A parlament büntetési gyakorlata már előző, enyhébb formájában is sértette a szólásszabadságot, mondta ki a strasbourgi emberi jogi bíróság. A házelnök immunis a döntésre, de a 8,2 millióra bírságolt, négygyerekes Tordai Bence nem hátrál meg. Hivatali packázást, politikai nyomást emleget Márki-Zay Péter, a hivatal szerint pedig a cég szabálytalankodik. Már a Pest Megyei Kormányhivatal is beszállt a végtelen történetbe. Hivatali packázást, politikai nyomást emleget Márki-Zay Péter, a hivatal szerint pedig a cég szabálytalankodik. Már a Pest Megyei Kormányhivatal is beszállt a végtelen történetbe. Ha a régiek élettartamuk végén járnak, akkor ez a teszt segíthet az új autógumik kiválasztásában. Ha a régiek élettartamuk végén járnak, akkor ez a teszt segíthet az új autógumik kiválasztásában. A kormányzati tájékoztató honlap először több lélegeztetett betegről írt, az adatot később módosították. ","shortLead":"Egy nap alatt 61-gyel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma, soha nem volt még annyi áldozat egy napon, mint most...","id":"20210317_covid_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677b3119-87dd-4580-9f44-8bca811fd2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. március. 17. 09:17","title":"195 újabb áldozata van a koronavírusnak, tízezernél is többen vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse a több milliós kártérítést.","shortLead":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse...","id":"20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32299e0-6f87-4909-a1e3-0ba01c1affd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","timestamp":"2021. március. 18. 08:18","title":"Milliókat kaszált idős férfiak életbiztosításán a 72 éves Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3554f605-3550-4a19-b8df-5b41c1c2b39e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ébredés egy tó közepén, ejtőernyős ugrás a levegőből – a Quimby billentyűse új klipjében ehhez hasonló kalandokba keveredik saját zenekara társaságában. Igaz, rajzolt alakjukban.



","shortLead":"Ébredés egy tó közepén, ejtőernyős ugrás a levegőből – a Quimby billentyűse új klipjében ehhez hasonló kalandokba...","id":"20210318_Rajzfilmfigurava_valtozott_Balanyi_Szilard__klippremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3554f605-3550-4a19-b8df-5b41c1c2b39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b3641-e278-457e-8229-98171285a0e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_Rajzfilmfigurava_valtozott_Balanyi_Szilard__klippremier","timestamp":"2021. március. 18. 15:00","title":"Rajzfilmfigurává változott Balanyi Szilárd – klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]