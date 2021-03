Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2cd0212-d7b0-496f-8eb3-017f4785cc45","c_author":"Eduline","category":"gazdasag","description":"A legtöbb helyen 1000-1100 forintért lehet kétfogásos ebédet rendelni, az éttermek így próbálják túlélni a lezárásokat.","shortLead":"A legtöbb helyen 1000-1100 forintért lehet kétfogásos ebédet rendelni, az éttermek így próbálják túlélni a lezárásokat.","id":"20210324_diak_ebedmenu_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd0212-d7b0-496f-8eb3-017f4785cc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75dc14-b504-4d65-b679-8c753c619c57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_diak_ebedmenu_lezaras","timestamp":"2021. március. 24. 07:17","title":"Egyre több étterem kínál ebédmenüt az otthon tanuló diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ac03fc-fe69-4cab-8d85-7f0288817216","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legmagasabb, A+ osztályzatot adta a DisplayMate a OnePlus új csúcsmobiljának kijelzőjére.","shortLead":"A legmagasabb, A+ osztályzatot adta a DisplayMate a OnePlus új csúcsmobiljának kijelzőjére.","id":"20210324_oneplus_9_pro_kijelzoje_displaymate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ac03fc-fe69-4cab-8d85-7f0288817216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41736bf1-83eb-497e-bfa0-68d43b8caa41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_oneplus_9_pro_kijelzoje_displaymate","timestamp":"2021. március. 24. 19:03","title":"Független tesztlabor: A világ egyik legjobb képernyője van a OnePlus 9 Próban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55221f3e-fcf8-477b-b20a-00e1439a0cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét változott az oltási terv, megkezdik egyes, a kritikus infrastruktúrába tartozó szolgáltatók dolgozóinak oltását is.","shortLead":"Ismét változott az oltási terv, megkezdik egyes, a kritikus infrastruktúrába tartozó szolgáltatók dolgozóinak oltását...","id":"20210324_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55221f3e-fcf8-477b-b20a-00e1439a0cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b0923f-2b62-4d9a-a0f9-fa19fce67f17","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 24. 12:50","title":"Müller: Beoltják a BKK és a paksi atomerőmű dolgozóit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját családjában is inkább eladták a kárpótlási jegyeket. A szülőfalujába hazaköltözött képzőművész mellett megismerjük a helyi fiatalokat hétköznapjait is. Másik Magyarország, első rész. ","shortLead":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját...","id":"20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8763369e-8151-47c5-8b33-aec4aadabdb3","keywords":null,"link":"/360/20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","timestamp":"2021. március. 23. 19:00","title":"Doku360: Negyven év szocializmus elég volt, hogy a vidéki ember nyűgnek érezze a földet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b20f4d-723b-450e-8b71-ced127ee6079","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Magukra maradtak azok a vállalkozók, akik 2019. január 1-je után vágtak bele az üzletbe, mivel a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által is javasolt Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön csak annak jár, akinek a teljes 2019-es éve nyereséges volt. Sokan bértámogatásra sem jogosultak, mert katás vállalkozók. Fogyasztószalontól és vidámparktól az utasellátóig sok a panasz.","shortLead":"Magukra maradtak azok a vállalkozók, akik 2019. január 1-je után vágtak bele az üzletbe, mivel a kormány és a Magyar...","id":"20210325_Miert_bunteti_a_kornany_a_fiatal_vallalkozasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b20f4d-723b-450e-8b71-ced127ee6079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cda505d-d744-41e7-8582-5c15846e2a95","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_Miert_bunteti_a_kornany_a_fiatal_vallalkozasokat","timestamp":"2021. március. 25. 13:20","title":"Miért bünteti a kormány a kezdő vállalkozásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mint 300 millió eurót keres rajtuk az adóhivatal.","shortLead":"Több mint 300 millió eurót keres rajtuk az adóhivatal.","id":"20210325_A_McDonalds_harom_volt_vezetoje_kerult_elozetesbe_Franciaorszagban_adocsalas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe876f-c441-4928-a934-dc3c20b6c6e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_A_McDonalds_harom_volt_vezetoje_kerult_elozetesbe_Franciaorszagban_adocsalas_miatt","timestamp":"2021. március. 25. 15:55","title":"A McDonald's három volt vezetője került előzetesbe Franciaországban adócsalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak egy adott videóban.","shortLead":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak...","id":"20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09f21cc-2063-48fb-9312-5fcb4fe7e753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","timestamp":"2021. március. 23. 19:03","title":"Hamarosan bevásárlólistát is láthatunk a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee182b6-b6f0-4b31-8831-9ade00486707","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az uraság új nőt vett magának, felékszerezte szépen, viszi Dubajba hétvégézni. Te meg, kicsi inas, csak vigyázz, érj haza nyolcig, és magadra vess, ha megbüntetnek. Vélemény.

","shortLead":"Az uraság új nőt vett magának, felékszerezte szépen, viszi Dubajba hétvégézni. Te meg, kicsi inas, csak vigyázz, érj...","id":"20210324_Tota_W_Kicsimmel_Dubaiokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee182b6-b6f0-4b31-8831-9ade00486707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf13a65-57aa-48b8-b0c7-308f833f90f3","keywords":null,"link":"/360/20210324_Tota_W_Kicsimmel_Dubaiokba","timestamp":"2021. március. 24. 13:00","title":"Tóta W.: Kicsimmel Dubajokba’","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]