Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Khin Myo Chi az apja ölében ült, amikor végeztek vele. Tegnap egy 15 éves fiút is lelőttek.","shortLead":"Khin Myo Chi az apja ölében ült, amikor végeztek vele. Tegnap egy 15 éves fiút is lelőttek.","id":"20210324_Gyilkossag_kislany_katonak_Mianmar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9064196d-e400-413f-93ba-8138446677b2","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Gyilkossag_kislany_katonak_Mianmar","timestamp":"2021. március. 24. 17:56","title":"Meggyilkoltak egy 7 éves kislányt a katonák Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","shortLead":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","id":"20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2688f7-df31-4dff-8eca-45524a8f41e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","timestamp":"2021. március. 25. 10:00","title":"Kiskorút is prostitúcióra kényszerített egy hódmezővásárhelyi család ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A svájci sportvezetőnek és a FIFA korábbi főtitkárának egymillió svájci frankos büntetést is fizetnie kell.","shortLead":"A svájci sportvezetőnek és a FIFA korábbi főtitkárának egymillió svájci frankos büntetést is fizetnie kell.","id":"20210324_FIFA_eltiltas_Sepp_Blatter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc317a4a-f4f2-4a52-8cc0-5438158cbd40","keywords":null,"link":"/sport/20210324_FIFA_eltiltas_Sepp_Blatter","timestamp":"2021. március. 24. 16:09","title":"További közel hét évre eltiltották a futballtól Joseph Blatter volt FIFA-elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi az elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség keresi az elkövetőt.","id":"20210325_kessel_raboltak_ki_egy_pecsi_trafikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768a1f77-106e-444d-9ae0-04c0834bf33f","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_kessel_raboltak_ki_egy_pecsi_trafikot","timestamp":"2021. március. 25. 06:12","title":"Késsel raboltak ki egy pécsi trafikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df1c959-c010-43b3-85b3-7c791ace0e9d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első körben harminc önkéntes vesz részt a vakcina tesztelésében.","shortLead":"Első körben harminc önkéntes vesz részt a vakcina tesztelésében.","id":"20210325_Orrspray_oltoanyag_kutatas_exfordi_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9df1c959-c010-43b3-85b3-7c791ace0e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b9b783-fafd-400c-8e87-4b390b0156b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_Orrspray_oltoanyag_kutatas_exfordi_egyetem","timestamp":"2021. március. 25. 21:44","title":"Orrsprayes oltóanyagot vizsgál az Oxfordi Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a7dd94-a68f-41ab-882a-19f5012d0a9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi villanymotoros rásegítés nélkül produkál lehengerlő teljesítményt.","shortLead":"Az olasz sportkocsi villanymotoros rásegítés nélkül produkál lehengerlő teljesítményt.","id":"20210325_kozel_1000_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a7dd94-a68f-41ab-882a-19f5012d0a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73591a6-ac2f-4bb4-be7c-37256c57d025","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_kozel_1000_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo","timestamp":"2021. március. 25. 09:25","title":"Közel 1000 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja a nemzetpolitikai hitvallást a Karmelita kolostor falán.","shortLead":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja...","id":"20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850c9d61-98e1-4534-ab0f-a621d74dd6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","timestamp":"2021. március. 25. 15:51","title":"Orbán saját magától vett idézetekkel pózolt a Karmelita kolostorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Volánbusz járatait nem érinti az átállítás.","shortLead":"A Volánbusz járatait nem érinti az átállítás.","id":"20210326_vonat_menetrend_oraatallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382e6cd3-879f-4b8c-bc5d-ac042e6d7b39","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_vonat_menetrend_oraatallitas","timestamp":"2021. március. 26. 11:14","title":"Több éjszakai vonat menetrendje is megváltozik az óraátállítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]