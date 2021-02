Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa meglátogatta római otthonában Bruck Edith magyar származású írónőt, holokauszt-túlélőt - tájékoztatott közleményében szombaton a szentszéki szóvivői hivatal.","shortLead":"Ferenc pápa meglátogatta római otthonában Bruck Edith magyar származású írónőt, holokauszt-túlélőt - tájékoztatott...","id":"20210220_Magyar_szarmazasu_holokauszttulelot_latogatott_meg_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c064c7-a626-4c2f-8ab0-815b6b8813be","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Magyar_szarmazasu_holokauszttulelot_latogatott_meg_Ferenc_papa","timestamp":"2021. február. 20. 19:50","title":"Magyar származású holokauszt-túlélőt látogatott meg Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e4e53e-9add-44a1-87e5-92e947dbc6a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Lehetséges, hogy egy tartályhajó ürítette ki szennyvizét és olajrakománya egy részét valahol a Földközi-tengeren, a káros anyagok pedig az izraeli partvidékre sodródtak.","shortLead":"Lehetséges, hogy egy tartályhajó ürítette ki szennyvizét és olajrakománya egy részét valahol a Földközi-tengeren...","id":"20210221_olajfolt_szennyezes_izrael_foldkozi_tengeri_partvonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55e4e53e-9add-44a1-87e5-92e947dbc6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d60eca-dbd8-4ad5-85f4-2a386884605c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210221_olajfolt_szennyezes_izrael_foldkozi_tengeri_partvonal","timestamp":"2021. február. 21. 08:05","title":"Olajfolt szennyezte be Izrael teljes földközi-tengeri partvonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","shortLead":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","id":"20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa432096-2a46-4fc4-8642-71d0950d0f71","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","timestamp":"2021. február. 19. 17:33","title":"Jövő héttől oltanak a kínai vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edd0c94-ed0e-4138-95dd-b2782d1c1c66","c_author":"Cs.H.","category":"kultura","description":"Se külföldre, se belföldre, se múzeumba nem mehetünk már hosszú hónapok óta – erre a bajra ad most tüneti kezelést a Virág Judit Galéria, amely mesés úticélokat ábrázoló magyar festményekről készített videosorozatot. Az ismeretterjesztő kisfilmek első két epizódja a hvg.hu-n debütál: a napsütötte San Remóba és a húszas évek pezsgő metropoliszába, Berlinbe kalandozunk el.","shortLead":"Se külföldre, se belföldre, se múzeumba nem mehetünk már hosszú hónapok óta – erre a bajra ad most tüneti kezelést...","id":"20210219_Utaznank_de_nem_engedik__az_eletet_habzsolo_magyar_festok_kepeivel_karpotolhatjuk_magunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1edd0c94-ed0e-4138-95dd-b2782d1c1c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a260d3-1bed-4d2e-a062-03596f79b65d","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_Utaznank_de_nem_engedik__az_eletet_habzsolo_magyar_festok_kepeivel_karpotolhatjuk_magunkat","timestamp":"2021. február. 19. 14:42","title":"Utaznánk, de nem engedik – az életet habzsoló festők képeivel kárpótolhatjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök az az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, nem akarnak nyomozni a képviselőjelöltjeik után. Kövér László szerint a 2022-es választási kampány piszkosabb lesz és aljasabb, mint valaha.","shortLead":"A házelnök az az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, nem akarnak nyomozni a képviselőjelöltjeik után. Kövér...","id":"20210220_Kover_Laszlo_Nem_akarunk_erkolcsrendorseget_felallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f325b3-44b0-4fa8-b941-0789e5b1821f","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Kover_Laszlo_Nem_akarunk_erkolcsrendorseget_felallitani","timestamp":"2021. február. 20. 08:37","title":"Kövér László: Nem akarunk erkölcsrendőrséget felállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre emlékezve online bármikor megtekinthető a Kvartett című darab.","shortLead":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre...","id":"202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64951e94-6ffa-4ac2-b201-b4f37b701219","keywords":null,"link":"/360/202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","timestamp":"2021. február. 21. 08:30","title":"Nemcsak alakította, hanem mélyen megélte a szerepeit – Börcsök Enikőre emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött a Jobbik, már a második legnépszerűbb párt az ellenzékben – derült ki a Závecz Research kutatásából.","shortLead":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött...","id":"20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8277d42-acf1-4f6f-9f0d-946635af325d","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","timestamp":"2021. február. 19. 12:02","title":"Kicsit kopik a közös ellenzéki lista varázsa, de még így is veri a Fideszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a72fd5c-a10e-4da7-8f4c-16a743ed7abe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel telített okostelefon-piacra mindig kell valami vonzó újdonság, hogy a felhasználók hajlandók legyenek lecserélni régebbi modelljeiket. Mit szólna például ahhoz, ha 100 megapixeles vagy ennél is jobb szelfikamerával hirdetnének egy modellt?","shortLead":"A közel telített okostelefon-piacra mindig kell valami vonzó újdonság, hogy a felhasználók hajlandók legyenek...","id":"20210220_szelfikamerak_felbontasanak_novelese_100mp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a72fd5c-a10e-4da7-8f4c-16a743ed7abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fbf454-13eb-4635-977e-7a8237173a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_szelfikamerak_felbontasanak_novelese_100mp","timestamp":"2021. február. 20. 10:03","title":"Tényleg kellenek 100 megapixeles szelfikamerák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]