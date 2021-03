A miniszterelnök a nemzeti ünnepen arról beszélt, ahogy ’48 példát adott ’56-ban és ’89-ben, a „sikeres járványkezelés” emléke az unokáinknak is segíthet majd a bajban.

Levélben és egy, a Facebook-oldalán közzétett videóban is szólt „a világ magyarságához” Orbán Viktor miniszterelnök a március 15-i nemzeti ünnepen, mindkétszer az 1848-as szabadságharcokhoz hasonlítva a koronavírus-járvány elleni védekezést.

A videóban azt mondta: „Nemcsak 1848-49-ben álltak helyt az akkori magyarok, hanem az ő helytállásokból meríthettünk erőt 1956-ban, aztán 1989-ben. Így épül a nemzet: egyik nemzedék helytállása és hősiessége adja az erőt a következő nemzedékek számára. Ma is ez a helyzet: nemcsak életeket kell mentenünk és visszaszorítanunk a járványt, de egy sikeres járványkezeléssel, egy bátor helytállással példát kell adnunk a majd utánunk következő gyermekeink és unokáink számára, hogy ha majd ők kerülnek bajba, legyen mire visszaemlékezni.”

A miniszterelnök emellett levélben köszöntötte a világ magyarságát „a magyar szabadság születésének napján” – tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfő reggel az MTI-t. A levél szerint a mai „kinyíló” kokárdás azokra a hősökre emlékeztetnek, akik „1848 tavaszán meggyújtották a magyar szabadság lángját, amely azóta is beragyogja Európát, hiszen nemzedékről nemzedékre magyarok milliói táplálják a Kárpátokon innen és túl”.

Orbán azt írta: „Mi, magyarok a ránk törő ellenséges hatalmak szorításában, csatamezőkön harcolva és hőseink vesztőhelyein emlékezve sajátítottuk el azt, amit a szabadságról tudunk. Megtanultuk, hogy a szabadság nem egy ideológia, hanem vérrel szerzett jogunk, hogy használjuk nyelvünket, ápoljuk kivételes örökségünket, és a saját észjárásunk szerint rendezzük be életünket.”

A miniszterelnök szerint a 173 évvel ezelőtt történt események „ma azt üzenik nekünk, hogy közös sorsunk jobbra fordítása mindig azok kezében van, akik tudnak, akarnak és mernek is tenni a magyar nemzet felemeléséért. Ezzel a hittel és bátorsággal kell helytállnunk most is, amikor egy láthatatlan ellenség támadásának megújuló hullámaival harcolunk” – írta.

Orbán Viktor mindezért azt írta, a ’48-as honvédek mai örökösei orvosok, ápolók, tudósok, rendvédelmi dolgozók, a fertőzés veszélye ellenére is mindennap munkába járó és hivatásukban helyt álló emberek tíz- és százezrei. „Harcosok, akik fáradhatatlanul küzdik végig ezt a hosszú hadjáratot, hogy visszakaphassuk az életünket, és a vírus elvonulta után a velünk élő többi néppel együtt építsük tovább minden magyar közös otthonát, a Kárpát-medencét.”