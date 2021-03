Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is rengetegen felálltak.","shortLead":"Az egészségügyi jogviszony bevezetésének első napján leállt az abai szakrendelő és a budapesti Szent Imre Kórházban is...","id":"20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0274af-1006-4dc0-8693-b30fff3e2f54","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_aba_szakrendelo_bezar_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 01. 12:56","title":"A Szent Imrében \"lekapcsolták a villanyt\", máshol egy teljes szakrendelő leállt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56ab296-ea0d-4ee8-bb9e-0524da5d1545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Satufékezniük kellett a sofőröknek, hogy ne üssék el a szarvascsordát.","shortLead":"Satufékezniük kellett a sofőröknek, hogy ne üssék el a szarvascsordát.","id":"20210228_Felelmetes_felvetelt_tett_kozze_egy_lengyel_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b56ab296-ea0d-4ee8-bb9e-0524da5d1545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1964fdee-5f8a-4a1d-ab7b-7c65ed0403a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Felelmetes_felvetelt_tett_kozze_egy_lengyel_autos","timestamp":"2021. február. 28. 11:43","title":"Vonulás közben ráesett egy szarvas egy BMW-re Lengyelorszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","shortLead":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","id":"20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb3cf1f-8923-457b-92cc-1bc7d986b319","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. március. 01. 21:08","title":"Az emelkedő fertőzésszám miatt bezárják az óvodákat Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55218309-3179-4e87-a21a-4264478b758e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyik szemük sír, a másik nevet: egyszerre kapott jó és rossz hírt Elon Musk autógyártója.","shortLead":"Egyik szemük sír, a másik nevet: egyszerre kapott jó és rossz hírt Elon Musk autógyártója.","id":"20210228_Meg_egyeduralkodo_a_Tesla_Amerikaban_de_lehet_hogy_nem_sokaig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55218309-3179-4e87-a21a-4264478b758e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594af922-a3d3-4f73-b322-835e0f397c38","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Meg_egyeduralkodo_a_Tesla_Amerikaban_de_lehet_hogy_nem_sokaig","timestamp":"2021. február. 28. 15:04","title":"Még egyeduralkodó a Tesla Amerikában, de lehet, hogy nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették a munkát. Most határozatlan időre állhatnak le a gépek.","shortLead":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették...","id":"20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0978c1d-8de7-42fb-a7a8-3cb84c538b8b","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","timestamp":"2021. március. 01. 16:30","title":"Újra sztrájk kezdődik Makón, most határozatlan időre szüntetik be a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885b11cb-637f-48c2-888a-4b2bfd59a75b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Káoszhoz vezet, hogy a magyar kormány nem fogja rögzíteni, kit, milyen oltással láttak el - erre hívta fel a figyelmet Ujhelyi István, aki szerint azonban Orbán Viktor helyrehozhatja a hibáját.","shortLead":"Káoszhoz vezet, hogy a magyar kormány nem fogja rögzíteni, kit, milyen oltással láttak el - erre hívta fel a figyelmet...","id":"20210301_Ujhelyi_Orbannak_szolnia_kene_Moszkvaba_meg_Pekingbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=885b11cb-637f-48c2-888a-4b2bfd59a75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ef09af-30d5-4dcf-b2cf-2e2fe25da935","keywords":null,"link":"/eurologus/20210301_Ujhelyi_Orbannak_szolnia_kene_Moszkvaba_meg_Pekingbe","timestamp":"2021. március. 01. 16:45","title":"Ujhelyi: Orbánnak szólnia kéne Moszkvába meg Pekingbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata elnök, Rodrigo Duterte is, hol kedélyesen, hol fenygetőzve.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata...","id":"202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca824d-176c-4634-95f1-b5fda0a9c0a5","keywords":null,"link":"/360/202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","timestamp":"2021. március. 01. 14:00","title":"\"Ha újságírók meghalnak, arról csak maguk tehetnek\" – film a demokrácia kivéreztetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peren kívül egyezne meg a TikTok az Egyesült Államokban, és ezért 92 millió dollárt, azaz több mint 27 milliárd forintot fizetne.","shortLead":"Peren kívül egyezne meg a TikTok az Egyesült Államokban, és ezért 92 millió dollárt, azaz több mint 27 milliárd...","id":"20210301_tiktok_peren_kivuli_megegyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ddc22f-19d0-4731-ba04-8df9335fc7ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_tiktok_peren_kivuli_megegyezes","timestamp":"2021. március. 01. 10:03","title":"Több mint 27 milliárdot fizetne a TikTok, hogy ne induljon ellene per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]