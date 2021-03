Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Csütörtökön a kancellár még azt nyilatkozta, a sürgősségi ellátás biztosított. Szegeden a daganatos és sürgős ellátást igénylő betegek között is szelektálni kell

Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és a műkereskedelemben. A Christie'snél most először kriptovalutában is lehetett fizetni. Az induló ár hétszázezerszereséért ütötték le a digitális művészet csúcsalkotását

A Disney animációs kalandfilmje, a Raya és az utolsó sárkány vezeti immár harmadik hete az észak-amerikai mozis kasszasikerlistát, 5,2 millió dolláros forgalmazással zárta a vasárnapot iparági becslések szerint – adta hírül a Variety. Nyitnak az amerikai mozik, a Disney filmjét nézik a legtöbben

A 22 éves Katherine Diaz életét vesztette. Edzés közben érte villámcsapás az olimpiára készülő szörföst

Az 52 éves férfi hirtelen lett rosszul. Mérkőzés közben halt meg egy túristvándi focista

Napi 250, vagy még annál is több elhunyttal számolnak egy belső minisztériumi levélben, mely az RTL Klub birtokába került. Az nem derült ki, hogy ez mikor következhet be. RTL: Egy belső minisztériumi anyag a jelenleginél jóval több napi elhunyttal számol

Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli. Virológus: Nálunk sem lehet elkerülni azt, hogy a terhes kismamák oltása is megkezdődjön

Több mint háromszáz remekbe szabott – a legkülönfélébb korokat, technikákat, nézőpontokat láttató – illusztrációval közreadott kötet, lenyűgöző gondolatfutamokkal a festőművészetről. Kínai nagymesterek ihlették Rembrandtot? Erre is választ ad A képek története

","shortLead":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és...","id":"202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c411d61-c482-48e0-b76a-288aff36478b","keywords":null,"link":"/360/202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","timestamp":"2021. március. 21. 13:30","title":"Az induló ár hétszázezerszereséért ütötték le a digitális művészet csúcsalkotását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b093914-a571-4e02-a32c-130f925de2f1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Disney animációs kalandfilmje, a Raya és az utolsó sárkány vezeti immár harmadik hete az észak-amerikai mozis kasszasikerlistát, 5,2 millió dolláros forgalmazással zárta a vasárnapot iparági becslések szerint – adta hírül a Variety.



","shortLead":"A Disney animációs kalandfilmje, a Raya és az utolsó sárkány vezeti immár harmadik hete az észak-amerikai mozis...","id":"20210322_Nyitnak_az_amerikai_mozik_ez_a_jegyeladasokon_is_latszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b093914-a571-4e02-a32c-130f925de2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290e424a-f97a-453b-b47f-2f590cf979f5","keywords":null,"link":"/kultura/20210322_Nyitnak_az_amerikai_mozik_ez_a_jegyeladasokon_is_latszik","timestamp":"2021. március. 22. 09:27","title":"Nyitnak az amerikai mozik, a Disney filmjét nézik a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15093af8-fd8b-4ddf-a2f4-946da0fae161","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 22 éves Katherine Diaz életét vesztette.","shortLead":"A 22 éves Katherine Diaz életét vesztette.","id":"20210322_Edzes_kozben_erte_villamcsapas_az_olimpiara_keszulo_szorfost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15093af8-fd8b-4ddf-a2f4-946da0fae161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58235b6d-4969-4b4d-b05f-dfc75c2ec641","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Edzes_kozben_erte_villamcsapas_az_olimpiara_keszulo_szorfost","timestamp":"2021. március. 22. 10:53","title":"Edzés közben érte villámcsapás az olimpiára készülő szörföst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 52 éves férfi hirtelen lett rosszul.","shortLead":"Az 52 éves férfi hirtelen lett rosszul.","id":"20210321_Merkozes_kozben_halt_meg_egy_turistvandi_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc503642-06e4-47f8-a8ee-cd56b373de7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Merkozes_kozben_halt_meg_egy_turistvandi_focista","timestamp":"2021. március. 21. 10:55","title":"Mérkőzés közben halt meg egy túristvándi focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napi 250, vagy még annál is több elhunyttal számolnak egy belső minisztériumi levélben, mely az RTL Klub birtokába került. Az nem derült ki, hogy ez mikor következhet be. ","shortLead":"Napi 250, vagy még annál is több elhunyttal számolnak egy belső minisztériumi levélben, mely az RTL Klub birtokába...","id":"20210321_covid_rtl_belso_level_elhunyt_korhaz_apolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1b25a6-c4ee-474c-b964-3562819006e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_covid_rtl_belso_level_elhunyt_korhaz_apolt","timestamp":"2021. március. 21. 08:23","title":"RTL: Egy belső minisztériumi anyag a jelenleginél jóval több napi elhunyttal számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","id":"20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca08170-d9bd-4a80-b977-30c870ce62ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","timestamp":"2021. március. 22. 05:41","title":"Virológus: Nálunk sem lehet elkerülni azt, hogy a terhes kismamák oltása is megkezdődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0309b796-4be9-4690-9bac-a629e73180fe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több mint háromszáz remekbe szabott – a legkülönfélébb korokat, technikákat, nézőpontokat láttató – illusztrációval közreadott kötet, lenyűgöző gondolatfutamokkal a festőművészetről.","shortLead":"Több mint háromszáz remekbe szabott – a legkülönfélébb korokat, technikákat, nézőpontokat láttató – illusztrációval...","id":"202111_konyv__sajat_szemmel_david_hockney__martin_gayford_akepek_tortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0309b796-4be9-4690-9bac-a629e73180fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b968a873-3635-4a6f-98d1-e7211505fe96","keywords":null,"link":"/360/202111_konyv__sajat_szemmel_david_hockney__martin_gayford_akepek_tortenete","timestamp":"2021. március. 21. 13:45","title":"Kínai nagymesterek ihlették Rembrandtot? Erre is választ ad A képek története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]