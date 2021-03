Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kimerültségre hivatkozva nem játssza Fucsovics Márton a dohai verseny negyeddöntőjét, nem kockáztat meg egy sérülést.","shortLead":"Kimerültségre hivatkozva nem játssza Fucsovics Márton a dohai verseny negyeddöntőjét, nem kockáztat meg egy sérülést.","id":"20210311_Visszalepett_Fucsovics_a_dohai_negyeddontotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16303350-dbc2-450d-9959-da2d04c018bf","keywords":null,"link":"/sport/20210311_Visszalepett_Fucsovics_a_dohai_negyeddontotol","timestamp":"2021. március. 11. 13:04","title":"Visszalépett Fucsovics a dohai negyeddöntőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nagybevásárlásait a bankkal fizettette ki, egy fonyódi étteremben ivott-evett családjával, azt is az OTP állta. Hét éven át élte a nagyvilági életet a bank volt régiós vezetője, akit végül egy belső vizsgálat buktatott le. Azóta sem ismert be semmit, de 18 vádlott-társa közül öt végül terhelő vallomást tett rá egy alku keretében. ","shortLead":"Nagybevásárlásait a bankkal fizettette ki, egy fonyódi étteremben ivott-evett családjával, azt is az OTP állta. Hét...","id":"20210312_A_bankar_aki_260_millioval_huzta_le_az_OTPt_a_kollegai_szeme_lattara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ecac1-6c99-4e5b-8006-3c00d2722ead","keywords":null,"link":"/360/20210312_A_bankar_aki_260_millioval_huzta_le_az_OTPt_a_kollegai_szeme_lattara","timestamp":"2021. március. 12. 06:30","title":"Ifjú sztárbankárként indult, majd 260 millióval húzta le az OTP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány törvényjavaslata észszerűsítésről beszél, az önkormányzatok beleszólásuk csökkenésétől tartanak.","shortLead":"A kormány törvényjavaslata észszerűsítésről beszél, az önkormányzatok beleszólásuk csökkenésétől tartanak.","id":"20210311_Ujabb_fontos_onkormanyzatokat_erinto_valtozasrol_dontott_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c33958a-fc09-4833-9c5d-d6df08940513","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Ujabb_fontos_onkormanyzatokat_erinto_valtozasrol_dontott_a_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 13:10","title":"Újabb fontos, önkormányzatokat érintő változásról dönthet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védőoltás kifejlesztéséhez alkalmazott módszerek is szemügyre vehetők abban a filmben, amely az egyik legismertebb koronavírus-vakcina születését mutatja be.","shortLead":"A védőoltás kifejlesztéséhez alkalmazott módszerek is szemügyre vehetők abban a filmben, amely az egyik legismertebb...","id":"20210312_dokumentumfilm_pfizer_biontech_vakcina_kariko_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d286ab5-4ee7-4376-b642-99d1d12bc836","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_dokumentumfilm_pfizer_biontech_vakcina_kariko_katalin","timestamp":"2021. március. 12. 18:03","title":"Dokumentumfilm készült a Pfizer–BioNTech-vakcina születéséről, itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint lehet majd ugyanannál a nőgyógyásznál igénybe venni a terhesgondozást is magánellátásban, akinél később állami kórházban szülni fognak.","shortLead":"A miniszter szerint lehet majd ugyanannál a nőgyógyásznál igénybe venni a terhesgondozást is magánellátásban, akinél...","id":"20210311_Gulyas_szuleszorvos_valasztas_maganellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c076386-7078-4d3a-a606-2ee4ee3dde33","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Gulyas_szuleszorvos_valasztas_maganellatas","timestamp":"2021. március. 11. 15:20","title":"Gulyás: Mindenki ott szülhet, ahol akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel az első egyadagos oltás érkezhet meg az Európai Unióba.","shortLead":"Ezzel az első egyadagos oltás érkezhet meg az Európai Unióba.","id":"20210311_Jovahagyta_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_JohnsonJohnson_vakcinajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d8945-121c-43e3-bb58-60ad952baa1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Jovahagyta_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_JohnsonJohnson_vakcinajat","timestamp":"2021. március. 11. 14:35","title":"Jóváhagyta az Európai Gyógyszerügynökség a Johnson&Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc496dd-d97c-47b5-976a-66315a622dfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szuperföldnek minősített TOI-1685 b egy olyan csillag környékén helyezkedik el, amely mintegy 122,5 fényévre fekszik tőlünk.","shortLead":"A szuperföldnek minősített TOI-1685 b egy olyan csillag környékén helyezkedik el, amely mintegy 122,5 fényévre fekszik...","id":"20210312_exobolygo_toi_1685_b_tess_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dc496dd-d97c-47b5-976a-66315a622dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9da98b0-2bda-4d60-bd0b-05a9dfb34d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_exobolygo_toi_1685_b_tess_urszonda","timestamp":"2021. március. 12. 15:03","title":"Elképesztő sebességgel keringő bolygót találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár úgy tűnik, hogy telített az okostelefon-piac, az előrejelzések egészen másra utalnak. 2021 első negyede hatalmas fellendülést hozhat, rengeteg készülék találhat gazdára. Az Apple szerepe vitathatatlan e változásban.","shortLead":"Bár úgy tűnik, hogy telített az okostelefon-piac, az előrejelzések egészen másra utalnak. 2021 első negyede hatalmas...","id":"20210311_okostelefonpiaci_elorejelzes_2021_q1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4c1b04c-d07e-4986-83c6-6c4820a5b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c720e00-d572-474b-bb0c-5cc7612ee2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_okostelefonpiaci_elorejelzes_2021_q1","timestamp":"2021. március. 11. 15:03","title":"Nagy bumm jön az okostelefonoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]