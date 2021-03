Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd3caa13-a290-495a-8148-ce35a01bca47","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"360","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"202111__europai_vakcinapolitika__magyar_portyak__keleti_orom__antitest_az_unioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3caa13-a290-495a-8148-ce35a01bca47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c7e15-7f37-4eae-9916-099e07808293","keywords":null,"link":"/360/202111__europai_vakcinapolitika__magyar_portyak__keleti_orom__antitest_az_unioban","timestamp":"2021. március. 18. 06:30","title":"Brüsszelben hallgatnak, de nagy a frusztráció Orbán vakcinaüzletei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Hét pontban szedték össze javaslataikat, melyeket a kormánynak küldtek el. ","shortLead":"Hét pontban szedték össze javaslataikat, melyeket a kormánynak küldtek el. ","id":"20210317_A_brutto_berek_100_szazalekat_kerik_a_kiskereskedelmi_dolgozok_hogy_ne_legyenek_elbocsatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e316be77-4f41-4b81-a671-a228481421e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_A_brutto_berek_100_szazalekat_kerik_a_kiskereskedelmi_dolgozok_hogy_ne_legyenek_elbocsatasok","timestamp":"2021. március. 17. 16:37","title":"A bruttó bérek 100 százalékát kérik a kiskereskedelmi dolgozók, hogy ne legyenek elbocsátások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be indítványt a bíróságon a volt énekes és társai ellen, akik nőket vittek ki Svájcba prostituáltnak.","shortLead":"A bő tíz évvel ezelőtt történt bűnügyben tavaly született ítélet. Az ügyészség most súlyosbításért nyújtott be...","id":"20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca29a0a9-ddc9-4548-9775-6180fa3bddaa","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kerites_prostitucio_UFO_egyuttes_fellebbezes","timestamp":"2021. március. 18. 09:41","title":"Szigorúbb büntetést kérnek az UFO együttes kerítés miatt elítélt frontemberére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e997e37-6418-47f3-b444-c6054d6b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","timestamp":"2021. március. 17. 15:47","title":"Éket vert a vakcinabeszerzés az uniós államok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a04cc72-c087-4e7a-9e84-81ed0fbc86d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terméket a benne található bodorrózsa-kivonat miatt hirdették vírusölőnek, de nincs ilyen tulajdonsága. Nem ez volt az egyetlen gond a két Viro Stop spray-vel.","shortLead":"A terméket a benne található bodorrózsa-kivonat miatt hirdették vírusölőnek, de nincs ilyen tulajdonsága. Nem ez volt...","id":"20210317_Szajspray_orrspray_reklam_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a04cc72-c087-4e7a-9e84-81ed0fbc86d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b27bfe-d4f6-4373-9c78-feab465b693d","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Szajspray_orrspray_reklam_koronavirus","timestamp":"2021. március. 17. 13:19","title":"Betiltották az orrspray-t, amit azzal reklámoztak, hogy legyőzi a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3bfd8c-7ddd-48a0-bb44-9684f398286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-on JerryRigEverything néven ismert videós, Zack Nelson ezúttal az Asus új csúcsmobilját vetette alá a tortúratesztjének.","shortLead":"A YouTube-on JerryRigEverything néven ismert videós, Zack Nelson ezúttal az Asus új csúcsmobilját vetette alá...","id":"20210317_asus_rog_phone_5_torturateszt_jerryrigeverything","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e3bfd8c-7ddd-48a0-bb44-9684f398286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a474aef1-7392-4fbe-8d54-9efa231cda16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_asus_rog_phone_5_torturateszt_jerryrigeverything","timestamp":"2021. március. 17. 19:03","title":"Videó: az első feszítéstől széttört az Asus ROG Phone 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33a4e6c-26f0-473a-b59b-0fc93766ca87","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? A művész özvegye nyilatkozott a HVG-nek.","shortLead":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? A művész özvegye...","id":"20210317_Miert_nem_lesz_emlekhaza_Kocsis_Zoltannak_ha_mar_dontes_is_volt_rola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f33a4e6c-26f0-473a-b59b-0fc93766ca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdabaef-20ae-4f85-a7ee-88621a37e2b9","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Miert_nem_lesz_emlekhaza_Kocsis_Zoltannak_ha_mar_dontes_is_volt_rola","timestamp":"2021. március. 17. 12:50","title":"Miért nem lesz emlékháza Kocsis Zoltánnak, ha már döntés is volt róla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a25dbc5-9031-4eab-87f6-05384d5f2d67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komposztálható bambuszból készült közlekedési táblákat helyeztek ki Bécsben. ","shortLead":"Komposztálható bambuszból készült közlekedési táblákat helyeztek ki Bécsben. ","id":"20210317_bambuszbol_keszult_Kresztablak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a25dbc5-9031-4eab-87f6-05384d5f2d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70bae25-baa0-4e72-b69b-6e93ab4a1a94","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_bambuszbol_keszult_Kresztablak","timestamp":"2021. március. 17. 09:04","title":"Jöhetnek a bambuszból készült KRESZ-táblák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]