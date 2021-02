Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","shortLead":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","id":"20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07638f08-4787-4d1b-b098-ec52a5dde24e","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","timestamp":"2021. február. 26. 10:30","title":"Meghosszabbítja a kormány a bértámogatás határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt (EPP) új szabályai miatt több fideszes politikus is bajba kerülhetne Deutsch Tamás miatt.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) új szabályai miatt több fideszes politikus is bajba kerülhetne Deutsch Tamás miatt.","id":"20210226_Politico_Trocsanyi_perrel_fenyegeti_a_Neppartot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcbe3e2-7b73-472c-bdd1-aa789569bd58","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_Politico_Trocsanyi_perrel_fenyegeti_a_Neppartot","timestamp":"2021. február. 26. 12:51","title":"Politico: Trócsányi perrel fenyegeti a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ó. Bence elismerte, hogy a maszk miatt okozott sérülést egy csepeli busz egyik utasának.","shortLead":"Ó. Bence elismerte, hogy a maszk miatt okozott sérülést egy csepeli busz egyik utasának.","id":"20210226_keses_tamadas_busz_free_szfe_rendorseg_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1dbaf0-6546-42b9-b4a1-2048e375fe7c","keywords":null,"link":"/elet/20210226_keses_tamadas_busz_free_szfe_rendorseg_video","timestamp":"2021. február. 26. 17:16","title":"Közzétették a videót a Free SZFE-s maszkot viselő nő elleni késes támadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy szakmai szervezet szerint lezüllesztik az iparágat a lazuló követelmények, a rosszul kiírt pályázatok. A kormány viszont a támogatási rendszerrel tenné vonzóvá a befektetőknek a beruházásokat. Magyarország a geotermikus energia hazája lehetne, ám a kapacitásnak legfeljebb a 10-15 százaléka hasznosul.","shortLead":"Egy szakmai szervezet szerint lezüllesztik az iparágat a lazuló követelmények, a rosszul kiírt pályázatok. A kormány...","id":"20210227_Elgozolgo_milliardok_Billegnek_a_geotermikus_tavhoprojektek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc543e80-b53e-40d0-8cc7-b1504aaf7ba3","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Elgozolgo_milliardok_Billegnek_a_geotermikus_tavhoprojektek","timestamp":"2021. február. 27. 14:00","title":"Milliárdok úsztak el az elakadt vagy rosszul megtervezett geotermikus projektek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c7908c-734e-4b56-8aa5-2f3060e1e83f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tárgyakat, alkalmazást, szolgáltatás is tervezhetnek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem pályázatán.","shortLead":"Tárgyakat, alkalmazást, szolgáltatás is tervezhetnek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem pályázatán.","id":"20210226_Most_a_gyerekek_mutathatjak_meg_hogyan_kepzelik_a_jovot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c7908c-734e-4b56-8aa5-2f3060e1e83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38955ab-e112-42a4-8360-7fd7cd457655","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Most_a_gyerekek_mutathatjak_meg_hogyan_kepzelik_a_jovot","timestamp":"2021. február. 26. 17:05","title":"Most a gyerekek mutathatják meg, hogyan képzelik a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997bfbee-c622-4890-84ea-625c936074ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő rengeteg szépségversenyen vett részt fiatalkorában, ezekből mutatott be néhány képkockát.","shortLead":"A színésznő rengeteg szépségversenyen vett részt fiatalkorában, ezekből mutatott be néhány képkockát.","id":"20210226_Video_18_eves_Michelle_Pfeiffer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997bfbee-c622-4890-84ea-625c936074ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062500af-1ee3-40be-9240-5a1dfdedcd71","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Video_18_eves_Michelle_Pfeiffer","timestamp":"2021. február. 26. 21:14","title":"Így vonult a kifutón a 18 éves Michelle Pfeiffer - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tagállamok önállóan vezetik be a tanúsítványt, de az az egész unióban érvényes lesz.","shortLead":"A tagállamok önállóan vezetik be a tanúsítványt, de az az egész unióban érvényes lesz.","id":"20210225_Europai_unio_digitalis_oltasi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf3a71d-c9a3-42a3-b6d1-34e3369284cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Europai_unio_digitalis_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. február. 25. 21:54","title":"Még a nyár előtt bevezethetik az EU-ban a digitális oltási igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több európai országban is olyan meleg volt az elmúlt néhány napban, milyenre még nem volt példa korábban.","shortLead":"Több európai országban is olyan meleg volt az elmúlt néhány napban, milyenre még nem volt példa korábban.","id":"20210226_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_europa_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0445482b-b096-4040-9277-ab90f492822b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_europa_melegrekord","timestamp":"2021. február. 26. 20:03","title":"Sorra dőltek meg az európai melegrekordok februárban, és ez igen rossz előjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]