[{"available":true,"c_guid":"0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári Járásbíróság. A gyanú szerint akkor gyilkolt, amikor rajtakapták, hogy lopni próbál a füstölőben lógó húsok közül.","shortLead":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári...","id":"20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b688d1d-faac-4c6f-8a0a-8c2b390cbef3","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2021. március. 09. 17:51","title":"Letartóztatásba került a kislángi kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec82e3cf-0d38-44eb-b273-fd2adef58f72","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ismét egyeztettek a kormány képviselői és a megyei jogú városok vezetői a kieső adóbevételek kompenzálásáról. Kedden kizárólag ellenzéki városvezetőket fogadtak a Miniszterelnöki Hivatalban, és már nem minden esetben ajánlottak hitelfelvételt. ","shortLead":"Ismét egyeztettek a kormány képviselői és a megyei jogú városok vezetői a kieső adóbevételek kompenzálásáról. Kedden...","id":"20210309_Rendesen_megizzasztottak__folytatodott_a_huzd_megereszd_meg_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec82e3cf-0d38-44eb-b273-fd2adef58f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1b0cd3-49bd-42db-8987-69d024fef0d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_Rendesen_megizzasztottak__folytatodott_a_huzd_megereszd_meg_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_kozott","timestamp":"2021. március. 09. 18:35","title":"\"Rendesen megizzasztottak\" – folytatódott a húzd meg-ereszd meg a kormány és az önkormányzatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","shortLead":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","id":"20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06453987-0a24-4114-95d3-4f4d801880e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","timestamp":"2021. március. 10. 21:31","title":"Több száz gyereket oltottak be Izraelben, nem tapasztaltak súlyos mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","shortLead":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","id":"20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cded3-eb41-4c95-a7dd-00f7a2e4eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","timestamp":"2021. március. 11. 15:43","title":"Szerda este 6-ra hívta össze Kövér László az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez, jobban teljesít az egészségügy Merkely Béla szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez, jobban teljesít az egészségügy Merkely Béla...","id":"20210311_Radar360_Oltasi_igazolvanyokat_es_lelegeztetogepeket_is_postazott_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d4b23b-d27d-4a89-a19d-a66c2db356f8","keywords":null,"link":"/360/20210311_Radar360_Oltasi_igazolvanyokat_es_lelegeztetogepeket_is_postazott_a_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 07:56","title":"Radar360: Oltási igazolványokat és lélegeztetőgépeket is postázott a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta, a társadalom megosztottságával együtt – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe270e0-8bf2-42e7-b510-470f821b310e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","timestamp":"2021. március. 10. 12:37","title":"Orbán legértékesebb tulajdonságát veszélyezteti a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítéséről jelent meg rendelet.","shortLead":"A stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítéséről jelent meg rendelet.","id":"20210311_Lelegeztetogep_rendelet_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab1de50-183d-43c2-bc8b-23f038ad4431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Lelegeztetogep_rendelet_eladas","timestamp":"2021. március. 11. 06:10","title":"Lélegeztetőgépeket adna el a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU vezetőinek ki kell tartaniuk az eddigi vakcinapolitika mellett, mert különben veszélybe kerülnek az eddigi eredmények. Erre figyelmeztet az amerikai kézben lévő Politico hírportál európai kiadása.","shortLead":"Az EU vezetőinek ki kell tartaniuk az eddigi vakcinapolitika mellett, mert különben veszélybe kerülnek az eddigi...","id":"20210310_Politico_Nem_inoghat_meg_az_EU_oltasi_strategiaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9e3599-385e-4967-94c1-8d8206b71b82","keywords":null,"link":"/360/20210310_Politico_Nem_inoghat_meg_az_EU_oltasi_strategiaja","timestamp":"2021. március. 10. 07:22","title":"Politico: Nem inoghat meg az EU oltási stratégiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]