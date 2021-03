Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 2 tonnás sportszedán kevesebb mint 10 másodperc alatt lő ki 0-ról 200 km/h-ra. ","shortLead":"A mintegy 2 tonnás sportszedán kevesebb mint 10 másodperc alatt lő ki 0-ról 200 km/h-ra. ","id":"20210308_video_igy_uralja_az_autopalyat_a_625_loeros_uj_bmw_m5_competition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87561754-5b11-4344-9cdd-e911c388d1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_video_igy_uralja_az_autopalyat_a_625_loeros_uj_bmw_m5_competition","timestamp":"2021. március. 08. 09:27","title":"Videó: így uralja az autópályát a 625 lóerős új BMW M5 Competition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1b856e-c1cb-4054-a5ad-d642f9d184e1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező vállalkozó ezúttal egy adatfeldolgozással és webhosting szolgáltatással foglalkozó cégben vállalt tisztséget.","shortLead":"A jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező vállalkozó ezúttal egy adatfeldolgozással és webhosting szolgáltatással...","id":"202109_dtls_zsidai_roy_azinformatikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1b856e-c1cb-4054-a5ad-d642f9d184e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a234bbb4-4dfc-4c82-a07e-d3f6b253e48c","keywords":null,"link":"/360/202109_dtls_zsidai_roy_azinformatikaban","timestamp":"2021. március. 07. 16:45","title":"Az éttermes Zsidai Royt egyre jobban érdekli az informatika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy olvasónk szerint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban így sem sokan várnak oltásra. ","shortLead":"Egy olvasónk szerint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban így sem sokan várnak oltásra. ","id":"20210307_Vasarnap_is_oltjak_azokat_akik_smst_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefe5291-d3f4-408b-9d81-942fe9bfdabc","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Vasarnap_is_oltjak_azokat_akik_smst_kaptak","timestamp":"2021. március. 07. 12:14","title":"Vasárnap is oltják azokat, akik sms-t kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan maradhatott nagykövet Szalay-Bobrovniczky Vince.","shortLead":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan...","id":"20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520e69d-f941-4586-a870-0300c967d299","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","timestamp":"2021. március. 06. 20:51","title":"Több mint 40 ezer eurót fizetett a biztosító a bécsi magyar nagykövet balesete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon fontos telefonszám, de átok sújtja. Kérjük, ismételje meg hívását később.","shortLead":"Nagyon fontos telefonszám, de átok sújtja. Kérjük, ismételje meg hívását később.","id":"20210307_Senki_nem_veszi_fel_a_telefont_a_1818on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38612eb4-9e4c-4503-8474-529a79d0297a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Senki_nem_veszi_fel_a_telefont_a_1818on","timestamp":"2021. március. 07. 12:57","title":"Senki nem veszi fel a telefont az oltásügyi forródróton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok a dordrechti a rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságon szerzett aranyérmet.","shortLead":"Az olimpiai bajnok a dordrechti a rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságon szerzett aranyérmet.","id":"20210306_Vilagbajnok_lett_Liu_Shaoang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ab17ca-d94a-40d0-8b01-5049a00a25c7","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Vilagbajnok_lett_Liu_Shaoang","timestamp":"2021. március. 06. 17:14","title":"Liu Shaoang világbajnok 500 méteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Országszerte kitisztult a levegő azután, hogy ismét több napon keresztül volt magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","shortLead":"Országszerte kitisztult a levegő azután, hogy ismét több napon keresztül volt magas a légszennyezettség a szálló por...","id":"20210307_Orszagszerte_kitisztult_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd0cd7d-552a-41d8-ab79-81f8b0d8673a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210307_Orszagszerte_kitisztult_a_levego","timestamp":"2021. március. 07. 11:27","title":"Országszerte kitisztult a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b11f22-c0a7-46c0-9afd-1bca52dc8a19","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Tényleg azért jó megmászni egy hegyet, „mert ott van”? Csak menjünk el a Balaton-felvidékre, vágjunk neki valamelyik lenyűgöző tanúhegynek, és rögtön kiderül. Itt van az ország leggyönyörűbb pontja, az egyik legvadabb hegye, és itt még az is kiderül: nem is olyan unalmas ez az ország, amelyben élünk.","shortLead":"Tényleg azért jó megmászni egy hegyet, „mert ott van”? Csak menjünk el a Balaton-felvidékre, vágjunk neki valamelyik...","id":"20210307_balaton_felvidek_turautvonalak_turaajanlo_tanuhegyek_badacsony_gulacs_csobanc_toti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0b11f22-c0a7-46c0-9afd-1bca52dc8a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4d7122-10b8-43c8-a73c-9fbcf6d15257","keywords":null,"link":"/elet/20210307_balaton_felvidek_turautvonalak_turaajanlo_tanuhegyek_badacsony_gulacs_csobanc_toti","timestamp":"2021. március. 07. 20:00","title":"A legjobb mód, hogy távol kerüljünk az őrjítő bezártságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]