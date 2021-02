Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli kormányfő diplomáciai gesztusként ad 15 országnak vakcinát. A beszámolók öt államot említenek név szerint, az egyik Magyarország.\r

\r

","shortLead":"Az izraeli kormányfő diplomáciai gesztusként ad 15 országnak vakcinát. A beszámolók öt államot említenek név szerint...","id":"20210224_koronavirus_vakcina_izrael_magyarorszag_diplomaciai_gesztus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1a3db-8ec8-4fbc-90b6-8fe7794f84d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_koronavirus_vakcina_izrael_magyarorszag_diplomaciai_gesztus","timestamp":"2021. február. 24. 15:17","title":"Magyarország is kap ajándékba koronavírus-vakcinát Izraeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964eb348-60fb-4735-8886-3886abf5f2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész szerint a szakmában mindenkinek vannak alkoholproblémái, legfeljebb olyanok vannak, akik hazudnak és nem vallják be.","shortLead":"A zenész szerint a szakmában mindenkinek vannak alkoholproblémái, legfeljebb olyanok vannak, akik hazudnak és nem...","id":"20210224_Ganxsta_Zolee_alkoholproblemakkal_kuzd_de_nem_akar_leszokni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=964eb348-60fb-4735-8886-3886abf5f2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2991e9e1-46c9-4c67-a7ae-84e3a4680348","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Ganxsta_Zolee_alkoholproblemakkal_kuzd_de_nem_akar_leszokni","timestamp":"2021. február. 24. 13:13","title":"Ganxsta Zolee alkoholproblémákkal küzd, de nem akar leszokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A víruskutató szerint eddig sem léteztünk koronavírus nélkül.","shortLead":"A víruskutató szerint eddig sem léteztünk koronavírus nélkül.","id":"20210224_rusvai_miklos_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8afbaa0-0575-47d8-8c92-5ae0e73d7452","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_rusvai_miklos_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 24. 09:45","title":"Rusvai Miklós: Ne legyenek illúzióink, a vírus még évtizedekig velünk marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Üzleti érdekeltségei inognak, bevételei visszazuhantak, de lehet, hogy még nem is ez a legrosszabb, ami a volt amerikai elnökre vár, írja a német lap.","shortLead":"Üzleti érdekeltségei inognak, bevételei visszazuhantak, de lehet, hogy még nem is ez a legrosszabb, ami a volt amerikai...","id":"20210225_Die_Welt_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2d3c5d-6ad7-4cdc-ad3c-0e46f32a197d","keywords":null,"link":"/360/20210225_Die_Welt_Donald_Trump","timestamp":"2021. február. 25. 07:30","title":"Die Welt: Szorul a hurok Donald Trump körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","shortLead":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","id":"20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9cd17-4dd0-43bd-a46d-f5515cea27f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","timestamp":"2021. február. 25. 13:36","title":"Fordult a trend: ismét elkezdődtek az elbocsátások itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ fényképezőgépeiben. Az Isocell GN2 nagyobb az elődjénél, és a pixelekkel is variáltak a szebb képek érdekében.","shortLead":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ...","id":"20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b86fc-0f8b-4b0b-95a5-23cf80021074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","timestamp":"2021. február. 25. 11:03","title":"Megmutatta a Samsung, milyen kamera lesz a következő csúcsmobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e a Donald Trump által bevezetett 25 százalékos büntetővám a kínai acélra?","shortLead":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e...","id":"20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82574312-075d-49d3-9c10-ca9b037b485b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","timestamp":"2021. február. 24. 15:06","title":"Újabb gonddal néz szembe az amerikai gazdaság: felütötte a fejét az acélhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf35989-533b-49d1-a1f6-fd6fc440634d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Cyberpunk 2077 játékot fejlesztő céget zsarolóvírussal támadták meg hackerek, de most úgy tűnik, nagyobb a baj. ","shortLead":"Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Cyberpunk 2077 játékot fejlesztő céget zsarolóvírussal támadták meg hackerek, de...","id":"20210225_cd_project_red_cyberpunk_2077","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbf35989-533b-49d1-a1f6-fd6fc440634d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ea46f1-e100-41a5-ba1e-15a03960845e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_cd_project_red_cyberpunk_2077","timestamp":"2021. február. 25. 16:03","title":"Beütött a hackertámadás, még a VPN-hez se férnek hozzá a Cyberpunk 2077 fejlesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]