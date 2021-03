Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85f0c22e-2866-42ee-9890-e0b55af2d2f4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Más a magasabb és a mélyebb hangszín jelentése.","shortLead":"Más a magasabb és a mélyebb hangszín jelentése.","id":"20210309_Elarulja_a_hangom_mit_gondolok_rolad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85f0c22e-2866-42ee-9890-e0b55af2d2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314c2c2f-5b1f-43b2-94a5-1da51c6dd496","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210309_Elarulja_a_hangom_mit_gondolok_rolad","timestamp":"2021. március. 09. 13:30","title":"Elárulja a hangom, mit gondolok rólad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges oltás miatt – írja a Népszava. \r

","shortLead":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges...","id":"20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e7c7c3-de9c-496f-8807-15c117eeae21","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 09. 08:23","title":"Vizsgálatot indít Péterfalvi az oltási rendszer hétvégi megroggyanása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","shortLead":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","id":"20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b73f4b-3e80-40c5-9f51-2788060ec43c","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","timestamp":"2021. március. 08. 09:04","title":"Már nem nyomoz L. Simon László panziójának támogatása miatt a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bbd354-102d-4621-805f-2d5a26281096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr Andrásnak nem tetszik, amit a Jobbik elnöke mondott. ","shortLead":"Fekete-Győr Andrásnak nem tetszik, amit a Jobbik elnöke mondott. ","id":"20210308_fekete_egyor_andras_jakab_peter_egynemu_parok_orokbefogadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48bbd354-102d-4621-805f-2d5a26281096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4539c65f-d225-47d5-89ad-00cbe0101dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_fekete_egyor_andras_jakab_peter_egynemu_parok_orokbefogadas","timestamp":"2021. március. 08. 15:26","title":"A Momentum elnöke Jakab Pétert kritizálta az egynemű párok örökbefogadásáról alkotott véleménye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rasszizmus vádját nem szabad szó nélkül hagyni a munkáspárti oktatásügyi árnyékminiszter szerint.","shortLead":"A rasszizmus vádját nem szabad szó nélkül hagyni a munkáspárti oktatásügyi árnyékminiszter szerint.","id":"20210308_Meghan_Markle_allitasait_kivizsgaltatna_a_Munkaspart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddf279d-d678-40ec-b758-972eaa2ae3fd","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Meghan_Markle_allitasait_kivizsgaltatna_a_Munkaspart","timestamp":"2021. március. 08. 12:10","title":"Meghan Markle állításait kivizsgáltatná a Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz űrkutatási hivatal, a Roszkoszmosz még januárban közölte, kilépnek az amerikai holdkutatási projektből, hogy Kínával közöset indítsanak.","shortLead":"Az orosz űrkutatási hivatal, a Roszkoszmosz még januárban közölte, kilépnek az amerikai holdkutatási projektből...","id":"20210309_holdbazis_kina_oroszorszag_memorandum_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3fba91-64c8-4829-8703-2043bdb3c94a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_holdbazis_kina_oroszorszag_memorandum_urkutatas","timestamp":"2021. március. 09. 19:03","title":"Kihagyják Amerikát, közös holdbázist építhet Oroszország és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legismertebb rádióteleszkópja, az Arecibo néhány hónapja omlott össze. A szakemberek most kiszámolták, mennyibe fog kerülni a romok eltakarítása.","shortLead":"A világ legismertebb rádióteleszkópja, az Arecibo néhány hónapja omlott össze. A szakemberek most kiszámolták, mennyibe...","id":"20210309_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_baleset_romeltakaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a6d9ba0-1520-4cde-aa6a-2244c70405ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9219dcb0-31ca-4bc2-beb4-e5e24b41e1a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_baleset_romeltakaritas","timestamp":"2021. március. 09. 18:03","title":"Milliárdokba kerül eltakarítani a 900 tonnás Arecibo rádióteleszkóp romjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy új felmérés szerint egyre nagyobb az utazási kedv a magyarok körében.","shortLead":"Egy új felmérés szerint egyre nagyobb az utazási kedv a magyarok körében.","id":"20210309_utazas_adria_nyar_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c39e370-5f97-47e0-b145-8c9efc89d123","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_utazas_adria_nyar_turizmus","timestamp":"2021. március. 09. 07:23","title":"Sok magyar már nekiállt megtervezni a nyári utazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]