[{"available":true,"c_guid":"b3061ba8-746f-47e1-b74d-3d73be6b96ec","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar állam uniós összehasonlításban sportra kiemelkedően sokat, egészségügyre viszont az egyik legkevesebbet költötte a járvány előtt. A sokéves alulfinanszírozás eredménye többek közt a krónikus munkaerőhiány. A járvány miatt 2020-ban negyedével-harmadával több pénz ment el egészségügyre, a legtöbb ugyanakkor a részben fölösleges eszközbeszerzésre.","shortLead":"A magyar állam uniós összehasonlításban sportra kiemelkedően sokat, egészségügyre viszont az egyik legkevesebbet...","id":"20210324_egeszsegugy_kiadas_allamhaztartas_koltsegvetes_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3061ba8-746f-47e1-b74d-3d73be6b96ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80daa2a0-ec91-40d2-b1fa-bdbe2b513770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_egeszsegugy_kiadas_allamhaztartas_koltsegvetes_orban_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 14:00","title":"25 éves mélyponton volt az egészségügyi büdzsé, mielőtt jött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olaszországi üzemben felfedezett, valószínűleg brit exportra szánt szállítmányban majdnem annyi adag AstraZeneca oltóanyag van, mint amennyit az év első negyedévre ígért a gyártó az EU-nak.","shortLead":"Az olaszországi üzemben felfedezett, valószínűleg brit exportra szánt szállítmányban majdnem annyi adag AstraZeneca...","id":"20210324_29_millio_adag_astrazeneca_oltas_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad02c88-56b5-49af-80ee-a0543435b592","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_29_millio_adag_astrazeneca_oltas_olaszorszag","timestamp":"2021. március. 24. 13:41","title":"Az olasz hatóságok 29 millió adag AstraZenecát találtak egy üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az új egyetemeket érintő törvényről Stumpf István egyetemi modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos beszélt egy szakmai fórumon kedden. Megosztott pár részletet is a törvényről, sőt az új egyetemi alapítványok kuratóriumának összetételéről is. Az is kiderült, hogy a nemzetközi egyetemi rangsorok nem mindenhatóak, és a modellváltás sem csodaszer.","shortLead":"Az új egyetemeket érintő törvényről Stumpf István egyetemi modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos...","id":"20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsooktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03167b5f-cf4f-466a-8724-44fdcf99539d","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsooktatas","timestamp":"2021. március. 23. 18:15","title":"Egy hét múlva benyújtják a törvényt az újabb modellváltó egyetemekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az irányító megyei intézménynél 24 órás vezetői ügyeletnek kell működnie a kormányrendelet szerint.","shortLead":"Az irányító megyei intézménynél 24 órás vezetői ügyeletnek kell működnie a kormányrendelet szerint.","id":"20210323_A_korhazak_iranyitasa_ala_kerulnek_az_onkormanyzati_szakrendelok_a_veszelyhelyzet_idejere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ca5ba-7325-4ba3-a7c0-e8ca45d07257","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_A_korhazak_iranyitasa_ala_kerulnek_az_onkormanyzati_szakrendelok_a_veszelyhelyzet_idejere","timestamp":"2021. március. 23. 20:39","title":"A kórházak irányítása alá kerülnek az önkormányzati szakrendelők a veszélyhelyzet idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB árgus szemekkel figyeli az inflációt, amely átmeneti hatások miatt 2021-ben közel 5 százalékig ugorhat ki. Éves szinten közel 4 százalékos inflációra számítanak. Hiába a járvány harmadik hulláma, a jegybank nem rontott GDP-növekedési előrejelzésén, 4–6 százalékot vár, ami Matolcsy György szerint „kanyarban előzés”.","shortLead":"Az MNB árgus szemekkel figyeli az inflációt, amely átmeneti hatások miatt 2021-ben közel 5 százalékig ugorhat ki. Éves...","id":"20210323_monetaris_tanacs_kamatdontes_matolcsy_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b869fdf-16ad-49b3-9378-9dfdf0ce8b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_monetaris_tanacs_kamatdontes_matolcsy_inflacio","timestamp":"2021. március. 23. 16:35","title":"A jegybank rég nem látott áremelkedésre és „kanyarban előző” gazdasági növekedésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, mivel házalt Orbán Viktornál a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A javaslatok között szerepel az is, hogy a védettségi igazolvánnyal lehessen igénybe venni a vendéglátó és turisztikai szolgáltatásokat.","shortLead":"Kiderült, mivel házalt Orbán Viktornál a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A javaslatok között szerepel az is...","id":"20210323_Itt_vannak_a_reszletek__ezek_a_javaslatok_kerultek_a_kormany_ele_a_korlatozasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800b22e0-b99a-4261-a853-9d6f8174455e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Itt_vannak_a_reszletek__ezek_a_javaslatok_kerultek_a_kormany_ele_a_korlatozasokrol","timestamp":"2021. március. 23. 17:42","title":"Itt vannak a részletek – ezek a javaslatok kerültek a kormány elé a korlátozások megváltoztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Februárban 738 milliárd forinttal többet költött az állam annál, mint amennyi bevétele érkezett, így már 539 milliárd forintos éves hiánynál tartunk.","shortLead":"Februárban 738 milliárd forinttal többet költött az állam annál, mint amennyi bevétele érkezett, így már 539 milliárd...","id":"20210323_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac13d9e8-5e1c-4d93-a072-3e01093e2bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2021. március. 23. 12:01","title":"Az éves államháztartási hiánycél 36 százaléka összejött február végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után a Xiaomi végre bemutatta a Black Shark 4 Prót, valamint kisebb testvérét, a Black Shark 4-et. A két készülék külsőre szinte semmiben nem tér el egymástól.","shortLead":"Hosszas várakozás után a Xiaomi végre bemutatta a Black Shark 4 Prót, valamint kisebb testvérét, a Black Shark 4-et...","id":"20210324_xiaomi_black_shark_4_pro_gamer_telefon_jatekosoknak_szant_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ceba31-4a44-451b-841f-72a36eba737c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_xiaomi_black_shark_4_pro_gamer_telefon_jatekosoknak_szant_telefon","timestamp":"2021. március. 24. 17:03","title":"16 GB RAM, folyadékhűtés: itt a Xiaomi játékosoknak szánt új csúcsmobilja, a Black Shark 4 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]