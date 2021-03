Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8ec11b8-6e0f-4c0d-bbb9-a499a3a2b3b7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben a piac magas divatterepjárókat követel a gyártóktól, addig a Volvo S60 szemrevaló szedánként veszi fel a harcot a 3-as BMW és az Audi A4 ellen. Ezúttal a leggyengébb, legolcsóbbnak ígérkező B3-as változatát próbáltuk ki. ","shortLead":"Miközben a piac magas divatterepjárókat követel a gyártóktól, addig a Volvo S60 szemrevaló szedánként veszi fel...","id":"20210328_volvo_s60_b3_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8ec11b8-6e0f-4c0d-bbb9-a499a3a2b3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af035661-f918-414e-97f2-4cf720dc3d67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_volvo_s60_b3_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. március. 28. 17:00","title":"Hogy mondják svédül, hogy utolsó mohikán? Teszten a lágyhibrid Volvo S60 B3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki: 29, 34, 69, 86, 89. Öttalálatos szelvény nem akadt, a következő hétre átvitt nyereményösszeg (öt találatos esetében ) 2 865 millió forint.\r

.","shortLead":"A szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki: 29, 34, 69, 86, 89. Öttalálatos szelvény nem akadt, a következő...","id":"20210327_Itt_vannak_az_otos_lotto_szamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22689c48-015e-4323-947c-7247ddcfebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Itt_vannak_az_otos_lotto_szamai","timestamp":"2021. március. 27. 19:38","title":"Itt vannak az ötös lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost korábban megfenyegették.","shortLead":"Az országos tiszti főorvost korábban megfenyegették.","id":"20210329_muller_cecilia_tiszti_foorvos_szemelyi_vedelem_rendorseg_fenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d49469-eee6-43d4-a39d-0ca57b9b53f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_muller_cecilia_tiszti_foorvos_szemelyi_vedelem_rendorseg_fenyegetes","timestamp":"2021. március. 29. 06:26","title":"Továbbra is rendőrök őrzik Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80f0876-cb82-410a-9991-eed57f9d16f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megújuló energiával foglalkozó skót testület szerint nemcsak a szén-dioxid kibocsátás csökkent az országban, de majdnem 20 ezer munkahelyet is teremtettek a zöldenergia hasznosításával.","shortLead":"A megújuló energiával foglalkozó skót testület szerint nemcsak a szén-dioxid kibocsátás csökkent az országban, de...","id":"20210329_skocia_megujulo_energia_zoldenergia_szelenergia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a80f0876-cb82-410a-9991-eed57f9d16f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cb6d31-8069-42ba-b086-6190210d2dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_skocia_megujulo_energia_zoldenergia_szelenergia","timestamp":"2021. március. 29. 11:03","title":"Húszezer munkahelyet teremtett Skócia a zöldenergia felhasználásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d9377f-f1ee-430a-8ed6-85faa20aa413","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Több mint fél évszázaddal a halála után lett a műgyűjtők nagy kedvence Sanyu (Chang Yu), a Párizsban új hazára lelt kínai festő.","shortLead":"Több mint fél évszázaddal a halála után lett a műgyűjtők nagy kedvence Sanyu (Chang Yu), a Párizsban új hazára lelt...","id":"20210329_Elbuvolo_Matisse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d9377f-f1ee-430a-8ed6-85faa20aa413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7c1ec7-cac3-45d5-9828-8bba1c3c9283","keywords":null,"link":"/360/20210329_Elbuvolo_Matisse","timestamp":"2021. március. 29. 12:00","title":"A \"kínai Matisse\" szerényen élt, most 100 millió dollárt fizettek ki aktjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed Hatebzade iráni külügyi szóvivő.","shortLead":"Huszonöt évre szóló együttműködési megállapodást kötött egymással Irán és Kína - közölte az állami tévében Szajed...","id":"20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7570ae-9fe4-4622-ba60-bc062c558561","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_es_Kina_25_evre_szolo_egyuttmukodesi_megallapodast_kotott","timestamp":"2021. március. 27. 21:51","title":"Irán és Kína 25 évre szóló együttműködési megállapodást kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05f34af-78f6-4af4-a616-5b42d1423e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amennyire keresztbe tett a váratlan koronavírus-járvány a Galaxy S20-aknak, oly magabiztosan hasítanak az utód, a Galaxy S21-család tagjai a világ óriási okostelefon-piacán, az Egyesült Államokban.","shortLead":"Amennyire keresztbe tett a váratlan koronavírus-járvány a Galaxy S20-aknak, oly magabiztosan hasítanak az utód...","id":"20210328_samsung_galaxy_s21_ultra_amerikai_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05f34af-78f6-4af4-a616-5b42d1423e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b62128-722c-49fb-9d8e-6b3c78f7eed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_samsung_galaxy_s21_ultra_amerikai_piacon","timestamp":"2021. március. 28. 08:03","title":"Melyik telefonokat imádják most legjobban az amerikaiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6468c08-929a-4c3e-8a22-f8766b4a08a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Együttműködést, versenyt és konfliktust vegyít a Kínával és Oroszországgal kialakítandó viszonyban Joe Biden amerikai elnök, mert az USA a hegemóniáját kikezdeni igyekvő s talán ezért összefogni is hajlandó két riválisával néz szembe.","shortLead":"Együttműködést, versenyt és konfliktust vegyít a Kínával és Oroszországgal kialakítandó viszonyban Joe Biden amerikai...","id":"202112__amerikai_kulpolitika__kina_es_oroszorszag__biden_bekemenyit__ket_front","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6468c08-929a-4c3e-8a22-f8766b4a08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b33213-4d2e-4da7-a46e-318ed65892f0","keywords":null,"link":"/360/202112__amerikai_kulpolitika__kina_es_oroszorszag__biden_bekemenyit__ket_front","timestamp":"2021. március. 29. 11:00","title":"Beszélő viszonyban vannak, de acsarkodnak is a világhatalmak vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]