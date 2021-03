Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52a0331d-70b2-4437-8c70-db379802afad","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rengeteg háztartás fantáziáját megmozgatta a legfeljebb 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás. Egy új lakószoba kialakítása vagy a már meglévők rendbetétele után azonban még megannyi költségünk lehet. Érdemes alaposan körüljárni a lehetőségeket, ha kifogytunk az önerőből és mindenképp külső finanszírozásból folytatnák az otthonszépítést. ","shortLead":"Rengeteg háztartás fantáziáját megmozgatta a legfeljebb 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás. Egy új lakószoba...","id":"20210318_Lakasfelujitas_utan_mibol_rendezzuk_be_az_otthont_ha_elfogyott_az_onero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52a0331d-70b2-4437-8c70-db379802afad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e7570a-40e8-4576-b82a-10aaa377b01a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_Lakasfelujitas_utan_mibol_rendezzuk_be_az_otthont_ha_elfogyott_az_onero","timestamp":"2021. március. 18. 09:43","title":"Lakásfelújítás után: miből rendezzük be az otthont, ha elfogyott az önerő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kritikusok ellenzik a lépést, attól tartanak, hogy megfigyelésre alkalmas programok is rákerülhetnek a mobiltelefonokra.","shortLead":"A kritikusok ellenzik a lépést, attól tartanak, hogy megfigyelésre alkalmas programok is rákerülhetnek...","id":"20210316_apple_oroszorszag_iphone_ios_ipad_elore_telepitett_alkalmazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9f7b23-b2b4-48b5-b9eb-f976c26966c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_apple_oroszorszag_iphone_ios_ipad_elore_telepitett_alkalmazasok","timestamp":"2021. március. 16. 18:17","title":"Az Apple belement: az orosz kormány által jóváhagyott alkalmazások is ott lesznek az iPhone-okon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy most nyilvánosságra hozott jelentés szerint Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a 2020-as amerikai elnökválasztási kampányt. A demokrata elnök erre reagált most.","shortLead":"Egy most nyilvánosságra hozott jelentés szerint Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a 2020-as amerikai...","id":"20210317_joe_biden_vlagyimir_putyin_amerikai_elnokvalasztas_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b712937-ebfd-415f-86a0-fa1f4e283f29","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_joe_biden_vlagyimir_putyin_amerikai_elnokvalasztas_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 17. 16:07","title":"Biden: Putyin egy lelketlen gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors szerint a színésznőt nem érik el a közeli barátai.","shortLead":"A Bors szerint a színésznőt nem érik el a közeli barátai.","id":"20210318_Torocsik_Mari_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5811ff2e-9485-4dae-bb68-a0e07544dd41","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Torocsik_Mari_korhaz","timestamp":"2021. március. 18. 10:16","title":"Nemzeti Színház: Törőcsik Mari kórházban van, állapota kielégítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269dfeb8-d8d0-4731-8053-caba4f732249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután olyan információk jutottak el szerkesztőségünkhöz, hogy az OE-LEM jelzésű repülőgép kedd este érkezik Dubajból Budapestre, videós stábunk Ferihegyen várta az úgynevezett NER-gépet.","shortLead":"Miután olyan információk jutottak el szerkesztőségünkhöz, hogy az OE-LEM jelzésű repülőgép kedd este érkezik Dubajból...","id":"20210317_Videon_a_Budapestre_visszatero_NERgep_es_utasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=269dfeb8-d8d0-4731-8053-caba4f732249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c2eee2-597c-47ca-80d2-cda02af76227","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Videon_a_Budapestre_visszatero_NERgep_es_utasai","timestamp":"2021. március. 17. 12:40","title":"Videónkon a Budapestre visszatérő „NER-gép” és utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig ugyanez az orosz–magyar szerződésre is igaz részben.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig...","id":"20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aecf905-f442-49f6-b00f-62c0f7a4bf61","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","timestamp":"2021. március. 18. 14:25","title":"Gulyás Gergely leleplezte Orbán vakcina-jósgömbjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orvosok három napon át küzdöttek a 19 éves sportoló életéért, de nem tudtak rajta segíteni.","shortLead":"Az orvosok három napon át küzdöttek a 19 éves sportoló életéért, de nem tudtak rajta segíteni.","id":"20210316_hoki_jegkorong","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cc01c4-0de5-4494-ac85-1cb5dd9ac570","keywords":null,"link":"/sport/20210316_hoki_jegkorong","timestamp":"2021. március. 16. 21:40","title":"Meghalt egy orosz hokis, miután fejen találta egy korong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011f2a0d-abb4-4037-bccf-0d6ab4724bad","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyembó és apja együtt megnézik a monostort, ahol a fiút szerzetessé képezhetik. Bár mindenki arról biztosítja, hogy a döntés az övé, nagy rajta a nyomás, hogy továbbvigye a családi tradíciót. A monostor gyermekei negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Gyembó és apja együtt megnézik a monostort, ahol a fiút szerzetessé képezhetik. Bár mindenki arról biztosítja...","id":"20210316_Doku360_A_monostor_gyermekei_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=011f2a0d-abb4-4037-bccf-0d6ab4724bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555265c1-8c6b-46b3-a3ae-47fbb926cfe5","keywords":null,"link":"/360/20210316_Doku360_A_monostor_gyermekei_negyedik_resz","timestamp":"2021. március. 16. 19:00","title":"Doku360: Ha nem leszel szerzetes, elvehetik tőlünk a házunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]