Az elmúlt napokban több kórházban kellett bezárni osztályokat, információink szerint a balassagyarmati kórházban bezárt a szülészet és a sebészet, a kistarcsai Flór Ferenc kórházban közölték a szülésre váró anyákkal, hogy bezárnak és a mentőszolgálat fogja megmondani, hová tudnak menni. Esztergomban tudomásunk szerint a terhesgondozás szünetel.

Mindez összefüggésben van azzal, hogy a kórházban ápolt koronavírusos és lélegeztetőgépen lévő betegek száma rekordot dönt. Csütörtökön az operatív törzs szerint 8329 beteget ápoltak kórházban. Lélegeztetőgépen már eddig is sokkal többen voltak, mint a második hullám csúcsán, de most hatalmasat nőtt a számuk, 911-re, ami 67-tel több, mint egy nappal korábban. Az új fertőzöttek száma is rekordot hozott, 8312 embernél mutatták ki a vírust. Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón a hvg.hu kérdésére azt nem árulta el, hogy hányan vannak intenzív osztályon (a számuk nem azonos a lélegeztetőgépen lévőkével), azt viszont elmondta, számítani kell arra, hogy 10 ezernél is több koronavírusos beteg lehet egyszerre kórházban. Gulyás azt mondta, szabadon 13 244 kórházi, és 1918 lélegeztetőgéppel felszerelt ágy van. A miniszter szerint

az egészségügy felkészült, a humánerőforrás kérdése a legnehezebb, de a kapacitás biztosított.

A Debrecenben dolgozó forrásunk azt mondta, még a téli hullámban sem volt ennyi beteg. "Itt két kórház van, a Kenézy és a Klinikák. Télen a Kenézy tartotta a frontot, de múlt héten betelt. Most már a Klinikán is kiürítették a régi rehabot, az ortopédiát és a tüdőklinika felét, és be vannak húzva oxigénnel. Itt már töltődnek is fel a betegágyak. Az orvosokat ide-oda vezényelik: vagy az oltópontra, vagy Covid-ellátásra. Van, hogy 12 órát dolgozunk ebészünet nélkül. Egy páciensre nagyjából 3 perc jut oltásnál.”

Szerinte maga a Covid-ellátás szakmailag nem olyan megterhelő mint emberileg megélni azt a szenvedést, tehetetlenséget, amivel találkoznak. "Van olyan orvos, mondjuk fül-orr-gégész, aki szinte sose közölt még halálhírt, most pedig napi 4–5 beteget is elveszít. Ezt nagyon nehéz megélni. És ezer hasonló eset van, mert mindenhonnan ki vagyunk rendelve a Covid-osztályokra. A leterheltség pedig nagyon érződik.” Úgy érzi, a fáradtság és kimerültség miatt kezd általánossá válni a kiegés. “A beteganyag is változik és nem csak a covid miatt. Egyre többen nyúlnak alkoholhoz, sose volt ennyi hasnyálmirigy-gyulladásos (alkoholizmussal összefüggő betegség) páciens, ennyi depressziós, és ez mind terheli az egészségügyet a Covid mellett” – hívja fel a figyelmet az karanténhelyzet veszélyeire is.

Egy a mentőszolgálatnál dolgozó forrásunk szerint most már rendszeresen előfordul, hogy percek alatt romlik rohamosan a betegek állapota, és rengetegszer ez fiatal, akár 30 éves betegekkel is megtörténik. Mindemellett szinte állandó probléma a telítettség. Egy agglomerációból érkező beteget például a főváros éppen ellenkező szegletében lévő kórházban tudtak csak elhelyezni, ahol állítása szerint már a műtő-részleg egyik ébredőjében rendezték be a “Covid-intenzívet”. Egy orvos kollégája szerint egyre több esetben látszik, hogy az elhízás nagyon komoly veszélyességi faktor a Covid-megbetegedéseknél, akár fiatalkorúaknál is.

Egy észak-magyarországi kórház orvosa is arról beszélt, rohamosan nő a betegek száma. “Csak az elmúlt 24 órában több mint 10 új covidost kellett elhelyeznünk a kórházban."

A dél-pesti Jahn Ferenc Kórház helyzetét jól ismerő forrásunk szerint nem csak a budapesti kórházak járnak a kapacitásuk végén, de a kollégái is. “Tudok olyan intenzívről, ahol már az ellátás egyes elemeit farigcsálják, hogy mindenkit el tudjanak látni egy bizonyos szinten. Szinte minden kórház vadászik a szakdolgozókra. Már akár vállalkozásban is szívesen foglalkoztatnák az ápolókat. Az intenzíves kollégák végletekig ki vannak facsarva fizikailag és pszichésen is” – számol be az állapotokról.

Egyre többször találkozunk azzal a helyzettel, hogy az életfenntartó ellátás befejezéséről, vagyis a gép lekapcsolásáról kell döntenünk, hogy más, esetleg jobb eséllyel bíró betegen segítsünk

– mondta egy a Honvédkórházban dolgozó orvos a Magyar Hangnak. Hozzátette azt is, hogy már a múlt héten Covid-intenzívvé kellett átalakítani az egyik műtőt és a betegőrzőt, a korábban kijelölt osztályok ugyanis alig néhány nap alatt megteltek, "ma már ott tartunk, hogy arról kell dönteni, átvegyünk-e beteget külső osztályról" – mondta a lap forrása. Szerinte a járvány jelenlegi terjedési ütemével kalkulálva hamarosan 15 ezer felett lehet a kórházban kezeltek száma, a gépi lélegeztetésre szorulóké pedig jócskán meghaladhatja a kritikus ezret. Megkerestük a Honvédkórházat, hogy intézményükben valóban orvosi döntés alapján priorizálják-e a nagyobb túlélési esélyekkel rendelkező Covid-betegeket, amikor a szabad, vagy felszabadítani tervezett lélegeztetőgépekre kapcsolásról van szó, beteltek-e az intenzív ágyhelyek illetve mekkora a telítettségi arány, mire azt írták, a kérdésében foglalt állítások nem igazak. "Kapacitásainkat tudjuk bővíteni, a betegeket kórtermekben helyezzük el. Az MH EK Honvédkórházba került, intenzív ellátásra szoruló betegek részére, állapotuktól függően, maszkos vagy invazív lélegeztetést tudunk biztosítani."

A kórházak telítettségével kapcsolatban megkerestük az Országos Kórházi Főigazgatóságot (OKFŐ) is, a többi között meg akartuk tudni, mennyire jellemző az, hogy választani kell a betegek között, hogy ki kerüljön lélegeztetőgépre és ki kerüljön le róla (ahogy arról egy kórházi forrásunk szerdán beszámolt).

Az OKFŐ szerint, bár hatalmas a nyomás, továbbra is jut minden arra rászorulónak kórházi ellátás és lélegeztetőgép. Azt is meg akartuk tudni, hogyan pótolják ebben a helyzetben a 4 ezer távozót az egészségügyből. Azt írták, a magyar orvosok és ápolók az elmúlt hónapokban rengeteg tapasztalatot szereztek a betegek ápolásában és munkájukat orvostanhallgatók, rezidensek is segítik.

Több kérdésünk megválaszolatlan maradt, így nem árulták el, hogy hány embert kellett átvezényelni, illetve azt sem, hogy mennyien vannak most intenzív osztályon.