Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kormány semmilyen visszaigazolást nem küld erről a koronavírus elleni vakcináért regisztrálóknak, az adatvédelmi jogokra hivatkozva elvileg három hónap után meg lehetne tudni, számon tartják-e egyáltalán az adatainkat.","shortLead":"Bár a kormány semmilyen visszaigazolást nem küld erről a koronavírus elleni vakcináért regisztrálóknak, az adatvédelmi...","id":"20210321_koronavirus_vakcina_regisztracio_sikeres_adatvedelem_gdpr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbd2d44-ba8e-4e26-8302-a5c51a71b7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_koronavirus_vakcina_regisztracio_sikeres_adatvedelem_gdpr","timestamp":"2021. március. 21. 09:57","title":"Kis trükközéssel meg lehetne tudni, sikerült-e a regisztrációnk az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","shortLead":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","id":"20210321_donald_trump_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf6b7f3-3e29-42e9-a1dd-1a6bccbe0b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_donald_trump_kozossegi_media","timestamp":"2021. március. 21. 19:33","title":"Saját felülettel térne vissza a közösségi médiába Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435a9321-5512-4d9b-8c1a-71ea7a3a93a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jövő héten is rengeteg esőre számíthat Dél-Wales környéke, úgyhogy a helyzet tovább romolhat.","shortLead":"Jövő héten is rengeteg esőre számíthat Dél-Wales környéke, úgyhogy a helyzet tovább romolhat.","id":"20210321_ausztralia_aradasok_evakualas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435a9321-5512-4d9b-8c1a-71ea7a3a93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61afa220-3a22-4959-ad28-f02b740f5eac","keywords":null,"link":"/zhvg/20210321_ausztralia_aradasok_evakualas","timestamp":"2021. március. 21. 18:23","title":"Már ezreket evakuáltak az ausztrál áradások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea37a01-6dbb-48ec-b1c6-47655b7b16d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gundel Takács Gábor a melegeket támogató kampányra utalva állt ki a kormányközeli tévétől kirúgott egykori focista mellett, a kormánysajtó előszedte, milyen sok pénzt kapott 19 éve.","shortLead":"Gundel Takács Gábor a melegeket támogató kampányra utalva állt ki a kormányközeli tévétől kirúgott egykori focista...","id":"20210321_Gundel_Takacs_kiallt_Hrutka_Janos_mellett_a_kormanymedia_tamadni_kezdte_miutan_kirugtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea37a01-6dbb-48ec-b1c6-47655b7b16d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe24769-cc29-4e59-a0e2-5c5ad7eadd75","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Gundel_Takacs_kiallt_Hrutka_Janos_mellett_a_kormanymedia_tamadni_kezdte_miutan_kirugtak","timestamp":"2021. március. 21. 09:15","title":"A TV2-es Gundel Takács kiállt mellette, a kormánymédia támadni kezdte Hrutka Jánost, miután kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rezidens Szövetség közleményben kérte ki magának, hogy Orbán Viktor leinasozta tagjait.","shortLead":"A Magyar Rezidens Szövetség közleményben kérte ki magának, hogy Orbán Viktor leinasozta tagjait.","id":"20210320_MRSZ__A_magyar_egeszsegugyben_nincsenek_inasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4158cb-127e-4f64-93ea-31a22ed6adb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_MRSZ__A_magyar_egeszsegugyben_nincsenek_inasok","timestamp":"2021. március. 20. 21:26","title":"Rezidensek: A magyar egészségügyben nincsenek inasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Össze kell fogni a kisebbik rosszal a nagyobb rossz, a huxit ellen – mondta a vállalkozó, aki Gyurcsányról is elmondta a véleményét.","shortLead":"Össze kell fogni a kisebbik rosszal a nagyobb rossz, a huxit ellen – mondta a vállalkozó, aki Gyurcsányról is elmondta...","id":"20210320_Bojar_Gabor_A_vallalhatatlannak_tuno_jelolteket_is_vallalni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f0f1c9-e232-4e16-b638-311b63d21887","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Bojar_Gabor_A_vallalhatatlannak_tuno_jelolteket_is_vallalni_kell","timestamp":"2021. március. 20. 16:56","title":"Bojár Gábor: A vállalhatatlannak tűnő jelölteket is vállalni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 52 éves férfi hirtelen lett rosszul.","shortLead":"Az 52 éves férfi hirtelen lett rosszul.","id":"20210321_Merkozes_kozben_halt_meg_egy_turistvandi_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc503642-06e4-47f8-a8ee-cd56b373de7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Merkozes_kozben_halt_meg_egy_turistvandi_focista","timestamp":"2021. március. 21. 10:55","title":"Mérkőzés közben halt meg egy túristvándi focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai kezdeményezéshez csatlakozott Budapest.","shortLead":"Európai kezdeményezéshez csatlakozott Budapest.","id":"20210321_Karacsony_Egy_perc_csenddel_emlekezunk_a_jarvany_aldozataira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69b1710-dcd1-4970-9605-85592f739571","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Karacsony_Egy_perc_csenddel_emlekezunk_a_jarvany_aldozataira","timestamp":"2021. március. 21. 10:29","title":"Karácsony: \"Egy perc csenddel emlékezünk a járvány áldozataira\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]