A parlament nemzetbiztonsági bizottsága sokszor dönt arról, hogy bizonyos beruházásokat mentesít a közbeszerzési eljárás alól, méghozzá nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva. Ilyen például, ha egy külföldön lévő magyar diplomáciai épület biztonsági rendszer kiépítésére írnak ki közbeszerzést. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a mentesítés alóli kérelmeket a nemzetbiztonsági bizottság elnökének juttatják el a testület ülése előtt, az elnök pedig dönthet arról, napirendre tűzi-e a témát. Egy ilyen dokumentumcsomagot kapott meg hétfőn délelőtt Stummer János is, aki jelenleg a bizottság jobbikos elnöke. És itt ugorjunk egy napot: kedden délután Stummer közzétett a Facebook-oldalán egy videót, amelyben arról beszélt, hogy hétfő reggel egy “olyan papírt” adtak a kezébe, amely szerint Orbán Viktor “egy saját alagutat akar magának építeni a Puskás Stadionba kettő milliárd forint értékben”. Stummer elmondta a videóban, hogy azért került a kezébe ez a dokumentum, mert ezt a beruházást a parlament nemzetbiztonsági bizottságán keresztül akarták “sok évre” titkosítani, méghozzá szerinte azért, mert “el akarták kerülni a botrányt, amit ez a hír okozhat”.

És akkor ismét ugorjunk vissza a hétfői naphoz. Stummer a testület elnökeként jelezte még aznap, hogy ő ezt a beruházást nem tűzi napirendre. Igen ám, de még ugyancsak hétfőn a testület fideszes alelnöke, Halász János közölte vele: ha ő nem tűzi napirendre, akkor a fideszes többségű bizottság megszavazza a napirend módosítását és mindenképpen szavaz a kérdésben. Így is történt: kedden megszavazták a testület fideszes tagjai, hogy a beruházás mentesüljön a közbeszerzés alól.

És hogy pontosan mi is ez a beruházás? Bár Stummer a videóban kifejezetten Orbánnak épített alagútról beszélt, a hvg.hu kérdésére pontosított: eszerint a védett személyek ki-és beléptetésére szolgálna ez az alagút, ami azt jelenti, hogy a védett személyek ezen keresztül mennének a stadionba és jönnének el onnan, megkerülve az embertömeget.

Stummer János © MTI / Soós Lajos

Megkerestük az ügyben a Miniszterelnökséget is, amelynek sajtóirodája azt válaszolta a kérdésünkre, hogy a Puskás Aréna úgy kapott engedélyt, hogy fél év után felül kell vizsgálni: jól működő közlekedési megoldás-e, hogy a hazai és külföldi védett személyeket a rendes közönség forgalmának időnkénti akadályoztatásával, várakoztatásával szállítják az Arénába.

A felülvizsgálat eredménye szerintük az lett, hogy jobb megoldás lenne, ha “a védett személyek, kiemelt vendégek, előadók autós közlekedési útvonala nem keresztezné a több tízezres közönség gyalogos útvonalát, célszerű e közlekedési utakat fizikailag elkülöníteni”. Azt írták, hogy a tervezett megoldás egy mindösszesen 50 méter hosszú autós aluljáró. “Ahhoz, hogy a rövid aluljárót nemzetbiztonságilag kockázatmentesen lehessen megépíteni, hogy a közönség és a védett személyek biztonsága érdekében semmilyen információ – speciális menekülési lehetőségek, térfigyelők pozíciója, stb. – ne kerüljön illetéktelen kezekbe, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága jóváhagyta, hogy a tervezési és kivitelezési munkák egy nemzetbiztonságilag minősített, meghívásos, többszereplős versenyeztetés keretében legyenek pályáztatva. A költségekről a pályáztatás után az építtető köteles beszámolni a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának” - szól a Miniszterelnökség indoka. Úgy tudjuk egyébként, hogy az alagút vagy aluljáró érkezési pontja az aréna VIP szektorában lenne.

Bármi is lesz ez a beruházás, azzal, hogy Stummer egy videóban beszélt erről, komoly kockázatot vállalt. Mint a bizottság tagja és elnöke ugyanis titoktartási kötelezettsége van, márpedig ő minősített adatot hozott nyilvánosságra, aminek büntetőjogi következménye is lehet. És emellett politikai is, ami azt jelenti, hogy a Fidesz akár kezdeményezheti is az elmozdítását a testület éléről. Stummer a hvg.hu-nak azt mondta: miután hiába vette le a napirendről a beruházást, szerinte elfogyott a mozgástere és nem maradt más választása, mint az emberek, a nyilvánosság tájékoztatása akkor is, ha emiatt elmozdítják a bizottsági pozíciójából. Azt is mondta, hogy világos jelzést akart ezzel küldeni a kormánynak. “Az a módszer, hogy valamire rányomják a nemzetbiztonsági pecsétet és ezzel kiviszik a nyilvánosság elől, az nem fog működni, amíg én vagyok az elnök” - mondta. Akciója előtt ugyan tájékoztatta a Jobbik vezetőjét, de részleteket neki sem mondott, viszont a párvezetés teljes mellszélességgel mellette áll.