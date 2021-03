Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt közbeszerzést, és írja ki újra. Az orosz Transzmasholding korábban nagyon el akart indulni a tenderen, de nem tudta teljesíteni az alapvető feltételeket sem. Most újra esélyt kaphat. ","shortLead":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt...","id":"20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022eb695-ce72-4ad9-908f-955dd7785665","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","timestamp":"2021. március. 18. 13:26","title":"Direkt36: A kormány visszavonatja a 200 milliárdos HÉV-járműbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyertes állandó számokkal játszott, amelyekhez személyes kötődés is fűzi.","shortLead":"A nyertes állandó számokkal játszott, amelyekhez személyes kötődés is fűzi.","id":"20210318_lotto_nyertes_milliardos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30e69ad-520f-4a91-9e1a-356e5f9864a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_lotto_nyertes_milliardos","timestamp":"2021. március. 18. 10:15","title":"Megszólalt az ötös lottón majd 4 milliárdot nyert játékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05daa95-02f4-4f36-921d-fa94933a573c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészségügyi, környezetvédelmi és közlekedési programot vázolt fel a budapesti fejlesztések kormánybiztosa a Facebookon. ","shortLead":"Egészségügyi, környezetvédelmi és közlekedési programot vázolt fel a budapesti fejlesztések kormánybiztosa...","id":"20210318_furjes_balazs_budapest_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05daa95-02f4-4f36-921d-fa94933a573c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7cedab-1420-4ee3-84d3-b2d7fa7e724f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_furjes_balazs_budapest_program","timestamp":"2021. március. 18. 16:44","title":"Fürjes 3000 milliárd forint uniós forrás elköltését lengette be Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fd3ba-88ca-49d5-b284-8309b72ab9bc","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210318_Marabu_Feknyuz_Vakcina_mutyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13fd3ba-88ca-49d5-b284-8309b72ab9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1546f66c-b0b3-4cdd-9e34-32dd15839f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Marabu_Feknyuz_Vakcina_mutyi","timestamp":"2021. március. 18. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vakcina mutyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem került pénzbe, hogy március 15-én a magyar zászló színeivel világították meg a világ legmagasabb épületét.","shortLead":"Nem került pénzbe, hogy március 15-én a magyar zászló színeivel világították meg a világ legmagasabb épületét.","id":"20210318_burdzs_kalifa_marcius_15_kivilagitas_kulugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e89f608-1c92-43e6-9315-13cfbce910dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_burdzs_kalifa_marcius_15_kivilagitas_kulugy","timestamp":"2021. március. 18. 16:02","title":"A külképviselet kérte a Burdzs Kalifa magyar ünnepi kivilágítását március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éve kereskedtek droggal, több milliós bevételre tettek szert. Videón a keddi rajtaütés, hanyagul a kesztyűtartóban tárolt droggal.","shortLead":"Egy éve kereskedtek droggal, több milliós bevételre tettek szert. Videón a keddi rajtaütés, hanyagul a kesztyűtartóban...","id":"20210318_bunugyek_drogkereskedelem_diler_tapioszecso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0147c0-1f33-4af5-bb1b-849854107bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_bunugyek_drogkereskedelem_diler_tapioszecso","timestamp":"2021. március. 18. 08:37","title":"Fürdőszobaépítésre költötték a drogon szerzett pénzt a tápiószecsői dílerek - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra hivatkozva maradnak távol az ellenzéki pártok által kezdeményezett szerdai eseménytől, hogy az kampányakció. \r

","shortLead":"Arra hivatkozva maradnak távol az ellenzéki pártok által kezdeményezett szerdai eseménytől, hogy az kampányakció. \r

","id":"20210317_koronavirus_jarvany_rendkivuli_parlamenti_ules_kormany_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0542c6-332b-4b03-a243-336efe9413ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_koronavirus_jarvany_rendkivuli_parlamenti_ules_kormany_ellenzek","timestamp":"2021. március. 17. 17:57","title":"Nem megy el a kormány a rendkívüli parlamenti ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Félő, hogy a támogatást, amivel a nehéz helyzetbe került lakosságot segítené az állam, hitelezők kezében landol. ","shortLead":"Félő, hogy a támogatást, amivel a nehéz helyzetbe került lakosságot segítené az állam, hitelezők kezében landol. ","id":"20210317_Az_adossagbehajtok_mar_nagyon_varjak_a_Bidenkormany_1400_dollaros_segelyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c521566-45cc-4910-8b60-a8f14fb94e08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Az_adossagbehajtok_mar_nagyon_varjak_a_Bidenkormany_1400_dollaros_segelyet","timestamp":"2021. március. 17. 13:36","title":"Az adósságbehajtók már nagyon várják a Biden-kormány 1400 dolláros segélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]