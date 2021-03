Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7afa31f0-ae23-4069-8780-abed9086276d","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Szorongás, halálfélelem, tisztálkodási kényszer – csak néhány olyan pszichés probléma, amely jelentősen gyakoribb lett a gyermekek és a serdülők között a járvány kezdete óta. Sófi Gyula, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet pszichiátriai osztályának osztályvezető főorvosa beszél a krónikus stresszhelyzet maradandó következményeiről, valamint a szülők és a társadalom feladatairól. Interjú.","shortLead":"Szorongás, halálfélelem, tisztálkodási kényszer – csak néhány olyan pszichés probléma, amely jelentősen gyakoribb lett...","id":"20210308_Sofi_Gyula_interju_gyermekpszichiater","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7afa31f0-ae23-4069-8780-abed9086276d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec598eba-a893-4fad-b135-bd3cebeb0aaa","keywords":null,"link":"/360/20210308_Sofi_Gyula_interju_gyermekpszichiater","timestamp":"2021. március. 08. 06:30","title":"Dr. Sófi Gyula: A gyerekek 25–30 százalékának van pszichés gondja, és ezen a Covid tovább ront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","shortLead":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","id":"20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487db109-764f-4766-b77d-6d9da42d55cf","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 11:34","title":"47 magyar író- és költőnő művének címét festették fel egy vízivárosi lépcsősorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbbda8a-086a-43db-b649-7fc4284f027a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint félszáz terepjárót kaptak a rendőrök. Több mint félszáz terepjárót kaptak a rendőrök. A Twitteren indítottak sorozatot, hogy bemutassák az új Toyotákat. A Twitteren indítottak sorozatot, hogy bemutassák az új Toyotákat.","id":"20210309_rendorseg_terepjaro_hatar_toyota_land_cruiser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abbbda8a-086a-43db-b649-7fc4284f027a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f47ef74-7d78-447f-8207-6f61d5d29740","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_rendorseg_terepjaro_hatar_toyota_land_cruiser","timestamp":"2021. március. 09. 16:37","title":"Zöldre fóliázott új terepjárókkal villognak videójukban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ kiadta azt az ajánlását, amiben szerepel, mi mindent tehetnek meg azok, akik már megkapták a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ kiadta azt az ajánlását, amiben szerepel, mi mindent tehetnek meg...","id":"20210308_koronavirus_jarvany_vedoltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9697a127-d597-4aff-91df-1415302df6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_koronavirus_jarvany_vedoltas","timestamp":"2021. március. 08. 19:03","title":"Amerikában kezdődhet a buli azoknak, akiket már beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világnak a koronavírus-világjárvány árnyékában, valamint abból fakadóan újabb biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie, és ha ezeket nem kezelik, akkor a válság még nagyobb károkat fog okozni - mondta. ","shortLead":"A világnak a koronavírus-világjárvány árnyékában, valamint abból fakadóan újabb biztonsági kihívásokkal kell...","id":"20210308_szijjarto_peter_migracio_brusszel_drogfogyasztas_drog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d8ae5a-7d3f-424b-b363-46eb2d22499b","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_szijjarto_peter_migracio_brusszel_drogfogyasztas_drog","timestamp":"2021. március. 08. 09:16","title":"Szijjártó megemlített két súlyos kihívást, amivel szembenéz a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84ec1de-41c6-4ac1-bf34-c977aeffb047","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A bírónak egy továbbképző programra is el kell mennie.","shortLead":"A bírónak egy továbbképző programra is el kell mennie.","id":"20210308_rasszizmusl_roman_jatekvezeto_eltiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84ec1de-41c6-4ac1-bf34-c977aeffb047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093f320a-2509-4eae-83d8-f0b282408989","keywords":null,"link":"/sport/20210308_rasszizmusl_roman_jatekvezeto_eltiltas","timestamp":"2021. március. 08. 19:00","title":"Eltiltották a szezonra a rasszizmussal vádolt román játékvezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4af8c3-782c-486f-8b97-51005bd28e04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mars egy kis része immár Octavia E. A Mars egy kis része immár Octavia E. Butler nevét viseli. Butler nevét viseli.","id":"20210308_Egy_fekete_scifi_ironorol_neveztek_el_a_Perseverance_leszallohelyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca4af8c3-782c-486f-8b97-51005bd28e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44ef227-747d-4297-a250-11f7d65d61ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Egy_fekete_scifi_ironorol_neveztek_el_a_Perseverance_leszallohelyet","timestamp":"2021. március. 08. 13:35","title":"Egy fekete sci-fi írónőről nevezték el a Perseverance leszállóhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormányközeli szereplők jutottak be a felszámolói piacra a tényfeltáró portál legújabb cikke szerint.","shortLead":"Kormányközeli szereplők jutottak be a felszámolói piacra a tényfeltáró portál legújabb cikke szerint.","id":"20210309_direkt36_kormanykozeli_uzletemberek_felszamolas_palyazat_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1d0442-4abe-4257-9517-17548b0796ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_direkt36_kormanykozeli_uzletemberek_felszamolas_palyazat_jarvany","timestamp":"2021. március. 09. 07:45","title":"Direkt36: A járvány közepén osztottak ígéretes üzleteket kormányközeli figuráknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]