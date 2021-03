Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","shortLead":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","id":"20210316_idojaras_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12d9c94-e0ce-4cf1-8aa7-57ab0438f4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_idojaras_kedd","timestamp":"2021. március. 16. 05:35","title":"Hózápor és szélvihar is lehet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f2730-3bb5-4587-94d1-e6660c51e980","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Az évtized végére az eladott BMW-járművek fele már teljesen elektromos lesz, de a német autógyár azt hangsúlyozza, a belső égésű motorokat csak akkor adja fel, ha arra már nem lesz igény a piacon – közölték a cég vezetői éves sajtókonferenciájukon. A rendezvényen bemutatták az autógyár első, teljesen elektromos hajtású sportkocsiját, az i4-et.","shortLead":"Az évtized végére az eladott BMW-járművek fele már teljesen elektromos lesz, de a német autógyár azt hangsúlyozza...","id":"20210317_A_BMW_is_az_elektromossag_fele_fordul_de_ovatos_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69f2730-3bb5-4587-94d1-e6660c51e980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405a68c7-4f48-4695-b12a-67bf2513fb28","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_A_BMW_is_az_elektromossag_fele_fordul_de_ovatos_marad","timestamp":"2021. március. 17. 16:43","title":"A BMW is az elektromosság felé fordul, de óvatos marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e997e37-6418-47f3-b444-c6054d6b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","timestamp":"2021. március. 17. 15:47","title":"Éket vert a vakcinabeszerzés az uniós államok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","shortLead":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","id":"20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b955b-932f-4be4-a59f-b13b6d9cf7a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","timestamp":"2021. március. 16. 07:59","title":"Ilyen csúcsmodern műszerfalat kapnak mostantól az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e5904a-ae90-4882-8b61-fd26462ab35c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyárra készülhet el az a javaslat, amely szankcionálná, ha egy ország nem működik együtt az EU-val az illegális bevándorlás kezelése terén.","shortLead":"Nyárra készülhet el az a javaslat, amely szankcionálná, ha egy ország nem működik együtt az EU-val az illegális...","id":"20210315_europai_unio_migracio_tanacs_szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e5904a-ae90-4882-8b61-fd26462ab35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf9fcdb-9574-4585-97f1-5c96d495d267","keywords":null,"link":"/eurologus/20210315_europai_unio_migracio_tanacs_szijjarto","timestamp":"2021. március. 15. 20:40","title":"Megtagadhatja a vízumot az EU azon országoktól, amelyek nem fogadják vissza a migránsaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fd1dc8-43c6-4289-b2fa-ed655d63679a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nincs elég példány a kockás mézevőkből, amelyek tovább adhatnák a párkereső éneket.","shortLead":"Nincs elég példány a kockás mézevőkből, amelyek tovább adhatnák a párkereső éneket.","id":"20210317_kockas_mezevok_parkereses_enekes_madarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7fd1dc8-43c6-4289-b2fa-ed655d63679a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1fba71-dd31-4ee4-ab31-75075934d7a3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210317_kockas_mezevok_parkereses_enekes_madarak","timestamp":"2021. március. 17. 11:53","title":"Egy kihalás szélére sodródott madárfaj kezdi elfelejteni a párkereső énekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4b0626-ac14-415b-a3ca-a3b85bac4d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak olyan eljárást sikerült kidolgozniuk, amellyel elmondásuk szerint 700 TB kapacitású optikai lemezeket lehetne előállítani.","shortLead":"Kutatóknak olyan eljárást sikerült kidolgozniuk, amellyel elmondásuk szerint 700 TB kapacitású optikai lemezeket...","id":"20210316_cd_lemez_adattarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b4b0626-ac14-415b-a3ca-a3b85bac4d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867efd0f-07f6-46e7-92d8-bf037c092eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_cd_lemez_adattarolas","timestamp":"2021. március. 16. 16:18","title":"Jön az újfajta CD-lemez, amire 700 000 gigabájt adat fér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi buszok első üléseit már a hétvégén sem lehetett használni.","shortLead":"A fővárosi buszok első üléseit már a hétvégén sem lehetett használni.","id":"20210316_koronavirus_bkv_elso_ules_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc412dbe-bc2c-47bd-b877-3fcb49b4509c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_koronavirus_bkv_elso_ules_villamos","timestamp":"2021. március. 16. 18:13","title":"Több villamos első ülését is elzárja az utasok elől a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]