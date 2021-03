Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c457ae21-0ea1-4974-9e50-bef931d45847","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szegedi bolt előtt már egymásnak estek a vitába keveredett vevők, az egyikük egy gázpisztollyal fenyegetőzött. Most két ember ellen garázdaság gyanújával folyik eljárás.","shortLead":"Egy szegedi bolt előtt már egymásnak estek a vitába keveredett vevők, az egyikük egy gázpisztollyal fenyegetőzött. Most...","id":"20210324_Eldurvult_a_vita_a_boltban_a_tavolsagtartas_megszegese_miatt_rendort_kellett_hivni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c457ae21-0ea1-4974-9e50-bef931d45847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2908da-3027-4d05-8f5f-f8467f0f9894","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Eldurvult_a_vita_a_boltban_a_tavolsagtartas_megszegese_miatt_rendort_kellett_hivni","timestamp":"2021. március. 24. 11:36","title":"Eldurvult a vita a boltban a távolságtartás megszegése miatt, rendőrt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház koronavírusos betegek számára kialakított kórtermei már hetekkel ezelőtt megteltek.","shortLead":"A kórház koronavírusos betegek számára kialakított kórtermei már hetekkel ezelőtt megteltek.","id":"20210323_hatvan_egeszsegugy_jarobeteg_szakellatas_szunetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9982214a-28b0-43e3-b4bd-87c0a615752f","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_hatvan_egeszsegugy_jarobeteg_szakellatas_szunetel","timestamp":"2021. március. 23. 20:31","title":"Szünetel a legtöbb járóbeteg-szakellátás Hatvanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","shortLead":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","id":"allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af497d67-8bc6-4c07-9be9-98cd7f6ba2ca","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Koccant az autójával? Így lesz kevesebb fejfájás az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","shortLead":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","id":"20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dc28cf-fc26-47f5-883d-c9ccc640b08d","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","timestamp":"2021. március. 23. 13:42","title":"Balesetet szenvedett egy orosz szuperszonikus bombázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f222f-d726-4e6e-9db5-5f29217d4c6c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a hatalmas sivatagi naperőművek létesítése segíthet a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorításában, a kutatók egy globális éghajlatmodellel figyelmeztetnek az óceánok és a szárazföldek reakcióira. ","shortLead":"Bár a hatalmas sivatagi naperőművek létesítése segíthet a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorításában...","id":"202111_vitatott_sivatagi_naperomuvek_a_masik_kezevel_elvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f222f-d726-4e6e-9db5-5f29217d4c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d400f37-ea47-428a-90d8-6ee3c262db33","keywords":null,"link":"/360/202111_vitatott_sivatagi_naperomuvek_a_masik_kezevel_elvesz","timestamp":"2021. március. 23. 14:00","title":"Mi is megérezhetjük, ha napelemeket telepítenek a sivatagba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a brit székhelyű cég nemrég jelentette be, hogy közel sem tudja teljesíteni a vállalásait az Unió felé, a közleményük szerint a most megtalált oltóanyagokban nincs semmi gyanús.","shortLead":"Bár a brit székhelyű cég nemrég jelentette be, hogy közel sem tudja teljesíteni a vállalásait az Unió felé...","id":"20210324_astrazeneca_olaszorszag_vakcina_kozlemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b5e5fa-b68f-4a4e-b22a-f95091f553b1","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_astrazeneca_olaszorszag_vakcina_kozlemeny","timestamp":"2021. március. 24. 17:05","title":"Az AstraZeneca szerint semmi meglepő nincs a most előkerült 29 millió olaszországi vakcinájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a6cce8-ebec-4da4-b84f-3b26ad22ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemet vetett a Microsoft az elsősorban videojátékosok számára készült, chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformra.","shortLead":"Szemet vetett a Microsoft az elsősorban videojátékosok számára készült, chatelésre és hanghívásra is használható...","id":"20210325_microsoft_discord_platform_felvasarlasi_szandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a6cce8-ebec-4da4-b84f-3b26ad22ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6670bce5-6962-45c8-84a0-50b28f189658","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_microsoft_discord_platform_felvasarlasi_szandek","timestamp":"2021. március. 25. 07:03","title":"Óriási Microsoft-bevásárlás készül, célkeresztben a Discord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Bár a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetői találtak egy ellenőrizhetetlen számot, amiből matematikailag ki lehet hozni, hogy idén többen jelentkeztek, mint tavaly, minden valóban fontos adat szerint történelmi a visszaesés a jelentkezők számában.","shortLead":"Bár a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetői találtak egy ellenőrizhetetlen számot, amiből matematikailag ki...","id":"20210323_szfe_jelentkezesek_szama_lecsokkent_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_2021_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28809bf-af47-42c4-9828-883a381799dd","keywords":null,"link":"/elet/20210323_szfe_jelentkezesek_szama_lecsokkent_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_2021_vidnyanszky_attila","timestamp":"2021. március. 23. 18:00","title":"Kevesen jelentkeztek az SZFE-re, hiába állítják az ellenkezőjét Vidnyánszkyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]