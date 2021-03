Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt fél évszázad meteorológiai adatai alapján már nem Sándor, József és Benedek hozzák a meleget, a tavasz kezdete korábbra tolódott, miközben szeszélyesebbé vált március közepén az időjárás – derül ki Kis Anna meteorológus, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszék munkatársának tanulmányából.","shortLead":"Az elmúlt fél évszázad meteorológiai adatai alapján már nem Sándor, József és Benedek hozzák a meleget, a tavasz...","id":"20210319_meteorologia_idojaras_sandor_jozsef_benedek_hozzak_a_meleget_tavasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f608616-f127-465b-84c2-6cbb1dc6bbb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_meteorologia_idojaras_sandor_jozsef_benedek_hozzak_a_meleget_tavasz","timestamp":"2021. március. 19. 20:33","title":"Meteorológus: már nem Sándor, József, Benedek hozzák a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó hír, hogy az eddig vártnál több uniós forrást kaphat Budapest, de most jönnek a nehéz tárgyalások, hogy arra költhessék a pénzt, amire a fővárosnak valóban szüksége van – értékelt a főpolgármester.","shortLead":"Jó hír, hogy az eddig vártnál több uniós forrást kaphat Budapest, de most jönnek a nehéz tárgyalások, hogy arra...","id":"20210318_Karacsony_budapest_fejlesztesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6017465-77ee-4543-867d-17beecfade1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Karacsony_budapest_fejlesztesek","timestamp":"2021. március. 18. 17:19","title":"Karácsony: Jövő héten indulnak a tárgyalások, mire költhetnek Budapesten 3000 milliárd forint uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Próbálják az intézmények között megosztani a dolgozókat és hallgatókat, hogy minden ágy mellé jusson ember. A betegágyak közel fele szabad még Szegeden.","shortLead":"Próbálják az intézmények között megosztani a dolgozókat és hallgatókat, hogy minden ágy mellé jusson ember...","id":"20210318_szte_korhaz_egeszsegugy_covid_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc992609-bc5b-46df-ab7f-edd82f11c00a","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_szte_korhaz_egeszsegugy_covid_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 19:32","title":"Kórházi ágy bőven van, személyzetet biztosítani mellé óriási erőfeszítést igényel – mondta a Szegedi Tudományegyetem kancellárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az idei tél nemigen tizedelte meg az áttelelő petéket.","shortLead":"Az idei tél nemigen tizedelte meg az áttelelő petéket.","id":"20210320_Nehol_meg_a_ho_esik_de_a_jovo_heten_mar_indul_a_szunyoggyerites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6bb23d-a2f5-4f88-84c4-cf6fe502ffcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210320_Nehol_meg_a_ho_esik_de_a_jovo_heten_mar_indul_a_szunyoggyerites","timestamp":"2021. március. 20. 11:26","title":"Néhol még a hó esik, de a jövő héten már indul a szúnyoggyérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem éppen tavaszi időjárásra kell készülnünk, hózápor, eső és fagy is lehet az előrejelzések szerint.","shortLead":"Nem éppen tavaszi időjárásra kell készülnünk, hózápor, eső és fagy is lehet az előrejelzések szerint.","id":"20210318_hozapor_hideg_hetvege_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed7519f-e9a2-4771-9484-c0943109a8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_hozapor_hideg_hetvege_idojaras","timestamp":"2021. március. 18. 17:13","title":"Hózáporos hideg időt jósolnak a hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df4eb96-2400-4c94-ad07-59d7d0753ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szeretné egy helyre terelni azokat a felhasználókat, akik regisztrálnának az Instagramra, de még nem elég idősek ehhez.","shortLead":"A Facebook szeretné egy helyre terelni azokat a felhasználókat, akik regisztrálnának az Instagramra, de még nem elég...","id":"20210319_facebook_instagram_gyerek_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df4eb96-2400-4c94-ad07-59d7d0753ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523d6e3c-9911-4e24-a586-1f885babd312","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_facebook_instagram_gyerek_fejlesztes","timestamp":"2021. március. 19. 14:03","title":"Gyerekeknek szánt Instagramot fejleszt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új japán kutatás tovább árnyalja a képet a kutyák és a macskák közötti különbségről.","shortLead":"Egy új japán kutatás tovább árnyalja a képet a kutyák és a macskák közötti különbségről.","id":"202111_kutya_macska_baratsag_maganyos_vadaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ac3d52-ecb9-42cb-a2ad-879e6d500bb9","keywords":null,"link":"/360/202111_kutya_macska_baratsag_maganyos_vadaszok","timestamp":"2021. március. 20. 13:45","title":"Miért kedvesek a macskák azokkal is, akik bántják a gazdájukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f64c0c-f1f3-4cad-8e96-01ff7772c3f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"​​​​​​​A 28 éves férfitól több mint két kiló amfetamint foglaltak le.\r

","shortLead":"​​​​​​​A 28 éves férfitól több mint két kiló amfetamint foglaltak le.\r

","id":"20210319_kabitoszer_rendorseg_balatonfured_amfetamin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f64c0c-f1f3-4cad-8e96-01ff7772c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be55f62a-8899-4a1c-8520-3d45dc3a8eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_kabitoszer_rendorseg_balatonfured_amfetamin","timestamp":"2021. március. 19. 05:58","title":"Lecsaptak a rendőrök a balatonfüredi férfira, aki bitcoinnal fizetett a neten rendelt kábítószerért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]