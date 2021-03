Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatali visszaélés a gyanú.","shortLead":"Hivatali visszaélés a gyanú.","id":"20210302_fovarosi_busztender_rendorseg_nyomoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d66c90-9e43-4d79-a42f-f05e12071b22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_fovarosi_busztender_rendorseg_nyomoz","timestamp":"2021. március. 02. 20:51","title":"Nyomoz a rendőrség a BKV visszavont busztendere miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van azonban olyan intézmény is, ahol hagyományos felvételi lesz. Ott a diákoknak FFP2-es maszkban kell majd szóbelizniük.","shortLead":"Van azonban olyan intézmény is, ahol hagyományos felvételi lesz. Ott a diákoknak FFP2-es maszkban kell majd...","id":"20210303_felveteli_szobeli_kozepiskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4686a7-c1ea-4e6b-a7b3-1267f93f55f7","keywords":null,"link":"/elet/20210303_felveteli_szobeli_kozepiskola","timestamp":"2021. március. 03. 07:48","title":"Több budapesti és vidéki iskolában törölték a felvételi vizsgákat a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte a biztosítékot.","shortLead":"Nemrégiben frissítette az Amazon a mobilalkalmazásokhoz használt logóját, az újdonság azonban sokaknál kiverte...","id":"20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1c73b-eb4a-4690-9690-cb4ec2356977","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_amazon_logovaltas_hitler_felhasznaloi_felhaborodas","timestamp":"2021. március. 03. 12:33","title":"Hitlert vélték felfedezni az Amazon új logójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton, Szűcs Ágnes / Brüsszel","category":"360","description":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel kétszer olyan drága – sokak által kétségekkel fogadott – kínai oltás reklámarcának szegődött.\r

","shortLead":"Mivel túl drágának találta a magyar kormány a Moderna vakcináját, lemondott 1,8 millió adagról. Helyette Orbán a közel...","id":"20210303_A_sarkanyfuarus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86787ee6-5405-4ca1-a5cd-34c72b442c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b852f189-6a98-4b68-8544-5b332d6e4c83","keywords":null,"link":"/360/20210303_A_sarkanyfuarus","timestamp":"2021. március. 03. 15:00","title":"Melyik híradót nézi? Ettől függ a véleménye a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója megszavazta az új eljárási szabályokat. 148 képviselő (81 százalék) voksolt a változtatások mellett és 28 (15,9 százalék) ellene. Ez azt jelenti, hogy bekövetkezett az, amitől Orbán Viktor a frakciótagságukat függővé tette.","shortLead":"Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója megszavazta az új eljárási szabályokat. 148 képviselő (81 százalék...","id":"20210303_A_Neppart_megszavazta_Orban_kilephet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c79215db-1b3b-4d0f-b5c9-467b2e871f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d13b53a-dfe3-4e7c-a57d-13027094ae0b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210303_A_Neppart_megszavazta_Orban_kilephet","timestamp":"2021. március. 03. 11:05","title":"A Néppárt megszavazta az új eljárási szabályokat, a Fidesz kilép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatnak a hivatalos tájékoztatás szerint nyirokrendszert érintő betegsége volt.","shortLead":"Az áldozatnak a hivatalos tájékoztatás szerint nyirokrendszert érintő betegsége volt.","id":"20210302_elhunyt_jarvany_koronavirus_16_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9039d39-37c5-4876-9a68-e89fb8ce9c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_elhunyt_jarvany_koronavirus_16_eves","timestamp":"2021. március. 02. 11:27","title":"16 éves lány a legfiatalabb áldozata a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten minden instragrammozóhoz megérkezik a Live Rooms nevű új funkció, amivel már négyen is csatlakozhatnak egy élő közvetítéshez.","shortLead":"A héten minden instragrammozóhoz megérkezik a Live Rooms nevű új funkció, amivel már négyen is csatlakozhatnak egy élő...","id":"20210302_instagram_elo_videokozvetites_live_rooms","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b477950a-696d-43db-929b-b8f3df6b9068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_instagram_elo_videokozvetites_live_rooms","timestamp":"2021. március. 02. 17:03","title":"Új funkciót kapott az Instagram, jönnek a csoportos élő közvetítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7c2ab8-4673-42b6-b5bf-72cbac157f2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videós üzenetben taglalta a helyzetet: egyre több a fertőzött, nincs iskola, amit ne érintene a fertőzés, de közben sokan nem tartják be a biztonsági intézkedéseket.","shortLead":"Videós üzenetben taglalta a helyzetet: egyre több a fertőzött, nincs iskola, amit ne érintene a fertőzés, de közben...","id":"20210302_koronavirus_komarom_sulyos_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7c2ab8-4673-42b6-b5bf-72cbac157f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c03960-4639-4777-b08f-6110359da2de","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_komarom_sulyos_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 02. 18:40","title":"Súlyos járványhelyzetről számolt be a komáromi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]