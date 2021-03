Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Belgium, Nagy-Britannia vagy Olaszország nagyban hozzájárul ahhoz, hogy távolabb kerüljünk a párizsi klímaegyezményben megfogalmazott céloktól.","shortLead":"Belgium, Nagy-Britannia vagy Olaszország nagyban hozzájárul ahhoz, hogy távolabb kerüljünk a párizsi klímaegyezményben...","id":"20210302_Europai_vallalatok_klimavaltozas_szenkibocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc436f49-c97c-42a8-9889-72658cf7a2a2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210302_Europai_vallalatok_klimavaltozas_szenkibocsatas","timestamp":"2021. március. 02. 16:43","title":"Ha az európai vállalatokon múlik, nem tudjuk megakadályozni a klímaváltozás katasztrofális következményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naprekész táblázatot osztottak meg a koronavirus.gov.hu-n.","shortLead":"Naprekész táblázatot osztottak meg a koronavirus.gov.hu-n.","id":"20210303_oltoanyag_vakcina_magyarorszag_pfizer_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ec323b-6f68-4a59-8a32-d9b0ce4d36f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_oltoanyag_vakcina_magyarorszag_pfizer_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 03. 12:00","title":"Mennyi oltóanyag érkezett már az országba? Itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9be9a7-1198-477c-ac8d-79f965d4e3cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai cég kifejezetten európai vevőknek szánt újdonsága a Vizcayai-öböl egyik városáról kapta nevét.","shortLead":"A dél-koreai cég kifejezetten európai vevőknek szánt újdonsága a Vizcayai-öböl egyik városáról kapta nevét.","id":"20210302_Hyundai_Bayon_neven_kis_szabadidoautot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e9be9a7-1198-477c-ac8d-79f965d4e3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613d96ff-161c-4e8d-8ef1-2d24cc738422","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_Hyundai_Bayon_neven_kis_szabadidoautot","timestamp":"2021. március. 02. 12:58","title":"Újabb kis SUV a piacon: itt a Hyundai Bayon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Tóth Krisztina szavaiban és szavai felhangosításában nincs semmi radikális. Csak az egész felvetés tévedés. Vélemény. ","shortLead":"Tóth Krisztina szavaiban és szavai felhangosításában nincs semmi radikális. Csak az egész felvetés tévedés. Vélemény. ","id":"20210301_Heti_nemzethalal_kulturharc_a_Senki_Szigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aa9623-3ba2-421a-9665-0d7fb24cd3d6","keywords":null,"link":"/360/20210301_Heti_nemzethalal_kulturharc_a_Senki_Szigeten","timestamp":"2021. március. 01. 16:30","title":"Róth Elza: Heti nemzethalál – kultúrharc a Senki Szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8781271-a1dc-42aa-93f8-9f2aa62fdb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négyszáz tonnányi homok sem tudta eléggé letompítani az exeteri világháborús bomba erejét.","shortLead":"Négyszáz tonnányi homok sem tudta eléggé letompítani az exeteri világháborús bomba erejét.","id":"20210302_exeter_nemet_vilaghaborus_bomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8781271-a1dc-42aa-93f8-9f2aa62fdb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013ea562-14a7-452c-976c-9dc6a69f1aa3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210302_exeter_nemet_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2021. március. 02. 15:58","title":"Több tucat házban tett kárt az Angliában felrobbantott egytonnás német bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad a forint. Nagy erősödésre se számítson ugyanakkor senki, a legvalószínűbb, hogy a 355–365 közötti sávban maradunk az euróval szemben.","shortLead":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad...","id":"20210302_forint_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f57a3c-2585-4ed6-9294-62cc4db3cbc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_forint_arfolyam","timestamp":"2021. március. 02. 16:30","title":"Megroggyant a forint, de kell emiatt aggódni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint felboríthatja a vércukorszint szabályozását a fertőzés.","shortLead":"Kutatók szerint felboríthatja a vércukorszint szabályozását a fertőzés.","id":"20210302_koronavirus_jarvany_kutatas_hasnyalmirigy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3adaa-e113-4a6f-b455-2fb6c7507be5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_koronavirus_jarvany_kutatas_hasnyalmirigy","timestamp":"2021. március. 02. 11:15","title":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja a koronavírus egy német tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401a3720-45aa-46f5-a6b4-36a452a83791","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak elcsodálkozhatott egy kínai hölgy, amikor kibontotta a megrendelt iPhone 12 Pro Max dobozát. A várva várt telefon helyett egy joghurtot talált benne.\r

\r

","shortLead":"Igencsak elcsodálkozhatott egy kínai hölgy, amikor kibontotta a megrendelt iPhone 12 Pro Max dobozát. A várva várt...","id":"20210302_kinai_felhasznalo_joghurtot_kapott_iphone_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=401a3720-45aa-46f5-a6b4-36a452a83791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555027c2-540c-4099-a040-95d4a4849350","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_kinai_felhasznalo_joghurtot_kapott_iphone_helyett","timestamp":"2021. március. 02. 09:03","title":"Kellemetlen meglepetés: iPhone 12-t rendelt, almás joghurtot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]