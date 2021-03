Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és tavaszi hullám között csupán egy hónap jutott az egynapos, könnyebb műtétek elvégzésére. Bár ezekre a műtétekre nem közvetlen életveszélyben van szükség, így is az életminőséget nagy mértékben meghatározó beavatkozásokról van szó, amelyek elmaradása hátrányos helyzetet teremt a páciensek számára. A Bank360 megvizsgálta, milyen lehetőségek vannak az állami rendszer helyett igénybe vehető magánegészségügyi beavatkozások finanszírozására.","shortLead":"Március 5-től ismét szünetelnek a halasztható műtétek a koronavírus-járvány újabb fellángolása miatt. Így az őszi és...","id":"20210324_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcd3db5-cd49-49a5-a0e4-ea5587eca3f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_varolista_mutet_maganbiztositas_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 24. 10:38","title":"Elszálltak a várólisták az állami egészségügyben: hitel, magánbiztosítás lehet a megoldás, ha mégis akarunk műtetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4022e8a2-1c44-49ab-b0c6-33567be47245","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Niantic már a méltán népszerű Pokémon Go utódján dolgozik – ebben viszont nem lesznek zsebszörnyek. Illetve: nem olyanok.","shortLead":"A Niantic már a méltán népszerű Pokémon Go utódján dolgozik – ebben viszont nem lesznek zsebszörnyek. Illetve: nem...","id":"20210323_niantic_nintendo_setalas_ar_jatek_pokemon_go_pikmin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8a2-1c44-49ab-b0c6-33567be47245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcfafdb-80c2-4068-87a5-0d5c51308933","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_niantic_nintendo_setalas_ar_jatek_pokemon_go_pikmin","timestamp":"2021. március. 23. 14:03","title":"Új játékkal venné rá a mozgásra az embereket a Pokémon Go fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","shortLead":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","id":"20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ed9953-f0c9-42a3-a99d-1c3a37de6ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","timestamp":"2021. március. 24. 13:24","title":"Elkezdi az oltásokat az erdőkertesi háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava kikérte és megkapta a majdnem kétoldalas pályázatot.","shortLead":"Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava...","id":"20210323_ethnofitness_edzes_kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443273e7-1a22-4426-bc2d-e81a6421201b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_ethnofitness_edzes_kasler","timestamp":"2021. március. 23. 07:27","title":"12 millió forintot adott Kásler az ethnofitness edzés kidolgozására, most kiderült, mi áll a pályázatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezúttal az igazságügyi tárca vezetője hagyta ott a posztját. A lemondását a szlovák elnök is elfogadta, aki szerint elkerülhetetlen, hogy a miniszterelnök is távozzon.","shortLead":"Ezúttal az igazságügyi tárca vezetője hagyta ott a posztját. A lemondását a szlovák elnök is elfogadta, aki szerint...","id":"20210323_szlovakia_kormanyvalsag_koalicio_igazsagugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a0d7a-17f1-4232-824c-2cd5499b42a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_szlovakia_kormanyvalsag_koalicio_igazsagugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. március. 23. 19:35","title":"Két héten belül a negyedik szlovák miniszter mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b338ff-d3f7-4b44-9551-544b1fa82d9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A földhasználat változása francia kutatók szerint a biológiai sokszínűség elvesztésével jár, a leegyszerűsödött életterek pedig kedveznek a kórokozók és betegséget hordozó állatoknak.","shortLead":"A földhasználat változása francia kutatók szerint a biológiai sokszínűség elvesztésével jár, a leegyszerűsödött...","id":"20210324_fakitermeles_fakivagas_fak_jarvanyok_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2b338ff-d3f7-4b44-9551-544b1fa82d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f7a698-8131-454f-8590-2f73d4cec6b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_fakitermeles_fakivagas_fak_jarvanyok_jarvany","timestamp":"2021. március. 24. 14:03","title":"Kutatók szerint összefüggés van a fakitermelés és a járványok kialakulása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb kezelését is segítené.","shortLead":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb...","id":"20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d99912-6d5c-4cda-9bb2-a63ef67edd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","timestamp":"2021. március. 23. 08:03","title":"Jó hír az androidosoknak: gyorsabban jönnek-mennek majd az alkalmazások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3914505a-9882-41eb-abcd-ac5cd533a1fe","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy tévétársaság éppen rendőrökkel akciózott, amikor tavaly novemberben egy riasztás során elfogták Szájer József fideszes EP-képviselőt is, aki egy csatornán menekült egy illegális partiról.","shortLead":"Egy tévétársaság éppen rendőrökkel akciózott, amikor tavaly novemberben egy riasztás során elfogták Szájer József...","id":"20210324_Videon_ahogy_Szajert_elfogjak_a_rendorok_Brusszelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3914505a-9882-41eb-abcd-ac5cd533a1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c7994e-35ba-46af-9530-5bda90614ff4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_Videon_ahogy_Szajert_elfogjak_a_rendorok_Brusszelben","timestamp":"2021. március. 24. 11:23","title":"Szájer lebukása: egy belga tévé bemutatta a rendőri akció videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]