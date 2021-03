Negyedik napja nem tudják ellátni a sürgős eseteket a mosonmagyaróvári kórház szülészeti, nőgyógyászati és gyermekosztályán, mert a dolgozókat át kellett irányítani a Covid részlegre. Ezt az Orvosi Kamara megyei elnöke mondta az RTL Híradónak. Szerinte a probléma országos, mert túlterheltek a kórházak.

Közben szerdától a szakrendelőkben is oltanak, ezért várhatóan ott is lassul az ellátás - ezt a járóbeteg szakellátási szövetsége elnöke mondta híradónak. Szerinte van olyan rendelő, ahol új időpontokat egy ideje már nem is kérhetnek a betegek.

A magánegészségügyi szolgáltatók segítenének és bekapcsolódnának a közellátásba. A minisztérium szerint zökkenőmentes a betegek ellátása. A kórházak tehermentesításe érdekében már korábban felfüggesztették az egynapos sebészeti eljárásokat.