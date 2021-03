Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbe87267-198b-4d1b-89dd-b03a2491211c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Új Duna-híd megépítéséről 2018 végén döntöttek.\r

","shortLead":"Az Új Duna-híd megépítéséről 2018 végén döntöttek.\r

","id":"20210311_Ot_uj_villamosmegallot_kap_a_fovaros_a_Galvanihid_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbe87267-198b-4d1b-89dd-b03a2491211c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a19b606-d414-400e-9ab1-328ee38a1537","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Ot_uj_villamosmegallot_kap_a_fovaros_a_Galvanihid_miatt","timestamp":"2021. március. 11. 07:35","title":"Öt új villamosmegállót kap a főváros a Galvani híd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1eadc6-3141-4cf2-88dc-16b363445e52","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Több mint 60 cég 1000-nél is több állásajánlattal várja március 23. és 25. között az álláskeresőket, illetve karrierváltást tervezőket a HVG Online Állásbörzéjén.","shortLead":"Több mint 60 cég 1000-nél is több állásajánlattal várja március 23. és 25. között az álláskeresőket, illetve...","id":"20210311_Talalj_allast_akar_harom_nap_alatt__jon_a_legnagyobb_online_allasborze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1eadc6-3141-4cf2-88dc-16b363445e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed7a971-af1d-4608-a375-b0a031fe2654","keywords":null,"link":"/kkv/20210311_Talalj_allast_akar_harom_nap_alatt__jon_a_legnagyobb_online_allasborze","timestamp":"2021. március. 11. 17:45","title":"Találj állást akár három nap alatt - jön a legnagyobb online állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2001 FO32 jelű égitest jövő vasárnap, március 21-én halad el bolygónk mellett. A NASA szerint biztonságos távolságban lesz.","shortLead":"A 2001 FO32 jelű égitest jövő vasárnap, március 21-én halad el bolygónk mellett. A NASA szerint biztonságos távolságban...","id":"20210312_aszteroida_2001_fo32_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc32d01-98b0-4d42-809a-d9063b62fe92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_aszteroida_2001_fo32_nasa","timestamp":"2021. március. 12. 16:21","title":"Valószínűleg az év eddigi legnagyobb aszteroidája közelít a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bérek és a lakásárak összehasonlításával mutatta be a Takarék Index az országon belüli különbségeket.","shortLead":"A bérek és a lakásárak összehasonlításával mutatta be a Takarék Index az országon belüli különbségeket.","id":"20210311_fizetes_lakas_ingatlanarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0cc2d4-8c79-4ffc-a900-1ef1ab8f66e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_fizetes_lakas_ingatlanarak","timestamp":"2021. március. 11. 12:12","title":"Tizenegy évig rakhatná félre egy budapesti a fizetését, hogy egy 60 négyzetméteres lakást vehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, nem sikerült kiküszöbölni az adminisztrációs hibát. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem sikerült kiküszöbölni az adminisztrációs hibát. ","id":"20210311_oltas_sms_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b19791a-9ce0-4c17-a623-86f1b3af87b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_oltas_sms_vakcina","timestamp":"2021. március. 11. 08:18","title":"Ismét kiküldték olyannak is az AstraZeneca oltásra hívó sms-t, akit már beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt sorra dőlnek a fertőzöttségi rekordok és minden eddiginél többen vannak lélegeztetőgépen. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a további kormányzati döntésekről tájékoztatott a Kormányinfón. ","shortLead":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma...","id":"20210311_Kormanyinfo_gulyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a149cfa-4d69-4884-9552-2eb7ae63221b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Kormanyinfo_gulyas","timestamp":"2021. március. 11. 10:52","title":"Gulyás: 24 órán belül nyilvánosságra hozza az orosz és kínai vakcinaszerződéseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9c16e2-e59d-4673-bfab-b2a48af8c284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök megduplázta az eddigi legmagasabb büntetési tételt.","shortLead":"A házelnök megduplázta az eddigi legmagasabb büntetési tételt.","id":"20210312_tordai_bence_kover_laszlo_buntetes_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba9c16e2-e59d-4673-bfab-b2a48af8c284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c7a54b-3244-4aea-b6a2-7319cccff2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_tordai_bence_kover_laszlo_buntetes_parlament","timestamp":"2021. március. 12. 11:16","title":"Rekordnagy, 8,2 milliós büntetést kapott Tordai Bence Kövér Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában dolgozik a NASA Perseverance nevű Mars-járójának SuperCam nevű egysége, ami egy mikrofont is kapott. A szerkezet most két hangot is felvett.","shortLead":"Már javában dolgozik a NASA Perseverance nevű Mars-járójának SuperCam nevű egysége, ami egy mikrofont is kapott...","id":"20210311_mars_perseverance_supercam_lezer_hangfelvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382da3b3-abb0-40ff-b18e-5e14ad5dd577","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_mars_perseverance_supercam_lezer_hangfelvetel","timestamp":"2021. március. 11. 11:03","title":"Felvette a NASA Mars-járója, ahogy lézerrel lő egy közeli sziklát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]