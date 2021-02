Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3cf8c41-5894-41f8-920b-04f9fec76998","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a 90-es évekbeli 911-es típusból nem sok hagyta el a gyártókaput.","shortLead":"Ebből a 90-es évekbeli 911-es típusból nem sok hagyta el a gyártókaput.","id":"20210219_elarverezik_maradona_egykori_ritka_porschejat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3cf8c41-5894-41f8-920b-04f9fec76998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d698ede6-c95a-4be8-baad-1ef05102d640","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_elarverezik_maradona_egykori_ritka_porschejat","timestamp":"2021. február. 19. 06:41","title":"Elárverezik Maradona egykori ritka Porschéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak van egy jó és egy rossz híre: a Pfizer oltása az angliai variánssal szemben remekül működik, de az afrikai esetében már nem olyan jó a helyzet.","shortLead":"A tudósoknak van egy jó és egy rossz híre: a Pfizer oltása az angliai variánssal szemben remekül működik, de az afrikai...","id":"20210218_pfizer_biontech_oltas_vakcina_brit_afrikai_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59226d4-8805-4ff3-9e3f-f7985e123ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_pfizer_biontech_oltas_vakcina_brit_afrikai_mutacio","timestamp":"2021. február. 18. 20:15","title":"Hivatalos vizsgálat készült, hogyan teljesít a brit és az afrikai mutációk ellen a Pfizer oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb31b36b-6f64-4bf5-9ef3-1ec7f0938fe2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahmed Samir Santawy nem csak a CEU elnök-rektora szerint ártatlan. 