[{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","shortLead":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","id":"20210321_donald_trump_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf6b7f3-3e29-42e9-a1dd-1a6bccbe0b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_donald_trump_kozossegi_media","timestamp":"2021. március. 21. 19:33","title":"Saját felülettel térne vissza a közösségi médiába Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f094cd-a91f-4649-b7b9-d327022b22dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Poco hétfőn rántotta le a leplet a két új mobiljáról: ez lett a Poco X3 Pro és a Poco F3, amelyekkel a középkategóriás mobilok mezőnyét igyekszik erősíteni a gyártó.","shortLead":"A Poco hétfőn rántotta le a leplet a két új mobiljáról: ez lett a Poco X3 Pro és a Poco F3, amelyekkel...","id":"20210322_xiaomi_poco_x3_pro_poco_f3_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f094cd-a91f-4649-b7b9-d327022b22dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a724d77-dcc6-40c5-b411-118fed2de663","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_xiaomi_poco_x3_pro_poco_f3_telefon","timestamp":"2021. március. 22. 16:03","title":"Két új mobillal állt elő a Xiamiből kivált márka, a Poco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58813493-fa5f-4ddd-a9cd-b472f772cea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még egy benzinkút shopjának is nekimentek, aztán mentek tovább, mintha mi se történt volna. Eljárás indult ellenük. Eljárás indult ellenük.","id":"20210321_Forgalommal_szemben_kabitoszer_hatasa_alatt_haladt_az_M1esen_egy_par","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58813493-fa5f-4ddd-a9cd-b472f772cea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eff3f2-6a92-4cf5-a56b-a7daec72deda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_Forgalommal_szemben_kabitoszer_hatasa_alatt_haladt_az_M1esen_egy_par","timestamp":"2021. március. 21. 15:35","title":"Forgalommal szemben, kábítószer hatása alatt haladt az M1-esen egy pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban bizalmatlan a többség az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban, a britek viszont töretlenül bíznak az oltóanyagban.","shortLead":"Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban bizalmatlan a többség az AstraZeneca vakcinájával...","id":"20210322_AstraZeneca_vakcina_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa39d30c-d6d6-49c9-94aa-95f838f7f617","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_AstraZeneca_vakcina_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. március. 22. 11:25","title":"Betett a botrány az AstraZeneca vakcinájának a nagy EU-s államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc732d00-a55c-43f7-9c9b-bc87cb4db6b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfilm egy olyan alternatív valóságban játszódik, ahol azoknak, akik szülők akarnak lenni, többfordulós alkalmassági vizsgán kell átesniük. ","shortLead":"A kisfilm egy olyan alternatív valóságban játszódik, ahol azoknak, akik szülők akarnak lenni, többfordulós alkalmassági...","id":"20210322_Masodik_kor_Lovas_Rozi_Molnar_Aron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc732d00-a55c-43f7-9c9b-bc87cb4db6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bed3dac-c41f-48fc-8aba-5e96df483461","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Masodik_kor_Lovas_Rozi_Molnar_Aron","timestamp":"2021. március. 22. 16:53","title":"Oscar-jelölés közelébe kerülhet egy Molnár Áronnal és Lovas Rozival forgatott kisfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga Judit miniszter például nem vesz fel pénzt a kuratóriumi elnöki poszt után. Nem mindenki tesz így, Varga...","id":"20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4136d9-c261-408d-b62e-3dd0030a75ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","timestamp":"2021. március. 21. 12:22","title":"Kikérte a DK, mennyit kapnak az egyetemi alapítványok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton keletkezett a tűz a XI. kerület erdős részén.","shortLead":"Szombaton keletkezett a tűz a XI. kerület erdős részén.","id":"20210321_Holttestet_talaltak_egy_leegett_satorban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c6539d-c0e5-418a-8ae7-ccb41842056c","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Holttestet_talaltak_egy_leegett_satorban","timestamp":"2021. március. 21. 10:37","title":"Holttestet találtak egy leégett sátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9703b90-0931-4ab9-9d94-61f484430610","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre gyerekcipőben jár a technológia, de videón már most nagyon látványos, mire képes.","shortLead":"Egyelőre gyerekcipőben jár a technológia, de videón már most nagyon látványos, mire képes.","id":"20210321_facebook_karkoto_kiterjesztett_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9703b90-0931-4ab9-9d94-61f484430610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dd5cba-310f-4181-8ad5-784ef8fb3c1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_facebook_karkoto_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. március. 21. 17:47","title":"Futurisztikus karkötővel állt elő a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]