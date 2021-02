Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vonakodnak beadatni maguknak az emberek az egyik legnagyobb tömegben szállított koronavírus elleni vakcinát, amit ráadásul a 65 éven felettieknek nem is kaphatnak meg.","shortLead":"Vonakodnak beadatni maguknak az emberek az egyik legnagyobb tömegben szállított koronavírus elleni vakcinát, amit...","id":"20210226_koronavirus_elleni_vakcina_astrazeneca_oltas_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0740e7e4-e618-4a9f-97bf-87f9ac8b657b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_koronavirus_elleni_vakcina_astrazeneca_oltas_nemetorszag","timestamp":"2021. február. 26. 17:55","title":"Hegyekben állnak a vakcinák a német raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398733f0-26b8-4109-8d49-f5e41ea1e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes Balázs már 2018-ban is indult a választáson ugyanabban a kerületben.","shortLead":"Nemes Balázs már 2018-ban is indult a választáson ugyanabban a kerületben.","id":"20210225_momentum_mellar_tamas_nemes_balazs_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398733f0-26b8-4109-8d49-f5e41ea1e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511af82a-379e-4111-bffc-fcd8f446566d","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_momentum_mellar_tamas_nemes_balazs_elovalasztas","timestamp":"2021. február. 25. 15:57","title":"A Momentum Mellár választókerületében is indít jelöltet az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9256c5e-c99d-40ff-89ac-ff74098ed684","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A születésszám növelésében óriási anyagi ráfordítások árán elért eredményeket elvinni látszik a járvány. ","shortLead":"A születésszám növelésében óriási anyagi ráfordítások árán elért eredményeket elvinni látszik a járvány. ","id":"202108__termekenyseg_virus_idejen__pechsorozat__erzelmi_dontes__nehez_szules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9256c5e-c99d-40ff-89ac-ff74098ed684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da91d30-f0ad-479d-bae4-46ad9a161d6d","keywords":null,"link":"/360/202108__termekenyseg_virus_idejen__pechsorozat__erzelmi_dontes__nehez_szules","timestamp":"2021. február. 26. 15:00","title":"Elmaradt a \"karanténbaba-boom\" – és nem csak a járvány miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hétre tiltják a lakosság szabad mozgását egyes járások között, kötelező a munkahelyeknek tesztelni a dolgozóikat.","shortLead":"Három hétre tiltják a lakosság szabad mozgását egyes járások között, kötelező a munkahelyeknek tesztelni a dolgozóikat.","id":"20210226_csehorszag_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497115d2-37b0-418b-9852-6b1315138ed8","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_csehorszag_korlatozas","timestamp":"2021. február. 26. 10:52","title":"Az eddigi legszigorúbb korlátozások jönnek Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"A Klubrádióval történteket egyesek hajlamosak racionalizálni - a politikai jelenségek magyarázatából illendőnek vélik száműzni a jellemet, a szubjektívet, a tébolyt, a pszichopatológiát. Másfelől ott van Klári néni, akinél napok óta csend van. Vélemény.","shortLead":"A Klubrádióval történteket egyesek hajlamosak racionalizálni - a politikai jelenségek magyarázatából illendőnek vélik...","id":"202108_szolt_aradio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17be6878-4215-4fec-b6e8-945940bed4ed","keywords":null,"link":"/360/202108_szolt_aradio","timestamp":"2021. február. 26. 13:00","title":"Ónody Gomperz: Szólt a rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost információi szerint egy buszsofőr támadt egy utasra.","shortLead":"A Ripost információi szerint egy buszsofőr támadt egy utasra.","id":"20210227_Keseles_tortent_az_ejjel_Zugloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e9356f-17d8-4cd1-9eab-5d9d152464fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Keseles_tortent_az_ejjel_Zugloban","timestamp":"2021. február. 27. 10:04","title":"Késelés történt az éjjel Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A két francia bulldogot épségben vitték be egy rendőrörsre.","shortLead":"A két francia bulldogot épségben vitték be egy rendőrörsre.","id":"20210227_Meglettek_Lady_Gaga_kutyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9c37f-3439-4d3d-a6f6-57d5fd5ccec3","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Meglettek_Lady_Gaga_kutyai","timestamp":"2021. február. 27. 09:56","title":"Meglettek Lady Gaga elrabolt kutyái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos Kórházi Főigazgatóság rábólintott arra, hogy kifizethetik a magasabb pótlékokat, de Szegeden egyelőre nyoma nincs annak, hogy ezzel élne a munkáltató.","shortLead":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos...","id":"20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee881055-19aa-4800-a92f-1fc9d50424c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","timestamp":"2021. február. 25. 17:45","title":"Szegeden sem írják alá szó nélkül a szerződéseket az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]