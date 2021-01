A határozat, amelynek alapján már csak az anya egészségét és életét veszélyeztető, valamint a bűncselekményből eredő terhességet szabad megszakítani, óriási felháborodást váltott ki. Ez ugyanis azt is jelenti, hogy a nőket életképtelen torzszülöttek világra hozatalára kényszerítik. A tüntetések a járvány miatti korlátozások ellenére máig sem csitultak, és miután szerdán éjfél előtt nem sokkal megjelent a hivatalos közlöny, új erőre kaptak.

A kormány és vezető pártja, a Jog és Igazságosság (PiS) maga is megrémült a következményektől, ezért halogatta az Ab-határozat közzétételét, noha azt az alkotmány alapján haladéktalanul meg kellett volna tenni. Mivel az ottani gyakorlat szerint az indoklást később hozzák nyilvánosságra, arra hivatkoztak, hogy ezt akarják megvárni. Szerdán, több mint három hónap késéssel ezt is közzétették.

Kezdettől nyilvánvaló volt, hogy a PiS által meghódított, alkotmányosan vitatott összetételű Alkotmánybíróság Jaroslaw Kaczynski pártelnök szándéka szerinti politikai döntést hozott, hiszen a most megváltoztatott szabály több mint húsz éve volt érvényben, a 2005–2007 közti PiS-kormány idején se nyúltak hozzá (náluk nincsenek kétharmados törvények, egyedül az alkotmánymódosításhoz kell minősített többség, tehát megtehették volna), és a néhány PiS-képviselő által benyújtott panasz is három éve hevert ott. Kaczynski feltehetőleg a kormánytábor nyári elnökválasztás miatt megingott egységét akarta helyreállítani a fundamentalistáknak tett engedménnyel. A kis többséggel újraválasztott Andrzej Duda köztársasági elnök megpróbálta kezelni a válságot egy törvényjavaslattal, amely – jogilag homályos megfogalmazással – mégis engedményt tett volna a várhatóan holtan vagy életképtelenül születő magzatok esetében, de a szejm ezzel nem kíván foglalkozni, ami nem csak udvariatlanság a saját soraikból kikerült és általuk támogatott államfővel szemben, hanem törvénysértő is, hiszen Duda javaslatát meg kellene tárgyalni akkor is, ha végül elvetik.

Most vannak olyan hangok, hogy az életképtelen magzat kötelező kihordása veszélyezteti az anya életét, és ezen a címen mégiscsak szabad lenne megszakítani a terhességet. Ez azonban illúzió, mert a kialakult légkörben az orvosok rettegnek, a törvényesen végrehajtható beavatkozásokat sem vállalják, sőt sok helyen az állapotos nők ultrahangos vizsgálatától is elzárkóznak, nehogy olyan magzati sérülés derüljön ki, amely miatt a vizsgálatot végző orvosnak kockázatos, saját sorsát is befolyásoló döntést kellene hoznia.

Az Alkotmánybíróság határozata ma hatályba lépett. És ezzel megnyílt Lengyelországban az, amit a tüntetők így neveznek: „a nők pokla”.