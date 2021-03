Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 400 méter hosszú Ever Given még kedden reggel fordult keresztbe a csatorna egy szűk részén, teljesen eltorlaszolva azt.","shortLead":"A 400 méter hosszú Ever Given még kedden reggel fordult keresztbe a csatorna egy szűk részén, teljesen eltorlaszolva...","id":"20210329_ever_given_teherhajo_kiszabadult_szuezi_csatorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31b605-ecc8-4d19-a7f5-9cad673ce23e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_ever_given_teherhajo_kiszabadult_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 29. 06:55","title":"Kiszabadult a Szuezi-csatornában rekedt teherhajó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is másra fog koncentrálni.","shortLead":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is...","id":"20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f344556-8628-4ea6-96a1-3ac1862b32c9","keywords":null,"link":"/elet/20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","timestamp":"2021. március. 29. 13:42","title":"A Trónok harca írója ötéves szerződést írt alá az HBO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl a levegő. Emellett sok lesz a napsütés, de többször esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl...","id":"20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92711fb-342d-4792-9ccf-b94e399b96df","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. március. 28. 15:59","title":"Sok napsütés és eső várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik sofőrje viszont úgy döntött, inkább lelép az utasával és továbbhajtott. A rendőrök elfogták.","shortLead":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik...","id":"20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f2671-8fec-4e62-ba0b-49925c052517","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","timestamp":"2021. március. 28. 13:05","title":"Hároméves kislány is megsérült a karambolban - az ittas sofőr továbbhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4570030-0e28-476f-8fc6-e8da9bf6eff8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédiának eddig 25 halálos áldozatát találták meg.","shortLead":"A tragédiának eddig 25 halálos áldozatát találták meg.","id":"20210329_egyiptom_kairo_osszeomlott_epulet_tulelo_csecsemo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4570030-0e28-476f-8fc6-e8da9bf6eff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ca5b6-4c50-4203-a79c-f0bdf07f66a9","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_egyiptom_kairo_osszeomlott_epulet_tulelo_csecsemo","timestamp":"2021. március. 29. 05:57","title":"Hat hónapos túlélőt találtak az összeomlott kairói lakóház romjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d79b03-eab5-4722-80dd-a73602930fa6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Klim Sipenko rendezi az űrutazást népszerűsítő és az űrhajósok hősiességét bemutató orosz játékfilmet, amelynek egyes jeleneteit a világűrben forgatják.","shortLead":"Klim Sipenko rendezi az űrutazást népszerűsítő és az űrhajósok hősiességét bemutató orosz játékfilmet, amelynek egyes...","id":"20210329_klim_sipenko_rendezo_orosz_film_a_vilagurben_kihivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3d79b03-eab5-4722-80dd-a73602930fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4498bf2-97f7-438f-9dc9-a14a0e9becdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_klim_sipenko_rendezo_orosz_film_a_vilagurben_kihivas","timestamp":"2021. március. 29. 05:03","title":"Az egy dolog, hogy az űrben játszódik a film, de ott is fogják forgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd2dab8-4428-4d14-944e-e8cf976d78c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nápoly környékén vetett véget két rabló életének egy önbíráskodó autós.","shortLead":"Nápoly környékén vetett véget két rabló életének egy önbíráskodó autós.","id":"20210328_Kiraboltak_a_diler_fiat_az_erre_halalra_gazolta_a_rablokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dd2dab8-4428-4d14-944e-e8cf976d78c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db779ef1-00d8-43d4-b053-c7ad634cb1cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Kiraboltak_a_diler_fiat_az_erre_halalra_gazolta_a_rablokat","timestamp":"2021. március. 28. 10:43","title":"Kirabolták a díler fiát, az erre halálra gázolta a rablókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen német autókonszern bejelentette, kártérítést fog követelni azoktól az egykori vállalatvezetőktől, akik felelősek a 2015-ös dízelbotrányért. A döntés két személyt, a VW volt vezérigazgatóját, Martin Winterkornt, és a konszernhez tartozó Audi márka igazgatóját, Rupert Stadlert érinti. Mindketten tagadják felelősségüket. ","shortLead":"A Volkswagen német autókonszern bejelentette, kártérítést fog követelni azoktól az egykori vállalatvezetőktől, akik...","id":"20210327_Karterites_kovetel_a_Volkswagen_a_dizelbotranyban_erintett_volt_vezetoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd5cc7b-9dfd-43a8-8de9-1635c61c9f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Karterites_kovetel_a_Volkswagen_a_dizelbotranyban_erintett_volt_vezetoktol","timestamp":"2021. március. 27. 18:30","title":"Kártérítést követel a Volkswagen a dízelbotrányban érintett volt vezetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]