[{"available":true,"c_guid":"b562c43d-4ece-4c3a-b4bb-3c9b89fc9f3d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy ezer nagyfelbontású fotót és egy hosszú videót készített az Antarktiszról közelmúltban leszakadt A74 jéghegy víz alatti térségéről a Polarstern német kutatóhajó, körbehajózva a gigantikus jégtömböt, amelynek környezete a felvételek tanúsága szerint hemzseg az állatoktól – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI).","shortLead":"Mintegy ezer nagyfelbontású fotót és egy hosszú videót készített az Antarktiszról közelmúltban leszakadt A74 jéghegy...","id":"20210320_antarktisz_a74_jeghegy_kornyezete_allatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b562c43d-4ece-4c3a-b4bb-3c9b89fc9f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee1d9c-bfe8-4751-a613-1cbae2c19166","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_antarktisz_a74_jeghegy_kornyezete_allatok","timestamp":"2021. március. 20. 10:03","title":"Hemzseg a csodás állatoktól az Antarktiszról leszakadt A74 jéghegy környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2101bc9d-2927-4041-ab04-92f7e87cb269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A laphoz eljuttatott szórólapon lévő telefonszámot ugyanakkor senki nem vette fel. A hvg.hu kérdésére a képviselő egy közleményt küldött alapítványának jótékonykodásáról.","shortLead":"A laphoz eljuttatott szórólapon lévő telefonszámot ugyanakkor senki nem vette fel. A hvg.hu kérdésére a képviselő...","id":"20210321_Husveti_csomagot_oszt_egy_fideszes_kepviselo_a_miskolci_Avason_csobor_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2101bc9d-2927-4041-ab04-92f7e87cb269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6692648d-0efa-4112-8923-5ca71b118b9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_Husveti_csomagot_oszt_egy_fideszes_kepviselo_a_miskolci_Avason_csobor_katalin","timestamp":"2021. március. 21. 08:47","title":"Húsvéti csomagot oszt egy fideszes képviselő a miskolci Avason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Össze kell fogni a kisebbik rosszal a nagyobb rossz, a huxit ellen – mondta a vállalkozó, aki Gyurcsányról is elmondta a véleményét.","shortLead":"Össze kell fogni a kisebbik rosszal a nagyobb rossz, a huxit ellen – mondta a vállalkozó, aki Gyurcsányról is elmondta...","id":"20210320_Bojar_Gabor_A_vallalhatatlannak_tuno_jelolteket_is_vallalni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f0f1c9-e232-4e16-b638-311b63d21887","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Bojar_Gabor_A_vallalhatatlannak_tuno_jelolteket_is_vallalni_kell","timestamp":"2021. március. 20. 16:56","title":"Bojár Gábor: A vállalhatatlannak tűnő jelölteket is vállalni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rezidens Szövetség közleményben kérte ki magának, hogy Orbán Viktor leinasozta tagjait.","shortLead":"A Magyar Rezidens Szövetség közleményben kérte ki magának, hogy Orbán Viktor leinasozta tagjait.","id":"20210320_MRSZ__A_magyar_egeszsegugyben_nincsenek_inasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa80a63-1d5f-434e-9393-5c5b00e15335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4158cb-127e-4f64-93ea-31a22ed6adb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_MRSZ__A_magyar_egeszsegugyben_nincsenek_inasok","timestamp":"2021. március. 20. 21:26","title":"Rezidensek: A magyar egészségügyben nincsenek inasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","shortLead":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","id":"20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391969cc-6864-4c79-ae6f-f84c770e0a36","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","timestamp":"2021. március. 21. 13:25","title":"1,5 évvel csökkenti a vezérigazgatók várható élettartamát egy válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A villámcsapásoknak a meteoritokhoz hasonló fontos szerepük volt abban, hogy az élethez tökéletes feltételek alakuljanak ki a Földön – állapították meg a Leedsi Egyetem geológusai.","shortLead":"A villámcsapásoknak a meteoritokhoz hasonló fontos szerepük volt abban, hogy az élethez tökéletes feltételek...","id":"20210321_villamcsapasok_foldi_elet_eredeteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496ab931-ea5c-4264-a70f-da8013a2c130","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_villamcsapasok_foldi_elet_eredeteben","timestamp":"2021. március. 21. 16:03","title":"A villámcsapásoknak is köszönhetjük, hogy van élet a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e1562-16db-40d1-b2f3-487937be49e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szombati meccse után már biztosnak tűnt a kvóta, most már a csapat kezében van.","shortLead":"Szombati meccse után már biztosnak tűnt a kvóta, most már a csapat kezében van.","id":"20210320_Kijutott_a_tokioi_olimpiara_a_noi_kezilabdavalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e1562-16db-40d1-b2f3-487937be49e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f44235d-58e7-423b-b151-7a9e671ee81c","keywords":null,"link":"/sport/20210320_Kijutott_a_tokioi_olimpiara_a_noi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2021. március. 20. 22:02","title":"Kijutott a tokiói olimpiára a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák meg.","shortLead":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák...","id":"20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdae495-4c49-47eb-8692-4f19b35cc577","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","timestamp":"2021. március. 20. 19:26","title":"Nincs megállapodás a BKV-nál, sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]