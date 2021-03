Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. Visszatér a TV2-re A Nagy Ő A tervek szerint megtartják az orfűi fesztivált, két dátumot is lekötöttek a zenekarokkal. A Fishing on Orfű szervezői úgy készülnek, hogy lesz idén fesztivál

Az idei Art Basel ajánlatába bekerült a magyar acb Galéria és a New Yorkban alkotó, egykoron Manhattan közepén búzamezőt létrehozó Agnes Denes is. A Magyarországról elszármazott, 90 éves képzőművészt a legfontosabbnak tartják azok között, akik 2021-ben újradefiniálhatják a művészetet. Az ökológiai művészet magyar megteremtője, Agnes Denes 90 évesen is megkerülhetetlen Most, hogy hamarosan újra dönt a kormány a korlátozásokról, a Duma Aktuál összegyűjtötte, már eddig is milyen bonyolult szabályok voltak érvényben. Mi a helyzet a faiskolákkal és a piacos virágosokkal? Ebben is rendet tesznek, közben megemlékeznek a postai anomáliákról is. Duma Aktuál a korlátozásokról: mi lehet nyitva és más miért nem? A magyar állam uniós összehasonlításban sportra kiemelkedően sokat, egészségügyre viszont az egyik legkevesebbet költötte a járvány előtt. A sokéves alulfinanszírozás eredménye többek közt a krónikus munkaerőhiány. A járvány miatt 2020-ban negyedével-harmadával több pénz ment el egészségügyre, a legtöbb ugyanakkor a részben fölösleges eszközbeszerzésre. 25 éves mélyponton volt az egészségügyi büdzsé, mielőtt jött a járvány

A Covishield elnevezésű, az AstraZenecaval lényegében azonos vakcinának a kivitelét függesztették fel. India egyelőre nem exportál a vakcinából, amelyből a magyar állam is rendelt

Az orosz ellenzéki aktivista jogi képviselője hátfájásra is panaszkodott, két fájdalomcsillapítót kapott. Ügyvédje szerint elkezdett bénulni Navalnij lába a börtönben

A faji sokszínűséget veszélyezteti a háziállatokként tartott hangyák népszerűsége egy svájci tanulmány szerint. Egyre többen tartanak háziállatként hangyát – és ebből elég nagy baj lehet