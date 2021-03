Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Három hetet kapnak arra a légitársaságok, hogy válaszoljanak a fogyasztói szervezetek panaszaira. Utána szankciók következnek – ígéri az Európai Bizottság.","shortLead":"Három hetet kapnak arra a légitársaságok, hogy válaszoljanak a fogyasztói szervezetek panaszaira. Utána szankciók...","id":"20210303_legitarsasagok_visszaterites_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f32c1d-71df-4509-adb7-f5c78c545cc9","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_legitarsasagok_visszaterites_covid","timestamp":"2021. március. 03. 13:12","title":"Vizsgálja Brüsszel a légitársaságok pénzvisszafizetési gyakorlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbd033d-f1f7-475e-9d82-aecd150de91a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárról készülő életrajzi film rendezője eddig is azt nyilatkozta, hogy nagyon eredeti lesz a mód, ahogyan Robbie Williams megjelenik majd a vásznon. Hát nem hazudott.","shortLead":"A sztárról készülő életrajzi film rendezője eddig is azt nyilatkozta, hogy nagyon eredeti lesz a mód, ahogyan Robbie...","id":"20210303_Egy_majom_fogja_eljatszani_Robbie_Williamst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecbd033d-f1f7-475e-9d82-aecd150de91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d257465c-1654-4b1c-9e82-4da7d7f9b726","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Egy_majom_fogja_eljatszani_Robbie_Williamst","timestamp":"2021. március. 03. 15:08","title":"Egy majom fogja eljátszani Robbie Williamst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6f34f5-4e03-429f-afb5-3b9decf4a718","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra lefújták az egyszer már lefújt angliai Download és a barcelonai Primavera Sound fesztiválokat is: 2022-nél előbb nem rendezik meg egyiket sem.","shortLead":"Újra lefújták az egyszer már lefújt angliai Download és a barcelonai Primavera Sound fesztiválokat is: 2022-nél előbb...","id":"20210303_fesztivalszezon_lefujtak_download_festival_primavera_sound_elhalasztjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a6f34f5-4e03-429f-afb5-3b9decf4a718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7f2112-64a5-40df-97c4-238b77e77f6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_fesztivalszezon_lefujtak_download_festival_primavera_sound_elhalasztjak","timestamp":"2021. március. 03. 12:04","title":"Baljós hírek az idei nemzetközi fesztiválszezonról: másodszor is elmarad két fontos rendezvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfeb048-e08d-4bb9-a533-aa3a1c97f050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik legdrágább magyar stadion lehet a másodosztályú Nyíregyházáé.","shortLead":"Az egyik legdrágább magyar stadion lehet a másodosztályú Nyíregyházáé.","id":"20210304_nyiregyhazi_stadion_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cfeb048-e08d-4bb9-a533-aa3a1c97f050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abd276e-c4d8-4220-a3f9-324140e99636","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210304_nyiregyhazi_stadion_dragulas","timestamp":"2021. március. 04. 06:48","title":"Tovább drágul a nyíregyházi stadion, akár 19 milliárd forintot is elkölthetnek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig tizenhat, 30 évnél fiatalabb áldozata volt a járványnak az országban.","shortLead":"Eddig tizenhat, 30 évnél fiatalabb áldozata volt a járványnak az országban.","id":"20210304_Nyolceves_kislany_koronavirus_Csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623ccf8-b72e-4278-948d-2d78c314e4cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Nyolceves_kislany_koronavirus_Csehorszag","timestamp":"2021. március. 04. 16:19","title":"Nyolcéves kislány a koronavírus csehországi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a3c85b-47f7-41c2-a14f-d30178ea7241","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai szolgáltatók közül elsőként a Vodafone-nál Budapest lakott területének nagy részén elérhetővé vált a kültéri 5G hálózat: a fővárosban és környékén több mint 200 bázisállomáson kapcsolták fel az 5G-t csütörtökön. Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója szerint az 5G fejlesztések tekintetében Magyarország kiemelkedik nemcsak Európában, hanem az egész világon.","shortLead":"A hazai szolgáltatók közül elsőként a Vodafone-nál Budapest lakott területének nagy részén elérhetővé vált a kültéri 5G...","id":"20210304_vodafone_5g_budapest_halozat_lefedettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a3c85b-47f7-41c2-a14f-d30178ea7241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9eecb8-0049-4df3-8cf5-8d090713f7f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_vodafone_5g_budapest_halozat_lefedettseg","timestamp":"2021. március. 04. 14:03","title":"Nézzen rá a mobiljára, mától Budapest nagy részén elérhető a Vodafone 5G hálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","shortLead":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","id":"20210303_Republikon_februar_jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644eb625-f0bb-40a0-bcc8-f933b205fce5","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Republikon_februar_jobbik","timestamp":"2021. március. 03. 14:32","title":"Republikon: stagnál a Fidesz, erősödik a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most megfelel nekik ez.","shortLead":"Most megfelel nekik ez.","id":"20210303_novak_katalin_fuggetlen_fidesz_epp_neppart_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581a8edb-6854-44a8-89de-ddd993dd857e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_novak_katalin_fuggetlen_fidesz_epp_neppart_kepviselo","timestamp":"2021. március. 03. 17:36","title":"Novák: Függetlenként folytatják a munkát a Fidesz EP-képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]