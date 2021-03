Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autókat többnyire születésnapra, karácsonyra vagy diplomaosztóra vásárolták a vevők, akik közé csakis ajánlással lehetett bekerülni. ","shortLead":"Az autókat többnyire születésnapra, karácsonyra vagy diplomaosztóra vásárolták a vevők, akik közé csakis ajánlással...","id":"20210302_luxusautok_bunbanda_nav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef8daab-43a8-4a0c-bbc7-9304f7f37ab3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_luxusautok_bunbanda_nav","timestamp":"2021. március. 02. 12:10","title":"Félmilliárdos kárt okozott a luxusautókkal seftelő bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatali visszaélés a gyanú.","shortLead":"Hivatali visszaélés a gyanú.","id":"20210302_fovarosi_busztender_rendorseg_nyomoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d66c90-9e43-4d79-a42f-f05e12071b22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_fovarosi_busztender_rendorseg_nyomoz","timestamp":"2021. március. 02. 20:51","title":"Nyomoz a rendőrség a BKV visszavont busztendere miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója megszavazta az új eljárási szabályokat. 148 képviselő (81 százalék) voksolt a változtatások mellett és 28 (15,9 százalék) ellene. Ez azt jelenti, hogy bekövetkezett az, amitől Orbán Viktor a frakciótagságukat függővé tette.","shortLead":"Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója megszavazta az új eljárási szabályokat. 148 képviselő (81 százalék...","id":"20210303_A_Neppart_megszavazta_Orban_kilephet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d13b53a-dfe3-4e7c-a57d-13027094ae0b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210303_A_Neppart_megszavazta_Orban_kilephet","timestamp":"2021. március. 03. 11:05","title":"A Néppárt megszavazta az új eljárási szabályokat, a Fidesz kilép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni a törvényhez.","shortLead":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni...","id":"20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a5bdf1-8b27-4bbc-8984-9aad77012a38","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","timestamp":"2021. március. 02. 14:22","title":"A szakszervezet szerint módosítani kell az egészségügyi dolgozókra vonatkozó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1a354d-ce3d-47a8-8687-11325156bff7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Közönség és sztárok nélkül, online szakmai rendezvényekkel és vetítésekkel kezdődött hétfőn a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a Berlinale. Kedden már egy magyar versenyfilmet is bemutatnak.\r

","shortLead":"Az oktatás átköltözött az internetre a koronavírus-járvány miatt, de mi van azzal a több százmillió gyerekkel, akik nem...","id":"20210303_Az_iskolasok_szazmillioi_fizethetik_meg_a_virusvalsag_arat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499d15be-b4ec-49b0-af56-df2c48afffc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Az_iskolasok_szazmillioi_fizethetik_meg_a_virusvalsag_arat","timestamp":"2021. március. 03. 13:57","title":"Az iskolások százmilliói fizethetik meg a vírusválság árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad a forint. Nagy erősödésre se számítson ugyanakkor senki, a legvalószínűbb, hogy a 355–365 közötti sávban maradunk az euróval szemben.","shortLead":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad...","id":"20210302_forint_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f57a3c-2585-4ed6-9294-62cc4db3cbc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_forint_arfolyam","timestamp":"2021. március. 02. 16:30","title":"Megroggyant a forint, de kell emiatt aggódni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]