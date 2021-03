Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e42de903-2687-4eaf-9e65-f1a457a11f63","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Sürgős műtét vagy politikai trükk? A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Sürgős műtét vagy politikai trükk? A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20210313_Honecker_mutet_Moszkva_1991_marcius_16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e42de903-2687-4eaf-9e65-f1a457a11f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8857621c-f85f-4dae-af22-fb5d4f370abd","keywords":null,"link":"/360/20210313_Honecker_mutet_Moszkva_1991_marcius_16","timestamp":"2021. március. 13. 16:30","title":"Mindenkinek jobb, hogy Honeckert Moszkvába csempészték? – 1991. március 16.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-jelentése.



","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-jelentése.



","id":"20210313_Borus_lesz_a_nap_tovabbi_resze_holnap_10_fok_fele_mehet_a_homerseklet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4feb0e-39fb-49c8-bd92-5b302a40d44c","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Borus_lesz_a_nap_tovabbi_resze_holnap_10_fok_fele_mehet_a_homerseklet","timestamp":"2021. március. 13. 16:18","title":"Borús lesz a nap további része, holnap 10 fok felé mehet a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2a65ae-5c84-4b48-9f85-61db318efd2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A küldetés, ha sikeres volt, igen értékes dologgal zárul: a játékos megkapja a vírus elleni védőoltást.","shortLead":"A küldetés, ha sikeres volt, igen értékes dologgal zárul: a játékos megkapja a vírus elleni védőoltást.","id":"20210314_koronavirus_videojatek_muller_cecilia_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f2a65ae-5c84-4b48-9f85-61db318efd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119e10d3-f7a1-4583-af18-91433772cc4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_koronavirus_videojatek_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2021. március. 14. 11:09","title":"A koronavírusról szóló magyar videojátékban Müller Cecíliát kell megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"176dfbed-3573-4218-b903-79b152878ddd","c_author":"László Ferenc","category":"360","description":"Az ultrahigh-end hifi termékek piacán versengő magyar vállalkozást, a Popori Acousticset egy pökhendi kijelentés keltette életre. Megmutatjuk, hogyan jött létre és hova tart a bajai cég, mely az elektrosztatikus hangfalgyártás hazai úttörője. ","shortLead":"Az ultrahigh-end hifi termékek piacán versengő magyar vállalkozást, a Popori Acousticset egy pökhendi kijelentés...","id":"20210314_a_magyar_ember_hulye_ehhez_bajai_ceg_popori_acoustics_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=176dfbed-3573-4218-b903-79b152878ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdfd165-c145-47fb-b646-e1f6637b296e","keywords":null,"link":"/360/20210314_a_magyar_ember_hulye_ehhez_bajai_ceg_popori_acoustics_tortenete","timestamp":"2021. március. 14. 16:00","title":"\"A magyar ember hülye ehhez\" – egy világsikerre törő kis bajai cég története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5061266f-4372-42be-8d89-e7fe637123c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezernél is jóval többféle számológép található egy lengyel fejlesztésű weboldalon, melynek népszerűségét most az a szolgáltatás dobta meg, amely elvileg megmondja, mikor kerülünk sorra az „oltakozásban”.","shortLead":"Ezernél is jóval többféle számológép található egy lengyel fejlesztésű weboldalon, melynek népszerűségét most...","id":"202110_mindenki_szamithat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5061266f-4372-42be-8d89-e7fe637123c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fa9c71-9517-4c56-9b4c-ada2d2224f5a","keywords":null,"link":"/360/202110_mindenki_szamithat","timestamp":"2021. március. 13. 13:30","title":"Tényleg óriásit megy a matek: a netezők rávetették magukat az oltáskalkulátorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány idején felértékelődött a helyi élelmiszerek fogyasztása - hallottuk sokszor. Egy évvel a járvány kitörése után annak jártunk utána, beigazolódott-e az a jóslat, miszerint az emberek szívesebben vásárolnak közvetlenül a termelőktől, sőt, akár maguk is termelni kezdenek.","shortLead":"A koronavírus-járvány idején felértékelődött a helyi élelmiszerek fogyasztása - hallottuk sokszor. Egy évvel a járvány...","id":"20210314_rovidebbellatasilanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320972c-6126-4818-b0f6-a528cebd123b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210314_rovidebbellatasilanc","timestamp":"2021. március. 14. 20:00","title":"Kinek is fizetjük meg az egyre drágább élelmiszereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1975d05-0b4b-4fc9-b3e0-1dfd2f2acb34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az antiküthérai szerkezet a valaha talált egyik legrejtélyesebb eszköz, a tanulmányozása pedig azért sem egyszerű, mert csak néhány darabja maradt fenn. Brit kutatók a modern technika segítségével újra életre keltették.","shortLead":"Az antiküthérai szerkezet a valaha talált egyik legrejtélyesebb eszköz, a tanulmányozása pedig azért sem egyszerű, mert...","id":"20210315_antikutherai_szerkezet_analog_szamitogep_holdfogyatkozas_napfogyatkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1975d05-0b4b-4fc9-b3e0-1dfd2f2acb34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4815f4e7-8476-4fe2-ba40-6c9ddad5120d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_antikutherai_szerkezet_analog_szamitogep_holdfogyatkozas_napfogyatkozas","timestamp":"2021. március. 15. 08:03","title":"Tudósok 3D-ben újra összerakták a világ legősibb számítógépét, amit az ókori görögök használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetékesek szerint a járvány harmadik hullámának \"meredeken felszálló ágában\" vagyunk.","shortLead":"Az illetékesek szerint a járvány harmadik hullámának \"meredeken felszálló ágában\" vagyunk.","id":"20210314_koronavirus_jarvany_elhunyt_fertozott_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae979c-c93d-48b8-b9ee-6abe29f49c57","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_jarvany_elhunyt_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 14. 08:51","title":"Koronavírus Magyarországon: 1000 fölött a lélegeztetőgépen lévők száma, elhunyt 162 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]