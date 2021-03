Hétvégén is dolgozniuk kell a háziorvosoknak, a központi oltási rendszer hiányosságai miatt azonban sokszor a páciensek is rajtuk töltik ki a dühüket. Már az önkormányzatok is segíteni próbálnak, a háziorvosok azonban egyre kevésbé bírják az extrém terhelést.

Magára hagyták a háziorvosokat az oltások szervezésénél, legalábbis így érzik azok, akikkel a hvg.hu beszélni tudott. A hvg.hu egyre több háziorvostól kapott olyan visszajelzést, hogy túl sok időt vesz igénybe az oltás megszervezése, ezért a betegekre is kevesebb energia jut. Pedig a koronavírus brit mutációjának intenzív terjedése miatt nemcsak a kórházakban, hanem a praxisokban is komoly a terhelés.

Az igazi problémát forrásaink szerint az érkező oltóanyagok elosztása jelenti, emiatt nemcsak a „hagyományos” betegekre jut kevesebb idejük, hanem a koronavírusos esetek kiszűrésére, ellátására is. Többen is beszámoltak arról, ami az operatív törzs napi számaiból is látszik, hogy egyre több a beteg, több praxisban pedig jelentősen megugrott a fiatal fertőzöttek száma.

Van olyan háziorvos is, aki fiatalabb betegeivel csak e-mail-ben tartja a kapcsolatot, hogy így is időt tudjon spórolni.

Az operatív törzs szerint kedden 120 510 adag Pfizer-vakcina érkezett Magyarországra, az oltóanyagot a regisztrált idősek oltására és a második körös oltásokra használják fel. Szerdán 100 ezer Sinopharm-vakcina érkezik, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ befejezte a korábban szállított, 280 ezer adag Szputnyik V, illetve 450 ezer adag kínai vakcina vizsgálatát, így azokat is fel lehet használni. És bár az oltópontokra is sok embert vezényelnek, a vakcinák nagy részét pedig valószínűleg ismét a háziorvosok adják majd be.

A tömeges oltásokra készülve Müller Cecília országos tiszti főorvos a múlt héten a május végig terjedő időszakra a hétvégi és munkaszüneti napokat is kijelölte államilag finanszírozott oltásra a háziorvosok számára. Az érintetteknek azonban nem világos, hogy ha az oltások miatt eltiltják őket attól, hogy ügyeljenek és helyette oltani vezénylik át őket, ki fogja rendelési időben ellátni a pácienseket.

A hvg.hu-nak egyikük azt mondta, eleinte arról tájékoztatták őket, hogy a hétvégi oltásért plusz pénzt kapnak, valamint ügyelniük sem kell. Ez azonban mára odáig jutott, hogy a beígért prémiumról szó sincs, sőt: aki nem olt hétvégén, az büntetésre is számíthat. A hétvégi oltás mellé pedig volt, aki pluszmunkát is kapott:

„Pénteken, ügyelet végén hívtak, hogy kedd reggel nyolcra szervezzek be 30 embert, akik tudnak menni oltópontra vakcináért. Nyilván az ember nem ezzel szeretné tölteni az egész hétvégéjét, de most nem volt más választásom” – mondta az egyik háziorvos.

Kerestük kérdéseinkkel a Magyar Orvosi Kamarát, cikkünk megjelenéséig azonban nem válaszoltak.

Agresszív betegek

Megírta viszont tapasztalatait a Facebookon Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezetének elnöke, aki nem festett túl jó képet az oltási rendszerről.

„Háziorvosok, kórházi, szakrendelői orvosok és ápolók hetek, hónapok óta küzdenek, dolgoznak és egyre nehezebben viselik a terhelést” – írta.

Szijjártó László szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy a lakosság tájékoztatása hiányos, gyakran téves vagy félrevezető, az orvosok számára totális cenzúra van. Miközben a háziorvosok próbálják az oltásokat szervezni, szinte mindegyik kolléga azt jelzi, hogy „betegeik elégedetlenek, sokszor agresszívak, mert a közmédiából azt hallják, hogy van elég oltóanyag, a hévégeken is oltanak, s kérdéseikkel nyugodtan forduljanak háziorvosukhoz”.

„A tapasztalt problémákért a háziorvosukat, teszik felelőssé, gyakran rajta kérik számon, néha támadják, vagy fenyegetik az elmaradt, vagy még meg sem érkezett oltások miatt” – írta az elnök.

A szakember szerint mindenkinek fontos lenne tudnia, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon sem minden regisztrált számára elegendő oltóanyag. Az oltandó személyeket alapvetően nem a háziorvosaik jelölik ki és a beoltás sorrendjét sem tudják döntően befolyásolni, eközben pedig folyamatosa a zavarok az oltások központi elosztásánál.

„Ezért sokszor elmaradnak leszervezett, megbeszélt oltások, egy térségen belül is nem logikusan kapnak oltást. E miatt egyes praxisokban sokszor az idősebbek, magasabb kockázatúak még nem jutnak oltáshoz, miközben ugyanabban vagy a szomszédos területen már alacsonyabb rizikójú jóval fiatalabbak is oltáshoz jutnak” – tette hozzá.

Szijjártó szerint az oltást végző háziorvosokat nyomásgyakorlással, fenyegetéssel és egyeztetés nélküli, egyoldalúan megállapított, gyakorlatilag megalázóan alacsony díjazással “motiválják, ellentételezik”, miközben nagyon gyakran sem adminisztratív sem más logisztikai támogatást sem kapnak az oltások szervezéséhez, végzéséhez.

Néhány budapesti kerület ezért maga próbálja tehermentesíteni a háziorvosokat. A XII. kerületi önkormányzat például egy informatikai rendszert és egy-egy, az adminisztratív feladatokban segítséget nyújtó embert bocsátott a rendelkezésükre, az érintett orvosok fele el is fogadta a segítséget. Az ötödik kerület pedig saját hatáskörben két idősek klubjában is oltóhelyet alakított ki, hogy elkerüljék a zsúfoltságot a rendelőkben, sőt az adminisztrációban is segítenek.

Szombathelyen eközben a háziorvosok nyílt levélben kérték, hogy megnyithassanak a városi oltópontok.

A rájuk zúduló teher azonban nem minden háziorvos számára elfogadható. Ahogy megírtuk, Kiss Csaba erdőkertesi háziorvos a káosz miatt nem hajlandó oltani a saját körzetében, szerinte ugyanis „azt se tudják, milyen oltóanyagot és hogyan kellene adni” az embereknek.

Az orvos döntését nemcsak a Magyar Orvosi Kamara elnöksége ítélte el, az érintett praxisra egymillió forintos egészségügyi bírságot szabott ki a Pest Megyei Kormányhivatal.

