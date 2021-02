Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kétnapos videokonferencia keretében tartanak uniós csúcstalálkozót a tagállami állam- és kormányfők. Az első napon a járvánnyal kapcsolatos fejlemények lesznek napirenden, a másodikon pedig Európa biztonságáról és védelméről lesz szó.","shortLead":"Kétnapos videokonferencia keretében tartanak uniós csúcstalálkozót a tagállami állam- és kormányfők. Az első napon...","id":"20210225_EUcsucs_teriteken_az_oltasi_folyamat_felgyorsitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a572e9-722e-4671-8e05-96944e8ef33d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_EUcsucs_teriteken_az_oltasi_folyamat_felgyorsitasa","timestamp":"2021. február. 25. 10:30","title":"EU-csúcs: terítéken az oltási folyamat felgyorsítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság feljegyzésben figyelmeztette Magyarországot a koronavírusra hivatkozva érvényben tartott korlátozások miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság feljegyzésben figyelmeztette Magyarországot a koronavírusra hivatkozva érvényben tartott...","id":"20210223_eu_tul_szigoru_utazasi_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7182468-d783-443c-a277-c10cf52a1328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_eu_tul_szigoru_utazasi_korlatozasok","timestamp":"2021. február. 23. 19:06","title":"Túl szigorú a járvány miatti magyar határzár, kötelezettségszegési eljárást is indíthat miatta az EB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez az első eset a történelemben, hogy biológiai antibiotikumot sikerült kifejleszteni.","shortLead":"Ez az első eset a történelemben, hogy biológiai antibiotikumot sikerült kifejleszteni.","id":"20210223_tuberkulozis_tbc_kezelese_biologiai_kezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c40f17c-a1cf-41b1-8d47-a574762e52a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_tuberkulozis_tbc_kezelese_biologiai_kezeles","timestamp":"2021. február. 23. 16:03","title":"Kifejlesztették az első biológiai kezelést a tuberkulózis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7c367-71da-4014-8acb-ed55634ac2ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Revideo nevű YouTube-csatorna szerkesztői a mesterséges intelligencia segítségével tuningolták fel Rick Astley örökzöld slágerének videoklipjét.","shortLead":"A Revideo nevű YouTube-csatorna szerkesztői a mesterséges intelligencia segítségével tuningolták fel Rick Astley...","id":"20210224_rick_astley_never_gonna_give_you_up_youtube_video_4k_rickrolling","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b7c367-71da-4014-8acb-ed55634ac2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8334ed0-6f9a-461e-95c8-cd92b9875af4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_rick_astley_never_gonna_give_you_up_youtube_video_4k_rickrolling","timestamp":"2021. február. 24. 09:03","title":"4K-s felbontást kapott, már így is megnézhető az internet legnagyobb trollkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde90cca-a0f6-4f3b-8423-c73ac47c1e02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az NFI legutóbbi döntése nyomán támogatást kap Mundruczó Kornél és Wéber Kata következő közös filmje, valamint Szabó Magda utolsó regényének adaptációja, és Tóth Barnabás Hofiról készülő játékfilmje is. ","shortLead":"Az NFI legutóbbi döntése nyomán támogatást kap Mundruczó Kornél és Wéber Kata következő közös filmje, valamint Szabó...","id":"20210223_A_Hofirol_keszulo_filmet_es_Mundruczoek_kovetkezo_dobasat_is_tamogatja_a_Filmintezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde90cca-a0f6-4f3b-8423-c73ac47c1e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7360cf8d-1f40-48d1-a1ed-2e9f929d7389","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_A_Hofirol_keszulo_filmet_es_Mundruczoek_kovetkezo_dobasat_is_tamogatja_a_Filmintezet","timestamp":"2021. február. 23. 12:34","title":"A Hofiról készülő filmet és Mundruczóék következő dobását is támogatja a Filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kihirdette a budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló rendeletet Karácsony Gergely főpolgármester. ","shortLead":"Kihirdette a budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló rendeletet Karácsony Gergely főpolgármester. ","id":"20210225_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ae6ac-e2e6-4ef0-a574-42b1120445f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2021. február. 25. 06:17","title":"Elég tízezer budapesti támogatása ahhoz, hogy fontos ügyek kerüljenek a Fővárosi Közgyűlés elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","id":"20210224_oltas_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb8c626-62b5-4f06-980b-b788391d40bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_oltas_lengyelorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:41","title":"Karanténba küldik a lengyelek azokat, akik EU-s engedély nélküli oltás után utaznak oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyhatóságoknak gyakorlatilag semmi beleszólásuk nem lesz abba, hogy mi épül a területükön, ha megvalósul az, amiről kiszivárgott információk alapján ír a lap.","shortLead":"A helyhatóságoknak gyakorlatilag semmi beleszólásuk nem lesz abba, hogy mi épül a területükön, ha megvalósul az, amiről...","id":"20210223_onkormanyzati_jogkorok_kormany_telepulesszerkezeti_terv_telepulesrendezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133edeb0-fa31-4048-8c11-d8c2cf2f3e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_onkormanyzati_jogkorok_kormany_telepulesszerkezeti_terv_telepulesrendezes","timestamp":"2021. február. 23. 18:31","title":"Népszava: A kormány elvenné az önkormányzatok beleszólását abba, hogy hol és mi épülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]