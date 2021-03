Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve, hogy a magyarok is tudják, milyen különleges jogrend alatt élni. A teljhatalmat az Orbán-kormány azonban nemcsak életek mentésére, hanem megkeserítésére is használta, nehéz lenne legalábbis máshogy magyarázni a különleges helyzetben meghozott törvényeik egy részét. A hibák és kapkodás mellett azonban természetesen akadtak jól meghozott intézkedések is. ","shortLead":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve...","id":"20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969fae5e-14db-4681-9123-6c4f9cd859e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","timestamp":"2021. március. 11. 06:30","title":"Egyéves, mégis mindenkinél nagyobb a hatalma: így változott az életünk különleges jogrend alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Radiokarbonos vizsgálatok alapján egy nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy a belgiumi Spy-barlangban talált csontok jóval idősebbek annál, mint eddig gondolták. ","shortLead":"Radiokarbonos vizsgálatok alapján egy nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy a belgiumi Spy-barlangban talált...","id":"20210310_neandervolgyi_ember_vizsgalat_kutatas_kormeghatarozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867fd625-ede7-443a-ac84-0fa6b154b01d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_neandervolgyi_ember_vizsgalat_kutatas_kormeghatarozas","timestamp":"2021. március. 10. 17:03","title":"20 ezer évvel korábban halhatott ki a neandervölgyi ember, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki azt gondolná, hogy a Huawei kedvét szegték az amerikai tiltások, az nagyot téved. A kínai vállalat igazi nagyágyú az 5G terén: egymás után adja be globális technológiai szabadalmait. ","shortLead":"Ha valaki azt gondolná, hogy a Huawei kedvét szegték az amerikai tiltások, az nagyot téved. A kínai vállalat igazi...","id":"20210311_5g_szabadalmak_huawei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b61ac8-8e32-45f2-a91d-d4661249e72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_5g_szabadalmak_huawei","timestamp":"2021. március. 11. 10:03","title":"Ha 5G-ről van szó, akkor nem lehet megállítani a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6749d3cc-459d-4d0c-97f1-af9e8c5d3b0c","c_author":"Felcsuti Péter","category":"360","description":"Szerzőnk az EUrológus március 2-i cikkéhez szól hozzá (A Fidesznek van igaza, és tényleg nincs objektív mércéje a jogállamiságnak?), és megállapítja, a jog önmagában nem elégséges eszköz a kérdése megválaszolására. Sőt, inkább arra a bújócskázásra alkalmas, amit a Fidesz immár több mint egy évtizede folytat.







","shortLead":"Szerzőnk az EUrológus március 2-i cikkéhez szól hozzá (A Fidesznek van igaza, és tényleg nincs objektív mércéje...","id":"20210311_Felcsuti_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6749d3cc-459d-4d0c-97f1-af9e8c5d3b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff4d602-9268-4f58-b6dd-84c5d2c553a6","keywords":null,"link":"/360/20210311_Felcsuti_Peter","timestamp":"2021. március. 10. 14:00","title":"Felcsuti Péter: Tényleg nincs objektív mércéje a jogállamiságnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcae6f53-e90c-4fc7-ad2d-b7730f168a99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Prajut Csan-ocsa nem először viselkedett furcsán és offenzíven egy sajtótájékoztatón.","shortLead":"Prajut Csan-ocsa nem először viselkedett furcsán és offenzíven egy sajtótájékoztatón.","id":"20210310_A_kerdes_megvalaszolasa_helyett_inkabb_fertotlenitot_fujt_a_thai_miniszterelnok_az_ujsagirokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcae6f53-e90c-4fc7-ad2d-b7730f168a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a181c4c-de68-4fcd-9ad9-b5043101b22c","keywords":null,"link":"/elet/20210310_A_kerdes_megvalaszolasa_helyett_inkabb_fertotlenitot_fujt_a_thai_miniszterelnok_az_ujsagirokra","timestamp":"2021. március. 10. 09:45","title":"A kérdés megválaszolása helyett inkább fertőtlenítőt fújt a thai miniszterelnök az újságírókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed804a89-a564-4a5c-a82f-74a2d6b5189e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évtizedek óta ajánlják a szülőknek, hogy szidás, büntetés, ne adj’ isten testi fenyítés helyett inkább „elgondolkodtatással” neveljék a kicsit gyerekeket, de még mindig sokan nem tudják, mi is ennek a helyes menete – állítja egy amerikai kutató.","shortLead":"Évtizedek óta ajánlják a szülőknek, hogy szidás, büntetés, ne adj’ isten testi fenyítés helyett inkább...","id":"20210311_5_lepes_ami_lenyugtatja_a_tombolo_kisgyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed804a89-a564-4a5c-a82f-74a2d6b5189e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9c9831-9ad1-4f2b-bfdd-6bb263b35673","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210311_5_lepes_ami_lenyugtatja_a_tombolo_kisgyereket","timestamp":"2021. március. 11. 13:30","title":"5 lépés, ami lenyugtatja a tomboló kisgyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A Főpolgármesteri Hivatal szerint kemény feltételek mentén fogják ellenőrizni az az RNBH Konzorcium munkáját. ","shortLead":" A Főpolgármesteri Hivatal szerint kemény feltételek mentén fogják ellenőrizni az az RNBH Konzorcium munkáját. ","id":"20210310_patkanyirtas_RNBH_Konzorcium_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feae61b2-03cc-4cd6-8981-05996a74a514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_patkanyirtas_RNBH_Konzorcium_Budapest","timestamp":"2021. március. 10. 12:55","title":"Ugyanaz a cég látja el mától a patkányirtást Budapesten, mint Tarlós főpolgármesterségének utolsó évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság továbbra is ellenőrzi, leszállították-e a gyógyszergyártó cégek az EU-nak ígért oltásokat, mielőtt engedélyezné a kivitelt az EU-n kívüli országokba.","shortLead":"Az Európai Bizottság továbbra is ellenőrzi, leszállították-e a gyógyszergyártó cégek az EU-nak ígért oltásokat, mielőtt...","id":"20210311_EU_vakcinaexport_korlatozas_hosszabitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb56582f-47c9-47f1-973a-2c65d3dac969","keywords":null,"link":"/eurologus/20210311_EU_vakcinaexport_korlatozas_hosszabitas","timestamp":"2021. március. 11. 14:05","title":"Június végéig meghosszabítja az EU a vakcinák exportjának korlátozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]