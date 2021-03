Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6573acf8-779b-43e7-838b-1f7fbe27f5d8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Molesztálta-e saját örökbefogadott kislányát Woody Allen? A kérdést harminc év után most egy botrányt ígérő dokumentumfilm próbálja újra megválaszolni, és mond is megrázó dolgokat. Mégsem ez jelenti az igazi botrányt.","shortLead":"Molesztálta-e saját örökbefogadott kislányát Woody Allen? A kérdést harminc év után most egy botrányt ígérő...","id":"20210301_woody_allen_molesztalas_dokumentumfilm_kritika_allen_kontra_farrow_hbo_szexualis_eroszak_vadak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6573acf8-779b-43e7-838b-1f7fbe27f5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5436307e-5fe1-454d-8087-189e9de3954d","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_woody_allen_molesztalas_dokumentumfilm_kritika_allen_kontra_farrow_hbo_szexualis_eroszak_vadak","timestamp":"2021. március. 01. 20:00","title":"Vérlázító és felháborító a Woody Allen-dokumentumfilm, de nem úgy, mint várnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","shortLead":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","id":"20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1bd3cb-1ab8-4ef9-8fb0-51e9dbedfae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","timestamp":"2021. március. 01. 14:08","title":"A WhatsApp szerint nem érdemes más üzenetküldőt használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edeb1044-b36e-495b-97fa-290f0252fe66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodell a Cullinan Black Badge-re épül. 2,12 méter széles.","shortLead":"Az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodell a Cullinan Black Badge-re épül. 2,12 méter széles.","id":"20210302_mindig_van_feljebb_707_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edeb1044-b36e-495b-97fa-290f0252fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5928e28-ca75-4905-a868-891afd27551a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_mindig_van_feljebb_707_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","timestamp":"2021. március. 02. 10:05","title":"707 lóerős lett a Rolls-Royce 2,7 tonnás szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eca2fb6-3fd2-4be5-b1d3-fb9dc5e8fd20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen vidám oltakozást sem láttunk még.","shortLead":"Ilyen vidám oltakozást sem láttunk még.","id":"20210303_Dolly_Parton_dalra_fakadt_attol_hogy_beoltjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eca2fb6-3fd2-4be5-b1d3-fb9dc5e8fd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928106e8-6e29-4759-9635-291006b1522f","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Dolly_Parton_dalra_fakadt_attol_hogy_beoltjak","timestamp":"2021. március. 03. 09:17","title":"Dolly Parton dalra fakadt attól, hogy beoltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Március közepén végez a MÁV felújítást Pestszentlőrinc állomásnál, ami után eltörölhetik az ottani sebességkorlátozást.","shortLead":"Március közepén végez a MÁV felújítást Pestszentlőrinc állomásnál, ami után eltörölhetik az ottani sebességkorlátozást.","id":"20210303_vasut_vonat_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4885f5f6-7693-467c-875f-7019032c620d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_vasut_vonat_felujitas","timestamp":"2021. március. 03. 09:09","title":"Egy síncsere után 120-ig gyorsulhatnak a vonatok a ceglédi vonal egyik szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában – Volarlberg kivételével – csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik az ifjúsági sporttevékenységet szabadtéren, de a részvétel feltétele a negatív koronavírusteszt lesz. \r

","shortLead":"Ausztriában – Volarlberg kivételével – csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik...","id":"20210301_ausztria_nyiras_kerthelyiseg_vorarlberg_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607b3fce-4c20-4060-88b0-bcc2fcd02377","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_ausztria_nyiras_kerthelyiseg_vorarlberg_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 21:52","title":"Alakul a nyitás időterve Ausztriában, ahol hetente 2 millió koronavírusteszt készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38b1ecf-c178-4c5c-8f9c-c48006fa45cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 80 év felett is oltanak az AstraZenecával, holnap összesen 74 ezer ember kap SMS-t arról, hogy mehet a hétvégén beoltatni magát.","shortLead":"Már 80 év felett is oltanak az AstraZenecával, holnap összesen 74 ezer ember kap SMS-t arról, hogy mehet a hétvégén...","id":"20210303_Operativ_torzs_astrazeneca_oltasi_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38b1ecf-c178-4c5c-8f9c-c48006fa45cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa588e3b-d1dd-42a6-b033-5e1ca7a05b8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Operativ_torzs_astrazeneca_oltasi_kampany","timestamp":"2021. március. 03. 12:36","title":"Operatív törzs: Vigyünk innivalót, és öltözzünk praktikusan, ha oltásra megyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német pénzintézet nem csak tőlünk vonul ki, összesen 15 országban alakítja át vagy szünteti meg a tevékenységét.","shortLead":"A német pénzintézet nem csak tőlünk vonul ki, összesen 15 országban alakítja át vagy szünteti meg a tevékenységét.","id":"20210301_commerzbank_kivonul_magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd5326-2abb-475b-b027-88662ea2d1f5","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_commerzbank_kivonul_magyarorszagrol","timestamp":"2021. március. 01. 19:17","title":"Távozik a Commerzbank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]