[{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Miklós miniszter miniszteri művészeti kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából többek között Rév Marcell Hollywoodban is elismert operatőrnek, Orbán János Dénesnek és Homonnay Zsolt operettszínésznek.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter miniszteri művészeti kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából többek között Rév...","id":"20210315_Miniszteri_dijat_kapott_Stefka_Istvan_a_kozmedia_tobb_munkatarsa_es_Patko_Bela_Kiki_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466babc5-ee63-486f-8647-d03f82fb5eb2","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Miniszteri_dijat_kapott_Stefka_Istvan_a_kozmedia_tobb_munkatarsa_es_Patko_Bela_Kiki_is","timestamp":"2021. március. 15. 10:33","title":"Miniszteri díjat kapott Stefka István, a közmédia több munkatársa és Patkó Béla Kiki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","shortLead":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","id":"20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f219d2-6281-4c68-a748-47a3dc54bca9","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 16. 11:57","title":"Fülöp herceg egy hónap után elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a2befb-daf6-41d1-b10f-e95385c34d75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kit ne bosszantottak volna már apró, repülő rovarok? A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei nem haragszanak rájuk, hiszen éppen tőlük merítettek ötleteket egészen újszerű drónok tervezéséhez.","shortLead":"Kit ne bosszantottak volna már apró, repülő rovarok? A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei nem haragszanak...","id":"20210315_rovarok_apro_dronok_mit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a2befb-daf6-41d1-b10f-e95385c34d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5e16d-e36b-4755-b599-7bcfbfbf21c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_rovarok_apro_dronok_mit","timestamp":"2021. március. 15. 14:03","title":"Videó: Mint az apró darazsak, olyanok lehetnek a legújabb drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira március 15-én, az egyetemi modellváltások elleni tiltakozásként.","shortLead":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira...","id":"20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5f7ea-e6ba-4621-82f9-0bf41967938c","keywords":null,"link":"/elet/20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","timestamp":"2021. március. 15. 13:09","title":"Felszalagozták a Lánchidat, a szegedi Dómot és több szobrot az egyetemi autonómiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf164283-837c-48a0-ab62-1a11a771541f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2019-ben az uniós tagállamok több mint 706 400 embenek adtak állampolgárságot – derül ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Ez a szám az egy évvel korábbi adatnál 34 ezerrel, a két évvel korábbinál pedig 6 ezerrel magasabb. A britek érdeklődése megnőtt az uniós polgárság iránt.","shortLead":"2019-ben az uniós tagállamok több mint 706 400 embenek adtak állampolgárságot – derül ki az Eurostat legfrissebb...","id":"20210315_Kozel_30_ezer_brit_kert_unios_allampolgarsagot_egy_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf164283-837c-48a0-ab62-1a11a771541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4f0092-44a2-4e4a-9323-f30c5fe2f907","keywords":null,"link":"/eurologus/20210315_Kozel_30_ezer_brit_kert_unios_allampolgarsagot_egy_ev_alatt","timestamp":"2021. március. 15. 16:18","title":"Közel 30 ezer brit kért uniós állampolgárságot egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fbd3e2-8b74-4185-9874-af314845e665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő a közösségi oldalára posztolt ki egy e-mailről készült képernyőfotót, amelyről úgy tudja a Fővárosi Törvényszéken 89 címzettnek ment ki. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő a közösségi oldalára posztolt ki egy e-mailről készült képernyőfotót, amelyről...","id":"20210314_Hadhazy_birok_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2fbd3e2-8b74-4185-9874-af314845e665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d0e00e-2bbb-4636-ad46-2e3827ff1261","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Hadhazy_birok_oltas","timestamp":"2021. március. 14. 15:42","title":"Hadházy szerint arra kérték a Fővárosi Törvényszéken dolgozókat, titkolják el, hogy oltást kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két régi ügyre tett pontot a testület.","shortLead":"Két régi ügyre tett pontot a testület.","id":"20210316_Europai_Birosag_nem_serti_az_unios_jogot_a_reklamado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f6011-5ba5-40e6-9700-32dcccd7eb4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Europai_Birosag_nem_serti_az_unios_jogot_a_reklamado","timestamp":"2021. március. 16. 11:27","title":"Európai Bíróság: Nem sérti az uniós jogot a reklámadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyszerre akár 75 honvéd állomásozhat majd Maliban.","shortLead":"Egyszerre akár 75 honvéd állomásozhat majd Maliban.","id":"20210315_Magyarorszag_meg_tobb_katonat_kuld_Maliba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cee34d-a521-4184-bb75-eed67789dfdc","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Magyarorszag_meg_tobb_katonat_kuld_Maliba","timestamp":"2021. március. 15. 18:15","title":"Magyarország még több katonát küld Maliba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]