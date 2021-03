Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak egy adott videóban.","shortLead":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak...","id":"20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09f21cc-2063-48fb-9312-5fcb4fe7e753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","timestamp":"2021. március. 23. 19:03","title":"Hamarosan bevásárlólistát is láthatunk a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 1400-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Már több mint 1400-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210324_Koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a93db9a-702c-4caa-a9e4-97a98c0ea953","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. március. 24. 08:54","title":"Koronavírus: meghalt 249 beteg, 7587 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f75882c-2080-4a8b-8cef-62b5a859707e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kibírják-e röhögés nélkül a műsorvezetők? Spoiler: nem.","shortLead":"Kibírják-e röhögés nélkül a műsorvezetők? A miniszterelnök családtagjai ritkán nyernek közbeszerzésen fővállalkozóként, általában alvállalkozóként vagy beszállítóként szoktak dolgozni.","shortLead":"Gázhálózatok távfelügyeletét végezheti el a cég, amelyben ifjabb Orbán Győzőnek is tulajdonrésze van. A miniszterelnök...","id":"20210323_orban_csalad_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6752bf29-7b4e-4238-97df-13b3ec21d9d9","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_orban_csalad_kozbeszerzes","timestamp":"2021. március. 23. 06:52","title":"Közbeszerzést nyert egy cég, amelyben Orbán Viktor öccse kisebbségi tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az új egyetemeket érintő törvényről Stumpf István egyetemi modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos beszélt egy szakmai fórumon kedden. Megosztott pár részletet is a törvényről, sőt az új egyetemi alapítványok kuratóriumának összetételéről is. Az is kiderült, hogy a nemzetközi egyetemi rangsorok nem mindenhatóak, és a modellváltás sem csodaszer.","shortLead":"Az új egyetemeket érintő törvényről Stumpf István egyetemi modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos...","id":"20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03167b5f-cf4f-466a-8724-44fdcf99539d","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsooktatas","timestamp":"2021. március. 23. 18:15","title":"Egy hét múlva benyújtják a törvényt az újabb modellváltó egyetemekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","shortLead":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","id":"20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ed9953-f0c9-42a3-a99d-1c3a37de6ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","timestamp":"2021. március. 24. 13:24","title":"Elkezdi az oltásokat az erdőkertesi háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. március. 23. 14:30","title":"Mennyire lehet zöld a jövő építőipara?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]