ezer ember 7 százalékáról tudni, hogy “elég nehéz szociális helyzetben van” és a kormány számukra megnyitotta a különeljárás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy kérelmezhetik a tartozás elengedését, átütemezését és “a jövőre nézve is kaphatnak kedvezményeket” nehéz helyzetükre tekintettel.

Messzire ment ember hogyan jön vissza?

Márton 2009-ben kijelentkezett egy EU-n kívüli ország nagykövetségén Magyarországról, de az adott országba bejelentkező űrlap “elkavarodott”, így Márton inaktívvá vált a rendszerben. Egészen 2014-ig, amikor az akkor még EU-tag Egyesült Királyság fővárosába, Londonba ment, ahol a szükséges engedélyek birtokában kiváltotta a helyi tb-számát is. Rá egy hónapra viszont Magyarországra utazott, egy félmilliós felszólítás várta. Végül a NAV részére leadott egy másolatot a harmadik országbeli tb-regisztrációjáról, és törölték a tartozását.

Iván 2018 óta Nagy-Britanniában tanul, ahol az egyeteme azonnal beregisztrálta az NHS-be, a brit egészségügyi ellátási rendszerbe és bár a koronavírus-járvány és egy külföldi ösztöndíj miatt 2019 decembere óta nem járt a szigetországban, a hallgatói jogviszony miatt a biztosítás nem szűnt meg. A szabály az, hogy egy adott személy nem lehet egyszerre két egészségügyi rendszerben biztosítva az EU-n belül (illetve a megegyezéses országokban, a britek ilyenek a Brexit után). Emiatt neki ki kellett volna regisztrálnia a NEAK-nál még 2018 októberében. Erről állítása szerint senki nem szólt (se a britek, se a magyarok), illetve nem is tartózkodott Magyarországon, hogy ezt megtegye. Mivel Magyarországon diákként sem volt regisztrálva, ilyen módon sem volt jogosult az ellátásra, így a NAV azt várta, hogy fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Tavaly novemberig így jelentős összeg halmozódott fel "tartozásként". Iván több kört megtett a NAV-nál, ahol közölték, hogy inkább a NEAK-hoz kéne mennie, mert ott kezelik az ügyét, hiába az adóhivatal tartja számon a tartozást. Érvénytelenítették a TAJ-kártyáját visszamenőleg, elvették a magyar EU-s egészségügyi kártyáját is. És törölték a tartozását. Ezért jelenleg ha bármilyen egészségügyi szolgáltatást igénybe vesz itthon, azt ki kell fizetnie és ezt a cechet állják majd a britek a számla alapján.

Mivel a járványhelyzet miatt szinte biztos, hogy nem megy már vissza, ezért törölnie kellene a kinti biztosítását, de ezt nem tudja megtenni, mert fennáll a hallgatói jogviszonya 2021 közepéig. “Majd ha ez egyszer véget ér, és a brit hatóságok értesítik a NEAK-ot, hogy nem vagyok biztosítva, akkor mehetek majd be újra a NEAK-ba és aktiváltathatom a TAJ-kártyámat. Szóval folytatódik a "ne betegedj meg és ne törd el semmidet" helyzet az életemben, ami egy világjárvány alatt nem ideális” - zárja a komplett biztosítási káosz leírását Iván.

Miklós minden regisztrációt elintézett, de volt egy másik probléma. “Én bő két éve bejelentettem, hogy külföldön fizetek tb-t, megvan a papírom is róla. Mivel közben be voltam jelentve heti 10 órára egy céghez itthon, ez nullázta a lengyel igazolást, pedig azt tavaly is elküldtem nekik” - mondta Miklós a hvg.hu-nak. A NEAK-nál közölték vele, hogy a rendszer szerint több mint fél éve nem fizetett, ezért érvénytelenné fog válni a TAJ-száma. Már most megírta a fellebezést, mivel a tájékoztatás szerint június táján fogja megkapni az erről született a határozatot, és addig semmit sem tud tenni, legfeljebb kifizeti az ellátási díjakat, amiket azonban akkor sem fognak a részére jóváírni, ha bebizonyosodik, hogy valóban fizetett TB-t, csak éppen külföldön.



Van, akinél viszont pont az elszakadás nehéz. Rebeka szerint a magyar hivatalok nem fogadják el az izraeli nemzeti biztosítási papírokat, mondván azok nem hivatalos dokumentumok, a munkaszerződésében pedig szó sincs biztosításról. Ő lassan hat éve inkább fizeti a havi járulékot Magyarországon is.

Eszter története olyan sokrétű és bonyolult, hogy minden részletét itt a terjedelmi határok miatt lehetetlen volna ismertetni. A lényeg, hogy most itthon van, de a mai napig élő biztosítása van Angliában, nem tudta megszüntetni, mert már nem tudott visszautazni. Ő például azt a tájékoztatást kapta, hogy azokra az emberekre, akik az Egyesült Királyságban rendelkeztek biztosítással 2020 dec 31. előtt, érvényes a régi szabályozás. Tehát, olyan, mintha még mindig az Európai Gazdasági Térségben létező biztosítással rendelkeznének. Eszter most éppen az angol hatóságoknál érdeklődik, hogy ők kiállítanak-e erről igazolást.

Mit jelentenek a színek?

Orbán Viktor hétfői parlamenti beszédében a színekre is kitért. “Ez egy nehéz téma, higgadtságot javaslok. Valóban az történt, hogy február 12-én 80 ezer ember kapott piros lámpát, és megkapta azt a jelzést, hogy nem fizet tb-járulékot és ezért nem vehet igénybe egészségügyi szolgáltatást” - fogalmazott a miniszterelnök. Bár ő nagy valószínűséggel csak metaforának használta a piros lámpát, azért nem árt, ha tisztázzuk a színskálát.

A tb-rendszer piros jelzést akkor rendel a TAJ-szám mellé, ha a szám érvényes ugyan, de a jogviszony rendezetlen, vagyis senki sem fizette a járulékot a beteg számára. Fontos azonban, hogy az orvos ekkor sem tagadhatja meg az ellátást, és annak díját sem kérheti el a pácienstől, de arról köteles tájékoztatni, hogy probléma lépett fel. A kék lámpa azt jelzi, ha az illető társadalombiztosítási azonosító jele átmenetileg érvénytelen, mert külföldön tartózkodik, és ott van biztosítva. Az igazi baj ott kezdődik, ha a lámpa barnára vált, ha egyéb okból érvénytelen a szám, ekkor már fizetni kell az ellátásért.



Sok magyarnál még jogi diplomával is nehezen értelmezhető bonyolultságú és sokszor több hétig, akár hónapokig húzódó adminisztrációval jár az átállás a hazatéréskor, ám Veresné Tóth Mónika tb-szakértő a hvg.hu-nak azt mondta, ez általában nem magyar hatóságok hibája. “Angliában és Svájcban is nagyon nehéz megszerezni a szükséges igazolásokat és bizony van, ahol ez hónapokba is beletelhet, mindezt úgy, hogy itt elektronikusan továbbított dokumentumokról beszélünk” - mondta. Ez valószínűleg nem vígasztalja azokat, akik annyit érzékelnek ebből, hogy elmennek a NAV-hoz és a kormányhivatalhoz és mégis 3-4 hónapig tart amíg elintéződik az ügyük.



Mennyi az annyi?

Aki most hátradőlne, gondolván, hogy félévnyi tartozás, alig 48 ezer forint megérheti a bliccelést és majd ha gond lesz, újraaktiváltat - ne tegye. Hiába lesz érvénytelen ugyanis most már fél év után a TAJ-szám, aki görgeti a tartozását, annál nem áll le a számláló az érvénytelenítés után sem. Akár ötévnyi tartozást is fel tud halmozni, aki nem törődik a törlesztéssel, ez pedig már közel félmillió forint. Ráadásul mindez idő alatt az orvosi ellátásért is fizetnie kell, ha pedig sürgősségi ellátásra szorul, a számla akár 750 ezer forintról is szólhat.

Aki pedig csak a 8000 forintot fizeti, annak érdemes tudnia, hogy nem biztosítottként, mindössze jogosultként tartják számon. Vagyis megkapja a térítésmentes ellátást, de nem igényelhet táppénzt, nem jár neki a csecsemőgondozási díj és nem ketyeg a nyugdíjszolgálati ideje sem. Ez talán a legjobban azokat érinti, hogy akik feketemunkát végeznek, nem fizetnek utánuk semmiféle járulékot, de úgy döntenek, legalább a tb-t befizetik maguk után. Pedig ahogyan egy háziorvos is elmondta nekünk, sokan vannak, akik nem is tudnak róla, hogy társadalombiztosítási hátralékuk rendezetlen.

Mi lesz a rászorulókkal?

És hogy mit jelent a miniszterelnök által említett segítség a gyakorlatban? Veresné Tóth Mónika szerint az érintettek a lakóhelyük szerinti kormányhivatalhoz tudnak fordulni, vagy a jegyzőhöz. Ha megalapozottnak találják a kérelmüket, akkor egy jövedelem vizsgálat után az állam átvállalja a havi 8000 forintot. “A jövedelem vizsgálattal ki tudják szűrni azokat, akik ezzel trükköztek és jól gyarapodtak, mégsem fizettek” - teszi hozzá. Aki pedig már eleve jogosult valamilyen szociális támogatásra, segélyre, ami havonta érkezik és nem családi pótlék, akkor ő automatikusan mentesül a fizetés alól.

Aki nincs ennyire nehéz helyzetben, de egy nagyobb, akár több éves tartozást kell visszafizetnie, az is kérhet részletfizetési lehetőséget a felhalmozott tartozásra. Ezzel aktiválhatja a TAJ-számát, vagyis halaszthatja az inaktiválást, viszont a havi 8000 forinton túl a törlesztőrészletet is fizetnie kell.