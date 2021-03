Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae03585a-c240-42bb-be10-bcea937de9d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ első kacsacsőrűemlős-menedékét építik meg Ausztráliában a kihalással fenyegetett faj szaporodásának és regenerálódásának elősegítésére.","shortLead":"A világ első kacsacsőrűemlős-menedékét építik meg Ausztráliában a kihalással fenyegetett faj szaporodásának és...","id":"20210307_kacsacsoru_emlos_menedek_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae03585a-c240-42bb-be10-bcea937de9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928bcc91-ee26-4631-b499-fbe5a5712e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_kacsacsoru_emlos_menedek_ausztralia","timestamp":"2021. március. 07. 14:03","title":"65 férőhelyes menedéket építenek a kacsacsőrű emlősöknek, próbálják megmenteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére, hogy az intézmény havi elszámolást küld az Emberi Erőforrások Minisztériumának.\r

","shortLead":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére...","id":"20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4a1364-be6c-422c-b7a3-f6eed576d613","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","timestamp":"2021. március. 07. 19:36","title":"Az egyik magánkórház már jelezte: ha nem lassul a járvány terjedése, 1-2 héten belül nem lesz szabad ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan érdemes megszegni a szabályokat.","shortLead":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan...","id":"20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78170e9c-b4d2-4255-b027-1d1d917d6d87","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","timestamp":"2021. március. 07. 19:15","title":"Ne féljünk megszegni a szabályokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid kompakt jelentősen többe kerül, mint a GTI, vagy a sokkal erősebb GTI Clubsport.","shortLead":"A plugin hibrid kompakt jelentősen többe kerül, mint a GTI, vagy a sokkal erősebb GTI Clubsport.","id":"20210308_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_8as_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9cbcfc-3325-4f37-88da-7b65ddc3fcad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_8as_golf","timestamp":"2021. március. 08. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583710f6-cdd9-4897-9bd2-bb9a3003a48e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi fogás a rendőrségtől.","shortLead":"Nem semmi fogás a rendőrségtől.","id":"20210307_Torokbalintnal_mutattak_meg_mit_ne_csinaljunk_soha_a_lerobbant_autonkkal_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=583710f6-cdd9-4897-9bd2-bb9a3003a48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0566ad56-e6d7-4076-a881-fcc797eaff55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Torokbalintnal_mutattak_meg_mit_ne_csinaljunk_soha_a_lerobbant_autonkkal_video","timestamp":"2021. március. 07. 16:24","title":"Törökbálintnál mutatta meg egy merész sofőr, mit ne csináljunk soha a lerobbant autónkkal (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1b856e-c1cb-4054-a5ad-d642f9d184e1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező vállalkozó ezúttal egy adatfeldolgozással és webhosting szolgáltatással foglalkozó cégben vállalt tisztséget.","shortLead":"A jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező vállalkozó ezúttal egy adatfeldolgozással és webhosting szolgáltatással...","id":"202109_dtls_zsidai_roy_azinformatikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1b856e-c1cb-4054-a5ad-d642f9d184e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a234bbb4-4dfc-4c82-a07e-d3f6b253e48c","keywords":null,"link":"/360/202109_dtls_zsidai_roy_azinformatikaban","timestamp":"2021. március. 07. 16:45","title":"Az éttermes Zsidai Royt egyre jobban érdekli az informatika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","shortLead":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","id":"20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8297b589-1210-4232-b362-eaae8be5378b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 08. 06:34","title":"Kigyulladt egy busz Ácson, házakat is elértek a lángjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most hír: az eltűnő fotók lehetősége került tesztfázisba.","shortLead":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most...","id":"20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45567f9-9a68-4ca1-a72d-aa3727c5665c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","timestamp":"2021. március. 08. 10:03","title":"Eltűnő fotók jönnek a WhatsAppra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]