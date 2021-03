Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Nincs erre jobb szövegünk?" – a rendőrség szerint nem követett el bűncselekményt Müller Cecília

A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési képviselő kérdésére, és véletlenül olyan levelet is elküld, amit csak a kollégáknak szánt.

Régóta várt funkció érkezik a számítógépes WhatsApp-ba

Eddig csak a WhatsApp telefonos alkalmazásával lehetett hang- és videohívásokat indítani, mostantól azonban számítógépen is megtehetjük ugyanezt.

Már készül az új biztonságos kereső, ami legyűrné a Google-t

A Brave a felhasználói adatokat védő böngésző után most egy keresőmotort is készít. Azt ígéri, nem profilozza majd a felhasználókat.

A Fidesz már tárgyal a csatlakozásról a konzervatív képviselőcsoporttal

A lengyelek által dominált frakcióban szívesen látnák a pártot.

Megvan a használatbavételi engedély, szeptemberben nyithat az új budapesti pláza

Az üzleti partnerek listája nem véges, tovább bővülhet a bevásárlóközpont kínálata.

Most a franciáknak ajánlja Soros György a válság elleni csodafegyverét

Egy annyira erős gazdaság, mint a francia, sikerrel tudna örökjáradék-kötvényt kibocsánati a válságkezelésre, és így példát mutatni másoknak – írta Soros György. Azt ígéri, nem profilozza majd a felhasználókat.","shortLead":"A Brave a felhasználói adatokat védő böngésző után most egy keresőmotort is készít. Azt ígéri, nem profilozza majd...","id":"20210304_brave_keresomotor_felhasznaloi_adatok_biztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8cdbaf9-6f80-4e37-8528-de2abec679f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e27455f-4a43-44b1-ae91-06ddbcbec7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_brave_keresomotor_felhasznaloi_adatok_biztonsag","timestamp":"2021. március. 04. 08:33","title":"Már készül az új biztonságos kereső, ami legyűrné a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A lengyelek által dominált frakcióban szívesen látnák a pártot.","shortLead":"A lengyelek által dominált frakcióban szívesen látnák a pártot.","id":"20210304_Fidesz_targyal_ECR","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375d2322-8809-4dde-b22d-2b92097d1d0e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210304_Fidesz_targyal_ECR","timestamp":"2021. március. 04. 10:51","title":"A Fidesz már tárgyal a csatlakozásról a konzervatív képviselőcsoporttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a78c5f-bed2-43e3-ab39-1afd66a3f299","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az üzleti partnerek listája nem véges, tovább bővülhet a bevásárlóközpont kínálata.","shortLead":"Az üzleti partnerek listája nem véges, tovább bővülhet a bevásárlóközpont kínálata.","id":"20210303_Etele_Plaza_hasznalatbaveteli_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74a78c5f-bed2-43e3-ab39-1afd66a3f299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0dfcc0-8da9-466c-a92a-69cb8f988503","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_Etele_Plaza_hasznalatbaveteli_engedely","timestamp":"2021. március. 03. 16:05","title":"Megvan a használatbavételi engedély, szeptemberben nyithat az új budapesti pláza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy annyira erős gazdaság, mint a francia, sikerrel tudna örökjáradék-kötvényt kibocsánati a válságkezelésre, és így példát mutatni másoknak – írta Soros György.","shortLead":"Egy annyira erős gazdaság, mint a francia, sikerrel tudna örökjáradék-kötvényt kibocsánati a válságkezelésre, és...","id":"20210303_Soros_Gyorgy_francia_orokjaradek_kotveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c73db4-7027-45a4-922c-a3823be62c14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Soros_Gyorgy_francia_orokjaradek_kotveny","timestamp":"2021. március. 03. 12:20","title":"Most a franciáknak ajánlja Soros György a válság elleni csodafegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti. A már több százmilliárd forintra rúgó vásárlások, beruházások, kiszervezések, \"megmentések\" adandó esetben a hatalomátmentést is szolgálhatják.","shortLead":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca949eea-11bd-48d3-aa23-3500cb7958fb","keywords":null,"link":"/360/202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","timestamp":"2021. március. 04. 07:00","title":"Hol nyíltan, hol lopakodva gyarmatosítja az oktatást és a kultúrát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ddc2f5-d264-44df-aae1-d2bdf188eefe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy fesztiválokról idén is le kell mondanunk Magyarországon is, de talán kisebb koncertek, rendezvények még lehetnek.\r

\r

","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy fesztiválokról idén is le kell mondanunk Magyarországon is, de talán kisebb koncertek...","id":"20210304_Lobenwein_Nem_gondolom_hogy_az_idei_ev_a_fesztivalokrol_fog_szolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9ddc2f5-d264-44df-aae1-d2bdf188eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4dde42-e643-4df8-9af2-1bb0d28f8e44","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Lobenwein_Nem_gondolom_hogy_az_idei_ev_a_fesztivalokrol_fog_szolni","timestamp":"2021. március. 04. 12:11","title":"Lobenwein Norbert: „Nem gondolom, hogy az idei év a fesztiválokról fog szólni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]