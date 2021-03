Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","shortLead":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","id":"20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b955b-932f-4be4-a59f-b13b6d9cf7a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","timestamp":"2021. március. 16. 07:59","title":"Ilyen csúcsmodern műszerfalat kapnak mostantól az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8822c36a-8215-413e-aa30-4ef10ff9b40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fahra nevű oltóanyaggal egy novemberben meggyilkolt iráni atomtudósnak állít emléket a perzsa állam.","shortLead":"A Fahra nevű oltóanyaggal egy novemberben meggyilkolt iráni atomtudósnak állít emléket a perzsa állam.","id":"20210316_iran_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8822c36a-8215-413e-aa30-4ef10ff9b40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f815a3a-d37a-49e2-bd3f-c1bcf71ba2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_iran_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 19:54","title":"Irán előállt egy újfajta koronavírus-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65975975-676f-440c-917a-28b99f41133c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magát a világ első digitális autós cégeként aposztrofáló vállalkozás az erősen limitált szériás sportkocsi után SUV-okat is piacra tervez dobni.","shortLead":"A magát a világ első digitális autós cégeként aposztrofáló vállalkozás az erősen limitált szériás sportkocsi után...","id":"20210317_kincsem_hypergt_neven_uj_magyarbrit_szuperauto_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65975975-676f-440c-917a-28b99f41133c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cfdd07-8ec2-49ba-9dd6-223398ff826b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_kincsem_hypergt_neven_uj_magyarbrit_szuperauto_keszul","timestamp":"2021. március. 17. 15:07","title":"Kincsem néven új magyar–brit szuperautót ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79cbb02-fff6-473e-a64f-7e7e9f5ef559","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Apple szeretné, ha a virtuális valóság használata az eddigieknél sokkal kényelmesebb lenne.","shortLead":"A jelek szerint az Apple szeretné, ha a virtuális valóság használata az eddigieknél sokkal kényelmesebb lenne.","id":"20210316_apple_gyuru_virtualis_valosag_szabadalmi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79cbb02-fff6-473e-a64f-7e7e9f5ef559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98754bfb-692a-476c-90a5-c9dd621782e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_apple_gyuru_virtualis_valosag_szabadalmi_terv","timestamp":"2021. március. 16. 14:03","title":"Íme az Apple új szabadalma: egy gyűrű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f2730-3bb5-4587-94d1-e6660c51e980","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Az évtized végére az eladott BMW-járművek fele már teljesen elektromos lesz, de a német autógyár azt hangsúlyozza, a belső égésű motorokat csak akkor adja fel, ha arra már nem lesz igény a piacon – közölték a cég vezetői éves sajtókonferenciájukon. A rendezvényen bemutatták az autógyár első, teljesen elektromos hajtású sportkocsiját, az i4-et.","shortLead":"Az évtized végére az eladott BMW-járművek fele már teljesen elektromos lesz, de a német autógyár azt hangsúlyozza...","id":"20210317_A_BMW_is_az_elektromossag_fele_fordul_de_ovatos_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69f2730-3bb5-4587-94d1-e6660c51e980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405a68c7-4f48-4695-b12a-67bf2513fb28","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_A_BMW_is_az_elektromossag_fele_fordul_de_ovatos_marad","timestamp":"2021. március. 17. 16:43","title":"A BMW is az elektromosság felé fordul, de óvatos marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7315cb8a-0372-4900-bdfe-b9fa2d056f76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülő nem sokkal felszállás után zuhant az útra, amelyen az autó haladt.","shortLead":"A repülő nem sokkal felszállás után zuhant az útra, amelyen az autó haladt.","id":"20210316_Video_zuhano_repulogeppel_utkozott_egy_auto_Floridaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7315cb8a-0372-4900-bdfe-b9fa2d056f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae099b6-69d1-4bcb-b723-be820daaf511","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Video_zuhano_repulogeppel_utkozott_egy_auto_Floridaban","timestamp":"2021. március. 16. 13:27","title":"Zuhanó repülőgéppel ütközött egy autó Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bcf669-e53d-4cee-85e2-fb90cec523cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom Escaper névre keresztelt oldal segítéségével különböző hangeffekteket játszhatunk be egy Zoom-hívásba, amire hivatkozva aztán ki lehet lépni a hívásból.","shortLead":"A Zoom Escaper névre keresztelt oldal segítéségével különböző hangeffekteket játszhatunk be egy Zoom-hívásba, amire...","id":"20210316_zoom_escaper_videohivas_videokonferencia_hangeffekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79bcf669-e53d-4cee-85e2-fb90cec523cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4837eaf-153f-4ee2-a492-2515938a6d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_zoom_escaper_videohivas_videokonferencia_hangeffekt","timestamp":"2021. március. 16. 08:33","title":"Unja a Zoom-hívásokat? Ez a weboldal segít, hogy le tudjon lépni a beszélgetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ef862f-eefb-4f98-9983-4170d5305945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tájékoztatón elhangzott: a következő napokban is a regisztrált idősek oltására koncentrálnak. Az operatív törzs szerint a baloldali polgármesterek “botránypolitizálnak”, zavart keltenek.","shortLead":"A tájékoztatón elhangzott: a következő napokban is a regisztrált idősek oltására koncentrálnak. Az operatív törzs...","id":"20210317_operativ_torzs_oltas_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2ef862f-eefb-4f98-9983-4170d5305945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e150cf-a7f5-4d29-94fa-c42f2cef3951","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_operativ_torzs_oltas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. március. 17. 12:49","title":"Operatív törzs: A járvány egész Európában új lendületet vett, \"csúcsokat döntögetünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]